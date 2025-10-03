Demariopiskelijoilla edustajistovaalilistat kaikissa yliopistoissa ja suurimmassa osassa ammattikorkeakouluista

Demariopiskelijat iloitsevat syksyn edustajistovaaleissa uutisesta, että opiskelijaliitolla on nyt korkeakoulujen edustajistovaalilistoja jokaisessa Suomen yliopistossa. Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistoissa Demariopiskelijoiden omat edustajistovaalilistat lisäksi kasvattivat ehdokasmääriään ja näissä vaaleissa Demariopiskelijoiden omat listat löytyvät myös Lapin ja Oulun yliopistoista.

Demariopiskelijoilla on lisäksi punavihreiden opiskelijajärjestöjen poikkipoliittiset yhteislistat Aalto yliopistossa, Lappeenrannan-Lahden LUT-yliopistossa, Vaasan yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Taideyliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa edustajistovaalilistoja ei perinteisesti muodosteta.

Korkeakoulujen edustajistovaalit ovat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijayhteisössä järjestettävät vaalit, joissa opiskelija- ja ylioppilaskunnissa valitaan opiskelijaedustajat niiden edustajistoihin. Edustajistot päättävät muun muassa opiskelija- ja ylioppilaskuntien taloudesta ja toiminnasta, ympäristö- ja yhdenvertaisuusasioita ja poliittisista tavoitteista. Edustajistovaalit järjestetään kahden vuoden välein yliopistoissa ja vuosittain ammattikorkeakouluissa.

Demariopiskelijat ovat saamassa punavihreitä edustajistovaalilistojaan myös suurimpiin ammattikorkeakouluihin. Jo viime vaaleissa ehdolla olleiden punavihreiden listojen lisäksi poikkipoliittisia punavihreitä yhteislistoja edustajistovaaleihin on nyt uutena tulossa muun muassa Lapin, Satakunnan ja Tampereen ammattikorkeakouluihin.

”Demariopiskelijat tekee näissä edustajistovaaleissa historiaa jo toista vuotta peräjälkeen. Olemme tehneet pitkäjänteisesti ja periksiantamattomasti töitä koko vuoden ajan edustajistovaaliehdokkaiden hankinnassa. On ollut hienoa huomata, kuinka useat uudet ihmiset ovat lähteneet mukaan edustajistovaalilistoille ja myös Demariopiskelijoiden toimintaan edustajistovaalien myötä”, toteaa Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi.

”Opiskelijoiden tyytymättömyys Orpo-Purran hallituksen opiskelijoilta leikkaavaan politiikkaan vaikuttaa opiskelijoiden haluun lähteä vaaleissa näyttämään, ettei Suomessa voida enää jatkuvasti tällä tavalla leikata opiskelijoiden toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Olemme liitossa todella iloisia, että yliopistolistojen lisäksi edustajistovaalilistojen ja -ehdokkaiden määrä on noussut myös varsinkin ammattikorkeakouluissa”, toteaa Demariopiskelijoiden varapuheenjohtaja Amanda Majuri.

”Olemme valmistautuneet tuleviin korkeakoulujen edustajistovaaleihin ajoissa ja tuo työ tuottaa nyt tulosta. Kun jatkamme loppuun asti aktiivisesti paikallista kampanjointia ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kampuksilla ympäri Suomen, on meillä kaikki eväät suureen vaalivoittoon edustajistoissa”, päättää Demariopiskelijoiden uusi pääsihteeri Siru Hopealinna.