Demariopiskelijoilla edustajistovaalilistat kaikissa yliopistoissa ja suurimmassa osassa ammattikorkeakouluista
Demariopiskelijat on onnistunut kerämään edustajistovaalilistat kaikkiin Suomen yliopistoihin ja suurimpaan osaan ammattikorkeakouluista.
Demariopiskelijat iloitsevat syksyn edustajistovaaleissa uutisesta, että opiskelijaliitolla on nyt korkeakoulujen edustajistovaalilistoja jokaisessa Suomen yliopistossa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa Demariopiskelijoiden omat edustajistovaalilistat lisäksi kasvattivat ehdokasmääriään ja näissä vaaleissa Demariopiskelijoiden omat listat löytyvät myös Lapin ja Oulun yliopistoista.
Demariopiskelijoilla on lisäksi punavihreiden opiskelijajärjestöjen poikkipoliittiset yhteislistat Aalto yliopistossa, Lappeenrannan-Lahden LUT-yliopistossa, Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Taideyliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa edustajistovaalilistoja ei perinteisesti muodosteta.
Korkeakoulujen edustajistovaalit ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijayhteisössä järjestettävät vaalit, joissa opiskelija- ja ylioppilaskunnissa valitaan opiskelijaedustajat niiden edustajistoihin. Edustajistot päättävät muun muassa opiskelija- ja ylioppilaskuntien taloudesta ja toiminnasta, ympäristö- ja yhdenvertaisuusasioita ja poliittisista tavoitteista. Edustajistovaalit järjestetään kahden vuoden välein yliopistoissa ja vuosittain ammattikorkeakouluissa.
Demariopiskelijat ovat saamassa punavihreitä edustajistovaalilistojaan myös suurimpiin ammattikorkeakouluihin. Jo viime vaaleissa ehdolla olleiden punavihreiden listojen lisäksi poikkipoliittisia punavihreitä yhteislistoja edustajistovaaleihin on nyt uutena tulossa muun muassa Lapin, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakouluihin.
”Demariopiskelijat tekee näissä edustajistovaaleissa historiaa jo toista vuotta peräjälkeen. Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja periksiantamattomasti töitä koko vuoden ajan edustajistovaaliehdokkaiden hankinnassa. On ollut hienoa huomata, kuinka useat uudet ihmiset ovat lähteneet mukaan edustajistovaalilistoille ja myös Demariopiskelijoiden toimintaan edustajistovaalien myötä”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.
”Opiskelijoiden tyytymättömyys Orpo-Purran hallituksen opiskelijoilta leikkaavaan politiikkaan vaikuttaa opiskelijoiden haluun lähteä vaaleissa näyttämään, ettei Suomessa voida enää jatkuvasti tällä tavalla leikata opiskelijoiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Olemme liitossa todella iloisia, että yliopistolistojen lisäksi edustajistovaalilistojen ja -ehdokkaiden määrä on noussut myös varsinkin ammattikorkeakouluissa”, toteaa Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Amanda Majuri.
”Olemme valmistautuneet tuleviin korkeakoulujen edustajistovaaleihin ajoissa ja tuo työ tuottaa nyt tulosta. Kun jatkamme loppuun asti aktiivisesti paikallista kampanjointia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kampuksilla ympäri Suomen, on meillä kaikki eväät suureen vaalivoittoon edustajistoissa”, päättää Demariopiskelijoiden uusi pääsihteeri Siru Hopealinna.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miku KuuskorpiPuheenjohtajaSosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry
Demariopiskelijat puheenjohtaja, tehtävinä liiton johtaminen, poliittinen vaikuttaminen ja toiminnan suunnittelu sekä sidosryhmäyhteistyö.
Linkit
Demariopiskelijat
Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry (Demariopiskelijat) on vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö ja opiskelijoiden ääni sosialidemokraattisessa liikkeessä ja sen ulkopuolella. Olemme on opiskelijoiden yhteenliittymä, joka toimii sivistyksen, vapauden, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, kestävyyden ja kansainvälisyyden puolesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demariopiskelijat
Siru Hopealinna valittu Demariopiskelijoiden pääsihteeriksi ja Paula Närvänen Demariopiskelijoiden projektisuunnittelijaksi3.10.2025 15:34:50 EEST | Tiedote
Demariopiskelijat on valinnut liiton uudeksi pääsihteeriksi Siru Hopealinnan ja uudeksi projektisuunnittelijaksi Paula Närväsen. Hopealinna ja Närvänen täydentävät liiton osaamista talouden, hallinnon, tapahtumien ja viestinnän järjestämisestä.
HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat perustettu Demariopiskelijoiden osastoiksi18.8.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Pääkaupunkiseudulle perustettu kaksi uutta Demariopiskelijoiden osastoa, HYYn Demariopiskelijat ja Uudenmaan Demariopiskelijat.
Demariopiskelijat: “Sivistysvaltion hautajaiset” - Demariopiskelijat esittää 5 miljoonan lisäystä Opetushallituksen resursseihin opetuksen politisoimisen torjumiseksi7.8.2025 10:04:36 EEST | Tiedote
Eilen julkaistiin jälleen valtiovarainministeri Riikka Purran uusi 900 miljoonan euron leikkauslista valtion menoihin valtiovarainministeriön budjettineuvottelujen päätteeksi. Demariopiskelijat liittyy järjestöjen, kansalaisyhteiskunnan ja jopa hallituksen omien rivien kritiikkiin selvästi poliittisesti motivoituneesta budjettiesityksestä - ja esittää 5 miljoonan lisäystä Opetushallituksen resursseihin opetuksen politisoimisen torjumiseksi.
Demariopiskelijat palaa valtionavun piiriin24.6.2025 12:39:10 EEST | Tiedote
Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry:lle valtakunnallisen nuorisoalan valtionapukelpoisuuden takaisin. Demariopiskelijoiden puheenjohtaja: "Kaikki on kunnossa talouden, hallinnon ja toiminnan osalta".
Demariopiskelijat: Kun tavallisille suomalaisille on jäämässä vain muruja, niin opiskelijoille ei jäänyt sitäkään24.4.2025 11:50:46 EEST | Tiedote
Demariopiskelijat pettyivät hallituksen puoliväliriihen päätöksiin, joissa leikattiin korkeakouluilta eikä panostettu opiskelijoiden hyvinvointiin tai toimeentuloon.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme