Pohjois-Karjalan ympäristöpalkinto Kukkakuhhaus-tapahtumalle
Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon 21.10.2025 rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle ja sen järjestäjälle Markku Haloselle. Palkitsemisen perusteina olivat muun muassa esimerkillinen toiminta ekologisen kestävyyden edistämisessä ja ympäristötietoisuuden lisääminen.
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon tiistaina 21.10.2024 sidosryhmätilaisuudessaan rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle. Palkinnon vastaanotti tapahtuman järjestäjä Markku Halonen. Palkitsemisen perusteena oli esimerkillinen toiminta ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä.
Kukkapellolla Rääkkylässä järjestettävä tapahtuma yhdistää luonnon kauneuden, yhteisöllisyyden ja kulttuuriperinnön ainutlaatuisella tavalla. Kukkakuhhaus tarjoaa pölyttäjäystävällisen kukkapellon, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. Tapahtuma nostaa esiin paikallisesti kasvatetut kukat, jotka vähentävät kuljetusten ympäristökuormaa, ja tapahtuma kannustaa harkittuun, elämykselliseen kuluttamiseen ilman turhaa tavaratuotantoa.
Kukkakuhhaus on koko perheen juhla, jossa yhteisöllisyys, saavutettavuus ja hyvinvointi ovat keskiössä. Ilmaiset aktiviteetit lapsille, esteetön luontokokemus, yhteistyö yhdistysten ja seurojen kanssa, sekä alustana toimiminen paikallisille yrittäjille tekevät tapahtumasta sosiaalisesti kestävän ja elinvoimaa vahvistavan. Tapahtuma vaalii karjalaista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä – jo nimensäkin puolesta.
Kukkakuhhaus on esimerkki siitä, miten ympäristötietoisuus, kulttuuriperinne ja yhteisöllisyys voivat kukoistaa yhdessä – kirjaimellisesti. Tapahtuma ansaitsee tunnustuksen siitä, että se tuo ihmiset yhteen luonnon äärelle ja vahvistaa paikallista identiteettiä kestävällä toimintatavalla.
Maakunnallinen ympäristöpalkinto
Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja/tai biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.
Palkintona jaettiin tänä vuonna kuvanveistäjä Leena Reitun keramiikkateos Matkailija.
Palkinto on jaettu 24 kertaa alkaen vuodesta 2002.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne Kärkkäinen
johtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 197
Ari Niiranen
ylijohtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 060
Vilma Lehtovaara (biosfäärialuetoiminta)
ympäristöasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 034
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Markku Halonen
Kukkakuhhaus-tapahtuma, Karjalanruusu
p. 040 730 2067
markkuhalonen(at)hotmail.com
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Yhteystiedot
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu
p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus kokosi yhteistyökumppanit keskustelemaan tulevasta aluehallintouudistuksesta21.10.2025 15:23:17 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille 21.10.2025 järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin vuoden 2026 alussa voimaan tulevasta valtion aluehallinnon uudistuksesta ja uusien virastojen perustamisesta. Tilaisuuteen osallistui n. 70 henkeä Pohjois-Karjalan kunnista, maakuntaliitosta, muista viranomaisista, mediasta, oppilaitoksista, yrityksistä, hyvinvointialueelta ja järjestöistä.
Pohjois-Karjalassa työttömänä 13,6 % työvoimasta21.10.2025 08:02:00 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli syyskuun lopussa 9 769 työtöntä työnhakijaa, joista 494 oli lomautettuna. Vuoden takaiseen verrattuna työttömiä oli 544 henkilöä enemmän (6 %) ja lomautukset vähentyivät 6 henkilöllä ( 1 %).
Ympäristöavustusten hakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 09:20:29 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Pohjois-Karjalan vedenpinnat olivat syyskuussa edelleen matalalla10.10.2025 13:41:56 EEST | Tiedote
Kuukauden keskilämpötila oli noin 2,6 astetta keskimääräistä lämpimämpi. Vedenkorkeudet olivat keskimääräistä matalammalla koko maakunnassa. Pintaveden lämpötila oli kuun lopussa keskimääräistä korkeammalla.
ELY-keskus tarkisti Itä-Suomen yritysrahoituksen linjaustaan29.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Tulevien vuosien Euroopan aluekehitysrahaston ELY-keskuksille myöntämät Euroopan aluekehitysrahaston alueellisen kehyksen myöntövaltuudet ovat merkittävästi aiemmin ilmoitettuja pienemmät. Vähentyneen myöntövaltuuden vuoksi ELY-keskus tarkisti yritysrahoitusta ohjaavan Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme