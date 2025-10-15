Vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinnan tarjouskilpailu on alkanut
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kela on käynnistänyt vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinnan tarjouskilpailun. Tarjouskilpailun taustalla on äitiysavustuksen arvon korotus.
Vuoden 2026 äitiyspakkauksen tuotteiden täydennyshankinnan tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa. Tarjouksia voi jättää 13.1.2026 klo 13.00 asti. Tuotteita hankitaan noin 20 000 äitiyspakkaukseen.
Taustalla esitys äitiysavustuksen arvon korotuksesta
Kelan jakaman äitiyspakkauksen tuotteet kilpailutetaan vuosittain. Nyt julkaistun täydennyshankinnan tarjouskilpailun taustalla on äitiysavustuksen arvon korotus: hallitus on esittänyt äitiysavustukseen 40 euron korotusta 1.4.2026 alkaen.
Tarjoukset jätetään sähköisesti
Tarjoajien täytyy jättää tarjouksensa sähköisesti Hilman kautta tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla.
Jos täydennyshankinnan tarjouspyynnöstä on kysyttävää, myös kysymykset täytyy esittää Hilman kautta tarjouspyynnössä kuvatulla tavalla. Kelan asiantuntijat eivät voi vastata tarjouspyyntöä koskeviin kysymyksiin, jos ne lähetetään heille suoraan.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
