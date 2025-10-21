Pohjois-Karjalan ympäristöpalkinto Kukkakuhhaus-tapahtumalle

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon tiistaina 21.10.2024 sidosryhmätilaisuudessaan rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle. Palkinnon vastaanotti tapahtuman järjestäjä Markku Halonen. Palkitsemisen perusteena oli esimerkillinen toiminta ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä.

Kukkapellolla Rääkkylässä järjestettävä tapahtuma yhdistää luonnon kauneuden, yhteisöllisyyden ja kulttuuriperinnön ainutlaatuisella tavalla. Kukkakuhhaus tarjoaa pölyttäjäystävällisen kukkapellon, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. Tapahtuma nostaa esiin paikallisesti kasvatetut kukat, jotka vähentävät kuljetusten ympäristökuormaa, ja tapahtuma kannustaa harkittuun, elämykselliseen kuluttamiseen ilman turhaa tavaratuotantoa.

Kukkakuhhaus on koko perheen juhla, jossa yhteisöllisyys, saavutettavuus ja hyvinvointi ovat keskiössä. Ilmaiset aktiviteetit lapsille, esteetön luontokokemus, yhteistyö yhdistysten ja seurojen kanssa, sekä alustana toimiminen paikallisille yrittäjille tekevät tapahtumasta sosiaalisesti kestävän ja elinvoimaa vahvistavan. Tapahtuma vaalii karjalaista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä – jo nimensäkin puolesta.

Kukkakuhhaus on esimerkki siitä, miten ympäristötietoisuus, kulttuuriperinne ja yhteisöllisyys voivat kukoistaa yhdessä – kirjaimellisesti. Tapahtuma ansaitsee tunnustuksen siitä, että se tuo ihmiset yhteen luonnon äärelle ja vahvistaa paikallista identiteettiä kestävällä toimintatavalla.

Maakunnallinen ympäristöpalkinto

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja/tai biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkintona jaettiin tänä vuonna kuvanveistäjä Leena Reitun keramiikkateos Matkailija.

Palkinto on jaettu 24 kertaa alkaen vuodesta 2002.