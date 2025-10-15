Hartela

Hartela on myynyt vähittäiskauppaketju Julan myymälärakennuksen kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille

17.10.2025 11:07:53 EEST | Hartela | Tiedote

Jaa

Hartela on myynyt Helsingin Konalaan rakentuvan Julan myymälärakennuksen Prisma Properties AB kiinteistöyhtiölle.

Julan myymälärakennus on valmistunut Konalaan, kauppakeskus Ristikon välittömään läheisyyteen.
Julan myymälärakennus on valmistunut Konalaan, kauppakeskus Ristikon välittömään läheisyyteen. Aki Rask Hartela

Vähittäiskauppaketju Julan lähes 3 000 neliömetrin suuruinen hanke valmistui lokakuussa 2025 Konalaan, keskeiselle paikalle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Varsinaista myymäläpinta-alaa Julan myymälärakennukseen valmistui yli 2 000 neliötä. Rakennus on merkittävä lisä Konalan kaupalliseen tarjontaan. Läheinen kauppakeskus Ristikko lisää alueen kaupallista elinvoimaa ja asiakasvirtoja, mikä osaltaan vahvistaa toimitilan vetovoimaa.

"Konalan Julan myymälähanke on hieno esimerkki siitä, miten laadukas toteutus, vahva sijainti ja hyvä yhteistyö tuovat arvoa kaikille osapuolille. Olemme iloisia siitä, että Prisma Properties näkee kohteen strategisena lisänä kiinteistösalkkuunsa", sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

Prisma Properties on johtava kehittäjä ja pitkäaikainen omistaja moderneille kiinteistöille, jotka sijoittuvat vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan ja pikaruokaravintoloiden sektoreille. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 140 kiinteistöä, pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa, ja sen tavoitteena on laajentua edelleen Pohjoismaissa.

"Kiitämme Hartelaa hyvästä yhteistyöstä tässä kaupassa sekä laadukkaasti toteutetusta hankkeesta, joka sijaitsee vahvalla kaupallisella alueella. Jula on erinomainen lisä Prisma Propertiesin kiinteistösalkkuun. Tämä investointi tukee strategiaamme kasvattaa läsnäoloamme Suomessa ja vahvistaa asemaamme vähittäiskaupan kiinteistömarkkinassa", kertoo Prisma Propertiesin transaktiojohtaja Tom Hagen.

Avainsanat

Hartela

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hartela

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye