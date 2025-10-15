Tulevaisuuslautakunta lähetti päivitetyn strategian hyväksyttäväksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen päivitetyn strategian luonnos on ollut palaute- ja lausuntokierroksella. Lausuntokierros päättyi 8.10.2025, ja sen aikana tulleita palautteita ja lausuntoja on hyödynnetty strategian työstämisessä. Strategian päivittämisessä on hyödynnetty laajasti myös erilaisia työpajoja, kyselyjä ja seminaareja. Niihin on osallistunut Pohteen henkilöstöä, luottamushenkilöitä, asukkaita sekä muita keskeisiä sidosryhmiä.

– Tulevaisuuslautakunta kiittää kaikkia strategian päivittämiseen osallistuneita arvokkaista näkemyksistä ja työstä. Strategia antaa pohjan myös sote-järjestämissuunnitelman sekä muiden hyvinvointialueen toimintaa ohjaavien ohjelmien päivittämiselle, sanoo tulevaisuuslautakunnan kokouksessa puheenjohtajana toiminut Rami Rauhala.

Tulevaisuuslautakunta päätti esittää hyvinvointialuestrategian hyväksymistä aluehallitukselle ja aluevaltuustolle. Aluehallitus käsittelee päivitettyä strategiaa kokouksessaan 28.10., ja aluevaltuusto päättää siitä 10.11.

Strategiset periaatteet Digitaalisen sote-keskuksen virka-ajan ulkopuolisten palvelujen hankinnalle

Pohteen Digitaalinen sote-keskus on laajentunut Pohjois-Pohjanmaalle vaiheittain. Palvelu kattaa tällä hetkellä kaikki Pohteen alueen kunnat (pois lukien Siikalatva).

Digitaalisella sote-keskuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen palveluja verkossa. Palvelu on saatavilla myös iltaisin ja viikonloppuisin, ja asukkaat voivat saada palvelua omaan toimintaympäristöönsä, esimerkiksi omaan kotiin. Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisuutta alueella ja toteuttaa palvelua tuottavasti.

Digitaalisen sote-keskuksen palvelut järjestetään jatkossakin sekä Pohteen omien työntekijöiden että yksityisen palvelun tuottajan voimin.

Sopimuskauden kesto on 24.2.2026–29.2.2028. Lisäksi tarjouspyyntö kattaa yhden vuoden mittaiset optiot ajalle 1.3.2028–28.2.2029 ja 1.3.2029–28.2.2030.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo vuosille 2026–2030 on 6,5 miljoonaa euroa.

Kaikki tulevaisuuslautakunnan päätökset löytyvät Pohteen verkkosivuilta: Tulevaisuuslautakunta - Pohde