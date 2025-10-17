Digi- ja väestötietovirasto

Kyber- ja digiturvan harjoitus Taisto valmentaa satoja organisaatioita tekoälyn aikakauden uhkiin

20.10.2025 08:10:00 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

Tänä vuonna Suomen suurimmassa kyber- ja digitaalisen turvallisuuden harjoituksessa painopisteenä ovat erityisesti ajankohtaiset tekoälyyn ja deepfake-teknologiaan liittyvät riskit, tietoturvaloukkaustilanteet sekä kohdennetut huijauskampanjat. Harjoituksessa organisaatiot oppivat toimimaan häiriötilanteissa, tunnistamaan kehityskohteita ja vahvistavat toimintavarmuuttaan.

"Tämän vuoden Digiturvabarometrissä selvisi, että 49 % suomalaisista on huolissaan suomalaisen yhteiskunnan varautumisesta kyberhyökkäysten ja digihuijausten varalle. Taiston kaltainen laaja harjoitus parantaa organisaatioiden kyber- ja digiturvan lisäksi koko yhteiskunnan kriisinkestävyyttä," kertoo harjoituksen johtaja Hanna Heikkinen Digi- ja väestötietovirastosta.  

Taisto järjestetään marraskuussa jo kahdeksatta kertaa. Digi- ja väestötietoviraston järjestämään valtakunnalliseen harjoitukseen osallistuu satoja organisaatioita eri toimialoilta. 

Käytännön harjoittelua tosipaikan varalle 

Taisto ei ole kilpailu, vaan organisaatioilla on harjoituksessa mahdollisuus testata toimintamallejaan turvallisesti. Harjoittelu lisää henkilöstön osaamista, luottamusta ja varmuutta toimia kriittisissä tilanteissa. 

Tämän vuoden teemoja ovat muun muassa: 

  • tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset 

  • toiminta häiriötilanteissa 

  • vaikuttamisyritykset ja kohdistetut huijauskampanjat 

  • pilvipalveluihin, tekoälyyn ja deepfake-teknologiaan liittyvät haasteet. 

Avoin ja maksuton harjoitus kaikille organisaatioille 

Taisto-harjoitus järjestetään marraskuun jokaisena torstaina. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 380 organisaatiota, ja yhteensä yli 4000 henkilöä osallistuu harjoitukseen. Harjoitus on avoin ja maksuton kaikille toimijoille.  

Lisätiedot 

Lue lisää Taisto-harjoituksesta verkkosivultamme osoitteessa  dvv.fi/taisto

Avainsanat

kyberturvallisuustekoälydeepfakeharjoitustietosuojadigiturvataisto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kyberturva rakennetaan taidolla, tiedolla ja yhteistyöllä.
Digi- ja väestötietovirasto
Linkit

Tietoa Taisto-harjoituksesta

  • Suomen suurin kyber- ja digitaalisen turvallisuuden harjoitus 

  • Järjestetään kahdeksatta kertaa marraskuussa 2025 

  • Mukana jo yli 380 organisaatiota 

  • Yhteensä yli 4000 osallistujaa 

  • Keskimäärin 11 henkilöä/harjoitustiimi 

  • Harjoitus on kaikille avoin ja maksuton 

  • Järjestäjä: Digi- ja väestötietovirasto yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa

Muut kielet

