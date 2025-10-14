Vihreät: Satamatunneli tuhoaisi Lapinlahden puiston ja johtaisi suuriin merentäyttöihin Lauttasaaren rannoilla ja Seurasaarenselällä

Lapinlahden puistoa leikkaavan Satamatunnelin kaava on tulossa Helsingin päätöksentekoon ensi viikolla. Tämä asemakaava ja tunnelivaihtoehto tuhoaisi käytännössä kokonaan mahdollisuuden luoda Salmisaaren alueesta kestävän kehityksen mukainen vetovoimainen paikka kaupungissa.

– Satamatunneli on äärimmäisen kallis hanke, joka sementoi autokeskeistä kaupunkikehitystä Salmisaareen ja lisää merentäyttöjä Lauttasaaressa Salmisaaren asuntorakentamisen estyessä. Lisäksi tunnelilinjaus leikkaa palan kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Lapinlahden puistosta ja tunnelin alta kaadetaan kymmeniä puita aivan liito-oravan ydinalueen vierestä. Lisäksi tunneli tuhoaa erittäin uhanalaisen kirvelilattakoin elinalueita ja on suuri riski sille, että kaava on luonnosuojelulain vastainen, mikäli kirvelilattakoille aiheutettua haittaa ei pystytä riittävästi välttämään ja lieventämään. Tällaista tunnelihanketta vihreä ryhmä ei voi tukea, linjaa Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Satamatunnelihanke on tähän asti edennyt kokoomuksen, SDP:n ja perussuomalaisten tuella, mutta lopullinen päätös tehdään talven aikana kaupunginvaltuustossa.

– Helsingin satamatoimintojen uudelleenjärjestely ei edellytä tunnelia. Me Vihreät olemme esittäneet, että raskasta liikennettä tulisi ohjata Vuosaareen ja arvioida vaikutuksia ennen kuin kaikilta vaikutuksiltaan jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset aiheuttavaa tunnelia edes harkitaan. Jos tunneli katsotaan välttämättömäksi, on sille vaihtoehto, joka ei koske Lapinlahden puistoon ja joka tekee mahdolliseksi Salmisaaren paremman tulevaisuuden , sanoo Pasanen.

– Uusi valtuusto ehtii vielä valita kestävän kaupunkikehityksen ja ottaa aikalisän hankkeelle, jonka päästöt vastaisivat yli 7 000 suomalaisen vuotuisia ilmastopäästöjä. Kaupunkilaisten verovarojen kaataminen kalliiseen autotunneliin, jonka tarve ja hyödyt ovat kyseenalaiset ja ilmastohaitat sekä historialliselle puistoympäristölle aiheuttamat vaikutukset merkittävät, ei ole vastuullista politiikkaa, toteaa Pasanen.





