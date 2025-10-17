Kyber- ja digiturvan harjoitus Taisto valmentaa satoja organisaatioita tekoälyn aikakauden uhkiin
Tänä vuonna Suomen suurimmassa kyber- ja digitaalisen turvallisuuden harjoituksessa painopisteenä ovat erityisesti ajankohtaiset tekoälyyn ja deepfake-teknologiaan liittyvät riskit, tietoturvaloukkaustilanteet sekä kohdennetut huijauskampanjat. Harjoituksessa organisaatiot oppivat toimimaan häiriötilanteissa, tunnistamaan kehityskohteita ja vahvistavat toimintavarmuuttaan.
"Tämän vuoden Digiturvabarometrissä selvisi, että 49 % suomalaisista on huolissaan suomalaisen yhteiskunnan varautumisesta kyberhyökkäysten ja digihuijausten varalle. Taiston kaltainen laaja harjoitus parantaa organisaatioiden kyber- ja digiturvan lisäksi koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä," kertoo harjoituksen johtaja Hanna Heikkinen Digi- ja väestötietovirastosta.
Taisto järjestetään marraskuussa jo kahdeksatta kertaa. Digi- ja väestötietoviraston järjestämään valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu satoja organisaatioita eri toimialoilta.
Käytännön harjoittelua tosipaikan varalle
Taisto ei ole kilpailu, vaan organisaatioilla on harjoituksessa mahdollisuus testata toimintamallejaan turvallisesti. Harjoittelu lisää henkilöstön osaamista, luottamusta ja varmuutta toimia kriittisissä tilanteissa.
Tämän vuoden teemoja ovat muun muassa:
tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset
toiminta häiriötilanteissa
vaikuttamisyritykset ja kohdistetut huijauskampanjat
pilvipalveluihin, tekoälyyn ja deepfake-teknologiaan liittyvät haasteet.
Avoin ja maksuton harjoitus kaikille organisaatioille
Taisto-harjoitus järjestetään marraskuun jokaisena torstaina. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 380 organisaatiota, ja yhteensä yli 4000 henkilöä osallistuu harjoitukseen. Harjoitus on avoin ja maksuton kaikille toimijoille.
Lue lisää Taisto-harjoituksesta verkkosivultamme osoitteessa dvv.fi/taisto.
Hanna Heikkinen
Tietoa Taisto-harjoituksesta
Suomen suurin kyber- ja digitaalisen turvallisuuden harjoitus
Järjestetään kahdeksatta kertaa marraskuussa 2025
Mukana jo yli 380 organisaatiota
Yhteensä yli 4000 osallistujaa
Keskimäärin 11 henkilöä/harjoitustiimi
Harjoitus on kaikille avoin ja maksuton
Järjestäjä: Digi- ja väestötietovirasto yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
