Hartela on myynyt vähittäiskauppaketju Julan myymälärakennuksen kiinteistöyhtiö Prisma Propertiesille

Vähittäiskauppaketju Julan lähes 3 000 neliömetrin suuruinen hanke valmistui lokakuussa 2025 Konalaan, keskeiselle paikalle hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Varsinaista myymäläpinta-alaa Julan myymälärakennukseen valmistui yli 2 000 neliötä. Rakennus on merkittävä lisä Konalan kaupalliseen tarjontaan. Läheinen kauppakeskus Ristikko lisää alueen kaupallista elinvoimaa ja asiakasvirtoja, mikä osaltaan vahvistaa toimitilan vetovoimaa.

"Konalan Julan myymälähanke on hieno esimerkki siitä, miten laadukas toteutus, vahva sijainti ja hyvä yhteistyö tuovat arvoa kaikille osapuolille. Olemme iloisia siitä, että Prisma Properties näkee kohteen strategisena lisänä kiinteistösalkkuunsa", sanoo Hartelan hankekehitysjohtaja Ilmari Hämäläinen.

Prisma Properties on johtava kehittäjä ja pitkäaikainen omistaja moderneille kiinteistöille, jotka sijoittuvat vähittäiskaupan, päivittäistavarakaupan ja pikaruokaravintoloiden sektoreille. Yhtiö omistaa tällä hetkellä lähes 140 kiinteistöä, pääasiassa Ruotsissa ja Tanskassa, ja sen tavoitteena on laajentua edelleen Pohjoismaissa.

"Kiitämme Hartelaa hyvästä yhteistyöstä tässä kaupassa sekä laadukkaasti toteutetusta hankkeesta, joka sijaitsee vahvalla kaupallisella alueella. Jula on erinomainen lisä Prisma Propertiesin kiinteistösalkkuun. Tämä investointi tukee strategiaamme kasvattaa läsnäoloamme Suomessa ja vahvistaa asemaamme vähittäiskaupan kiinteistömarkkinassa", kertoo Prisma Propertiesin transaktiojohtaja Tom Hagen.