Hartela on myynyt vähittäiskauppaketju Julan myymälärakennuksen kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille
Hartela on myynyt Helsingin Konalaan rakentuvan Julan myymälärakennuksen Prisma Properties AB kiinteistöyhtiölle.
Vähittäiskauppaketju Julan lähes 3 000 neliömetrin suuruinen hanke valmistui lokakuussa 2025 Konalaan, keskeiselle paikalle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Varsinaista myymäläpinta-alaa Julan myymälärakennukseen valmistui yli 2 000 neliötä. Rakennus on merkittävä lisä Konalan kaupalliseen tarjontaan. Läheinen kauppakeskus Ristikko lisää alueen kaupallista elinvoimaa ja asiakasvirtoja, mikä osaltaan vahvistaa toimitilan vetovoimaa.
"Konalan Julan myymälähanke on hieno esimerkki siitä, miten laadukas toteutus, vahva sijainti ja hyvä yhteistyö tuovat arvoa kaikille osapuolille. Olemme iloisia siitä, että Prisma Properties näkee kohteen strategisena lisänä kiinteistösalkkuunsa", sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.
Prisma Properties on johtava kehittäjä ja pitkäaikainen omistaja moderneille kiinteistöille, jotka sijoittuvat vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan ja pikaruokaravintoloiden sektoreille. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 140 kiinteistöä, pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa, ja sen tavoitteena on laajentua edelleen Pohjoismaissa.
"Kiitämme Hartelaa hyvästä yhteistyöstä tässä kaupassa sekä laadukkaasti toteutetusta hankkeesta, joka sijaitsee vahvalla kaupallisella alueella. Jula on erinomainen lisä Prisma Propertiesin kiinteistösalkkuun. Tämä investointi tukee strategiaamme kasvattaa läsnäoloamme Suomessa ja vahvistaa asemaamme vähittäiskaupan kiinteistömarkkinassa", kertoo Prisma Propertiesin transaktiojohtaja Tom Hagen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmari HämäläinenHankekehitysjohtajaHartela Etelä-SuomiPuh:+358 50 569 0466ilmari.hamalainen@hartela.fi
Tietoja julkaisijasta
Hartela on kotimainen perheyhtiö, joka työllistää noin 460 rakentamisen ammattilaista. Olemme rakentaneet koteja, toimitiloja ja alueita vuodesta 1942. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Tampereella, Raumalla ja Oulussa. Perheyhtiö Hartela kuuluu suurimpiin valtakunnallisiin rakennusyhtiöihin, ja meillä on Avainlippu-tunnus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hartela
Hartela nousi talonrakentajien mainekärkeen – ennätystulos Luottamus & Maine -tutkimuksessa15.10.2025 14:54:15 EEST | Tiedote
Rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimus osoittaa, että alan kokonaismaine on kääntynyt nousuun viime vuoden notkahduksen jälkeen.
Hartela on myynyt kolme hoivahanketta Public Property Investille2.10.2025 14:30:04 EEST | Tiedote
Hartela ja Public Property Invest ASA (“PPI”) on sopinut kolmen korkealaatuisen hoivakiinteistön kaupoista Suomessa. Yksi kohteista sijaitsee Helsingin seudulla ja kaksi Varsinais-Suomessa.
Hartela rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle kaksi uutta kerrostaloa Raision Ihalan kaupunginosaan29.8.2025 09:45:40 EEST | Tiedote
Hartela rakentaa TA-Asumisoikeus Oy:lle kaksi uutta A-energialuokan kerrostaloa Raision Ihalan kaupunginosaan, osoitteeseen Rahikuja 1.
Muutoksia Hartelan hallituksessa20.8.2025 13:58:22 EEST | Tiedote
Hallituksen pitkäaikainen jäsen Maarit Hartela-Varkki jättää tehtävänsä Hartelan hallituksessa. Samalla hallituksen uudeksi jäseneksi on nimitetty Kari Varkki.
Hartela aloittaa uuden RS-kohteen Järvenpään Pöytäalhossa – puolet kohteen asunnoista myytyjä tai varattuja11.8.2025 08:52:32 EEST | Tiedote
Hartela jatkaa omaperusteista asuntotuotantoaan Järvenpäässä käynnistämällä uuden RS-muotoisen omistusasuntokohteen rakentamisen Pöytäalhon kaupunginosaan. Asunto Oy Järvenpään Pormestarinkulma nousee erinomaiselle sijainnille, omalle tontilleen Valtuustonkatu 10:een, palveluiden ja liikenneyhteyksien läheisyyteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme