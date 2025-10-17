Muodin kiertotalouskilpailun palkinnot jaettiin I love me -messuilla – rohkeat avaukset vievät muotia kohti kestävämpää tulevaisuutta

I love me -messujen ja Jalotus ry:n neljättä kertaa järjestämässä Muodin kiertotalouskilpailussa etsitään kiertotaloutta innovatiivisesti hyödyntäviä muoti- ja tekstiilialan toimijoita kolmessa kategoriassa: elinkaaren pidentäjä, design/designer ja inspiroija. Jokaisen kategorian voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön myöntämällä 2500 euron palkinnolla.

”Haluamme osoittaa kilpailulla, että vastuulliset valinnat ja muodin tuotantotavat ovat mahdollisia. On inspiroivaa nähdä, miten eri alojen osaajat tuovat kiertotalouteen uusia näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja. Kilpailu nostaa esiin tekijöitä, jotka eivät vain puhu muutoksesta – vaan toteuttavat sitä”, Jalotuksen perustaja ja luova päällikkö Anna Evilä sanoo.

Kilpailun voittajat valinneessa asiantuntijaraadissa olivat mukana Emilia Gädda, johtava asiantuntija, vastuullisuus ja kiertotalous, Suomen Tekstiili & Muoti ry; Pirjo Hirvonen, muodin emeritaprofessori, Aalto-yliopisto; Tarja-Kaarina Laamanen, vastuullisuusasiantuntija.

VOITTAJAT JA KATEGORIAT 2025

1. Elinkaaren pidentäjä: Untuvia

Elinkaaren pidentäjä on toimija, joka on pidentänyt tekstiilien elinkaarta kiertotalouden liiketoimintamalleja tai -ratkaisuja hyödyntäen tai kehittänyt tekstiilien keräyksen ja kierrätyksen tehokkuutta.

Voittajaksi valittiin Untuvia, joka puhdistaa käytössä olleita untuvia CO2-pohjaisen puhdistusratkaisun avulla ja tarjoaa ratkaisuja käytetyn untuvan kierrättämiseen ja elinkaaren pidentämiseen. Yritys kehittää palveluita kuluttajille, hotelleille ja brändeille, mahdollistaen neitseellisen materiaalin korvaamisen kierrätetyllä.

Raadin perustelut: Untuvia tarjoaa palvelua alueelle ja raaka-aineeseen, jota ei vielä ole laajasti pystytty jatkohyödyntämään. Untuva materiaalina voi kestää jopa 150 vuotta, mutta nykyiset kierrätysjärjestelmät ohjaavat sen sekajätteeseen. Untuvian toiminta on skaalautuvaa ja tarjoaa palveluita muille yrityksille, mahdollistaen luonnonmateriaalien kierron ja resurssitehokkuuden. Vaikka tuotteet ovat vasta tulossa markkinoille, Untuvian idea syntyi aidosta tarpeesta ja tuo alalle uudenlaista ajattelua. Se yhdistää teknologian ja palvelumuotoilun tavalla, joka voi synnyttää täysin uuden liiketoimintaekosysteemin. Suomi tarvitsee juuri tällaisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka avaavat uusia polkuja ja tuovat eri alojen osaajia yhteen. Untuvia toimii esimerkkinä siitä, miten kiertotalous voi olla sekä eettistä että kaupallisesti potentiaalista.

2. Design/designer: Linda Kokkonen

Kategoriassa palkitaan tuote (design), jonka suunnittelu ja valmistaminen pohjautuvat kiertotalouden periaatteisiin tai suunnittelija (designer), joka kunnioittaa laajasti kiertotalouden periaatteita ja niiden edistämistä suunnittelussa sekä siihen liittyvissä valinnoissa.

Linda Kokkonen on suomalainen muotisuunnittelija, joka suunnittelee ja valmistaa sekä ajattomia että kestäviä vaatteita yhdistäen perinteisiä suomalaisia tekstiilitekniikoita ja kansainvälisen tason muotoilua. Lindan missiona on osoittaa, että myös taidepohjainen muoti voi olla kiertotalouden edelläkävijä.

Raadin perustelut: Linda yhdistää perinteisen suomalaisen käsityön ja kiertotalouden vahvaksi, eheäksi kokonaisuudeksi. Hänen vaatteensa ovat pitkäikäisiä ja teknisesti taitavasti toteutettuja – juhlapuvuista käyttövaatteisiin. Linda toimii suunnannäyttäjänä, joka pysyy uskollisena omille arvoilleen ja vie kestävän kehityksen ajattelua eteenpäin johdonmukaisesti. Huolella harkitussa kokonaiskonseptissa kiertotalous ei ole vain yksittäinen valinta vaan koko suunnittelutyön lähtökohta: mallistot perustuvat valikoitujen, laadukkaiden kierrätysmateriaalien käyttöön sekä materiaalien täysimääräiseen hyödyntämiseen. Hänen käsialansa ja näkemyksensä osoittavat, että kiertotalous ei ole este luovuudelle, vaan sen mahdollistaja.

3. Inspiroija: Ocean Loop

Inspiroija on pieni tai suuri toimija, joka on tehnyt innostavan ja uuteen kurkottavan avauksen muodin tai tekstiilien kiertotalouteen liittyen.

Ocean Loop tuo muotialalle täysin uudenlaisen avauksen: merilevästä valmistetut napit, jotka ovat kierrätettäviä ja biopohjaisia. Yritys hyödyntää merten biomassaa ja tarjoaa ratkaisuja, jotka vastaavat EU:n tuleviin vaatimuksiin (DPP/ESPR).

Raadin perustelut: Ocean Loopin tiimi yhdistää materiaaliluovuuden, teknologian ja muotoilun, ja toimii esimerkkinä siitä, miten muotialan pienetkin osat, kuten napit, voivat olla merkittävä osa kiertotalouden ratkaisua. Kyseessä on kierrätettävyyden näkökulmasta uuteen kurkottava avaus, joka tuo muotialalle nuorta ajattelua, uutta osaamista ja konkreettisia ratkaisuita kiertotalouden haasteisiin.

Muodin kiertotalouskilpailun kuvat ovat ladattavissa Kuvat I love me 25 I Photos I love me 25

Lisätiedot:

Terhi Laine, markkinointiviestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, puh. 040 626 6447, terhi.laine@messukeskus.com

Anna Evilä, perustaja ja luova päällikkö, Jalotus ry, puh. 041 5362 764, anna.evila@jalotus.fi

Suomen Messusäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka tukee suomalaista osaamista ja elinkeinoelämää jakaen vuosittain noin 500 000 € arvosta avustuksia, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Säätiön avustuksilla pyritään vastaamaan aikamme merkittäviin haasteisiin ympäristön, väestömuutoksen, teknologian ja digitalisaation sekä talouden ja kaupungistumisen alueilla. I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025.

Jalotus on valtakunnallisesti toimiva kestävän elämän liike, joka auttaa kansalaisia löytämään yltäkylläisen elämän planeetan kantokyvyn rajoissa. Lisätiedot: www.jalotus.fi