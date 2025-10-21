Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Pohjois-Karjalan ympäristöpalkinto Kukkakuhhaus-tapahtumalle

21.10.2025 15:20:39 EEST | Pohjois-Karjalan ELY-keskus | Tiedote

Pohjois-Karjalan ELY-keskus myönsi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon 21.10.2025 rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle ja sen järjestäjälle Markku Haloselle. Palkitsemisen perusteina olivat muun muassa esimerkillinen toiminta ekologisen kestävyyden edistämisessä ja ympäristötietoisuuden lisääminen.

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jakoi vuoden 2025 maakunnallisen ympäristöpalkinnon tiistaina 21.10.2024 sidosryhmätilaisuudessaan rääkkyläläiselle Kukkakuhhaus-tapahtumalle. Palkinnon vastaanotti tapahtuman järjestäjä Markku Halonen. Palkitsemisen perusteena oli esimerkillinen toiminta ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden edistämisessä.

Kukkapellolla Rääkkylässä järjestettävä tapahtuma yhdistää luonnon kauneuden, yhteisöllisyyden ja kulttuuriperinnön ainutlaatuisella tavalla. Kukkakuhhaus tarjoaa pölyttäjäystävällisen kukkapellon, joka tukee luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluita. Tapahtuma nostaa esiin paikallisesti kasvatetut kukat, jotka vähentävät kuljetusten ympäristökuormaa, ja tapahtuma kannustaa harkittuun, elämykselliseen kuluttamiseen ilman turhaa tavaratuotantoa.

Kukkakuhhaus on koko perheen juhla, jossa yhteisöllisyys, saavutettavuus ja hyvinvointi ovat keskiössä. Ilmaiset aktiviteetit lapsille, esteetön luontokokemus, yhteistyö yhdistysten ja seurojen kanssa, sekä alustana toimiminen paikallisille yrittäjille tekevät tapahtumasta sosiaalisesti kestävän ja elinvoimaa vahvistavan. Tapahtuma vaalii karjalaista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä – jo nimensäkin puolesta.

Kukkakuhhaus on esimerkki siitä, miten ympäristötietoisuus, kulttuuriperinne ja yhteisöllisyys voivat kukoistaa yhdessä – kirjaimellisesti. Tapahtuma ansaitsee tunnustuksen siitä, että se tuo ihmiset yhteen luonnon äärelle ja vahvistaa paikallista identiteettiä kestävällä toimintatavalla.

Maakunnallinen ympäristöpalkinto

Pohjois-Karjalan ELY-keskus palkitsee vuosittain Pohjois-Karjalan luonnon ja ympäristön hyväksi toimineen henkilön, yhteisön, yrityksen ja/tai biosfäärialuetoimijan tunnustuksena ansiokkaasta työstä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tärkeää on, että palkittava toimii omaehtoisesti ja esimerkillisesti ympäristön hyväksi Pohjois-Karjalassa.

Palkintona jaettiin tänä vuonna kuvanveistäjä Leena Reitun keramiikkateos Matkailija.

Palkinto on jaettu 24 kertaa alkaen vuodesta 2002.

Yhteyshenkilöt

Janne Kärkkäinen
johtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 197

Ari Niiranen
ylijohtaja, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 060

Vilma Lehtovaara (biosfäärialuetoiminta)
ympäristöasiantuntija, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 034

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Markku Halonen
Kukkakuhhaus-tapahtuma, Karjalanruusu
p. 040 730 2067
markkuhalonen(at)hotmail.com

Kukkakuhhaus järjestettiin Rääkkylässä tänä vuonna 15. - 17.8.2025. Kuva: Anna Romo / Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ympäristöpalkinto annettiin Kukkakuhhaus-tapahtumalle ja sen kävi noutamassa tapahtuman järjestäjä Markku Halonen. Kuva: Ilkka Elo / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.
Tietoja julkaisijasta

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kauppakatu 40 B, PL 69
80101 Joensuu

p. 0295 026 000
www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

