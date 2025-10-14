Vihreät: Satamatunneli tuhoaisi Lapinlahden puiston ja johtaisi suuriin merentäyttöihin Lauttasaaren rannoilla ja Seurasaarenselällä
Lapinlahden puistoa leikkaavan Satamatunnelin kaava on tulossa Helsingin päätöksentekoon ensi viikolla. Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen kertoo, miksi vihreät ei tue hanketta.
Lapinlahden puistoa leikkaavan Satamatunnelin kaava on tulossa Helsingin päätöksentekoon ensi viikolla. Tämä asemakaava ja tunnelivaihtoehto tuhoaisi käytännössä kokonaan mahdollisuuden luoda Salmisaaren alueesta kestävän kehityksen mukainen vetovoimainen paikka kaupungissa.
– Satamatunneli on äärimmäisen kallis hanke, joka sementoi autokeskeistä kaupunkikehitystä Salmisaareen ja lisää merentäyttöjä Lauttasaaressa Salmisaaren asuntorakentamisen estyessä. Lisäksi tunnelilinjaus leikkaa palan kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Lapinlahden puistosta ja tunnelin alta kaadetaan kymmeniä puita aivan liito-oravan ydinalueen vierestä. Lisäksi tunneli tuhoaa erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin elinalueita ja on suuri riski sille, että kaava on luonnosuojelulain vastainen, mikäli kirvelilattakoille aiheutettua haittaa ei pystytä riittävästi välttämään ja lieventämään. Tällaista tunnelihanketta vihreä ryhmä ei voi tukea, linjaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.
Satamatunnelihanke on tähän asti edennyt kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten tuella, mutta lopullinen päätös tehdään talven aikana kaupunginvaltuustossa.
– Helsingin satamatoimintojen uudelleenjärjestely ei edellytä tunnelia. Me Vihreät olemme esittäneet, että raskasta liikennettä tulisi ohjata Vuosaareen ja arvioida vaikutuksia ennen kuin kaikilta vaikutuksiltaan jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset aiheuttavaa tunnelia edes harkitaan. Jos tunneli katsotaan välttämättömäksi, on sille vaihtoehto, joka ei koske Lapinlahden puistoon ja joka tekee mahdolliseksi Salmisaaren paremman tulevaisuuden , sanoo Pasanen.
– Uusi valtuusto ehtii vielä valita kestävän kaupunkikehityksen ja ottaa aikalisän hankkeelle, jonka päästöt vastaisivat yli 7 000 suomalaisen vuotuisia ilmastopäästöjä. Kaupunkilaisten verovarojen kaataminen kalliiseen autotunneliin, jonka tarve ja hyödyt ovat kyseenalaiset ja ilmastohaitat sekä historialliselle puistoympäristölle aiheuttamat vaikutukset merkittävät, ei ole vastuullista politiikkaa, toteaa Pasanen.
Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry
Parannuksia lasten uimaopetukseen Helsingissä Vihreiden aloitteesta14.10.2025 15:19:35 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Vihreiden Alviina Alametsän aloitteen lasten uimataidon parantamisesta.
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen odottaa lasta, perhevapaalle alkuvuodesta 202626.9.2025 08:12:18 EEST | Tiedote
Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen odottaa perheeseensä alkuvuodesta 2026 syntyvää lasta. Vanhanen on päiväkoti-ikäisen lapsen äiti.
Helsingin Vihreät: Helsinki tarvitsee toimia nyt – suurtyöttömyys ja osaajapula kasvavat yhtä aikaa23.9.2025 11:24:49 EEST | Tiedote
Helsinkiin tarvitaan ripeitä poliittisia toimia kaupungin historiallisen korkean työttömyyden katkaisemiseksi. Ratkaisuksi Helsingin vihreä valtuustoryhmä esittää panostuksia työelämässä oppimiseen ja osaamisen päivittämiseen. Päätöksiä tarvitaan syksyn budjettineuvotteluissa.
Apulaispormestari Vanhanen: Nuorten nikotiinipussien käytölle on saatava stoppi18.9.2025 10:52:07 EEST | Tiedote
Valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset on julkaistu. Helsingissä perehdytään tulevien viikkojen aikana tarkasti kaupungin omiin tuloksiin. Tuloksissa on paljon myönteistä, mutta myös huolestuttavaa kehitystä. Nuorten päihteiden käyttö vähenee, mutta samaan aikaan nikotiinipusseja käyttävien nuorten määrä on noussut merkittävästi lyhyessä ajassa. Nousu on saatava pysäytettyä nopeasti.
Apulaispormestari Vanhanen: Helsingin on hankittava enemmän painettuja oppikirjoja10.9.2025 16:34:33 EEST | Tiedote
Painettujen oppikirjojen on oltava tasaveroisesti saatavilla lapsille ja nuorille Helsingissä. Helsinki on edelleen merkittävästi jäljessä oppikirjarahoituksessa monia muita kuntia. Vuodelle 2025 Helsingissä on lisätty rahoitusta painettuihin oppimateriaaleihin, mutta korjausliikettä on jatkettava myös tulevana vuonna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme