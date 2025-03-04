Tuottajien ensisijainen oikeus on kiertotalouden ytimessä

Tuottajien oikeus ja vastuu kulkevat yhdessä

Tuottajilla on jätelain mukaan sekä vastuu tuotteidensa jätehuollosta että oikeus sen järjestämiseen. Tuottajan loukkaamaton oikeus käytöstä poistettuun tuotteeseen kytkeytyy saastuttaja maksaa -periaatteeseen, joka nojaa vastuun ja hallinnan yhtenäisyyteen. Jos tämä vastuun ja hallinnan kytkentä katkaistaan, syntyy useita juridisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä ongelmia.

Erityisesti positiivisen arvon jäte, kuten akut ja SER, kiinnostaa laajasti ja ruokkii myös harmaata taloutta. Positiivisen arvon jätteet houkuttelevat alalle toimijoita, jotka eivät osallistu tuottajavastuujärjestelmien kustannuksiin. Tuottaja vastaa, että kaikki jätteet ohjautuvat asianmukaiseen käsittelyyn. Tuottaja vastaa tuottajayhteisön välityksellä keräys- ja kierrätysastetietojen keräämisestä ja raportoinnista viranomaiselle luotettavasti ja valvotusti. Markkinoiden avaaminen valvomattomille toimijoille heikentäisi tuottajavastuutilastojen luotettavuutta.

Tuottajan ensisijaisen oikeuden vahvistaminen entisestään mahdollistaa:

Käytöstä poistettujen tuotteiden maksuttoman ja laajan palautusverkoston tuottajien kustantamaan vastaanottojärjestelmään.

Kaikkien tuottajavastuunalaisten jätteiden asiallisen käsittelyn – taloussuhdanteista, käsittelyvaatimuksista ja raaka-aineen hinnoista riippumatta.

Laadukkaan kierrätysjärjestelmän, jota on mahdollista valvoa kokonaisuutena.

Tuottajavastuujärjestelmien kustannusvastaavuuden ja toiminnan tuotepoliittisena ohjauskeinona. Tuottajilla on suora taloudellinen kannustin vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta.

Raportoinnin luotettavuuden ja kattavat tilastot. Jos materiaalitieto ei kulje keskitetysti tuottajayhteisöjen kautta, sen tilastointi ja valvonta on mahdotonta.

Kierrätysmateriaalien arvon tulouttamisen saman tuoteryhmän uusien tuotteiden alempiin kierrätysmaksuihin, mikä varmistaa järjestelmän sisäisen tasapainon ja vahvistaa kuluttajien ostovoimaa.

Tuottajavastuun roolin vahvistamisen EU:n ja kansallisten kiertotalousohjelmien mukaisesti.

Tuottajien oikeus hoitaa tuotteidensa elinkaaren loppupää tulee säilyttää

Tuottajan ensisijainen oikeus on tuottajavastuun ja kiertotalouden elinehto. Sillä varmistetaan, että tuottaja ja tuottajayhteisö pystyvät jäljittämään kaikkien kerättyjen materiaalien käsittelyketjun.

Ilman ensisijaista oikeutta tuottajat eivät voi vastata tuottajavastuujärjestelmästä kokonaisuutena, eikä heillä ole näkyvyyttä materiaalien keräyksen ja kierrätyksen toimivuuteen tai lainmukaisuuteen. Helposti kierrätettävien tuotteiden tuottajat joutuisivat maksamaan enemmän, koska tuottajavastuujärjestelmän ylläpito ja kollektiivinen jätehuolto on rahoitettava ilman materiaaleista saatavia hyvityksiä.

Pelkkä jätehuollon sääntely ei riitä muuttamaan tuotanto- ja kulutusrakenteita, ellei vastuu ja kannustin parempaan tuotesuunnitteluun kohdistu suoraan tuottajiin. Tuottajavastuu yhdistää nämä kaksi: vastuun ja mahdollisuuden, ja tekee kiertotaloudesta sekä ympäristöllisesti että taloudellisesti kestävää.