RKP:n Varhan valtuustoryhmä iloitsee uudesta Monitoimitalosta Paraisille

RKP ottaa suurella ilolla vastaan päätöksen uuden Monitoimitalon rakentamisesta Kårkullanmäelle. Tämä tärkeä investointi korvaa nykyiset, vanhentuneet päivätoiminnan tilat Kirjalassa ja tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja esteettömät tilat sekä lapsille että aikuisille, joilla on toimintarajoitteita. Uudisrakennus ei ainoastaan paranna päivätoiminnan olosuhteita, vaan mahdollistaa myös vapaa-ajan toimintaa Kårkullanmäen viidelle yksikölle.

Samanaikaisesti suunnitellaan lastenyksikköä, jossa tarjotaan lyhytaikaishoitoa, pitkäaikaishoitoa ja tutkimusjaksoja erityistä tukea tarvitseville lapsille. Näiden toimintojen sijoittaminen saman katon alle tekee palvelusta sekä yhtenäisempää että kustannustehokkaampaa.

Erityisen merkittävää on, että tämä hanke parantaa sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten lasten erityispalvelujen saatavuutta, johon on pitkään ollut puutteita sopivien tilojen ja resurssien osalta. Näiden palveluiden kysyntä on kasvanut, ja useat hyvinvointialueet ovat ilmaisseet tarpeen ruotsinkielisille paikoille lyhytaikaishoidossa ja tutkimusjaksoilla.

Uuteen lastenyksikköön suunnitellaan 14 paikkaa, joita käytetään sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen hoitoon ja asumiseen alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

– Tämä on erittäin tärkeä panostus lasten ja perheiden hyväksi koko alueella. RKP on pitkään tehnyt työtä ruotsinkielisten erityispalvelujen vahvistamiseksi, ja tämä projekti on konkreettinen askel eteenpäin. Se parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä arkea ja vahvistaa Paraisten yksikköä edelläkävijänä inklusiivisessa hoidossa, sanoo Regina Koskinen, RKP:n edustaja aluevaltuustossa.

RKP näkee tämän investoinnin selkeänä esimerkkinä siitä, miten kielellinen tasa-arvo ja korkealaatuinen hoiva voivat kulkea käsi kädessä. Uusi Monitoimitalo Kårkullanmäellä on tulevaisuuteen suuntautuva hanke, joka hyödyttää sekä ruotsin- että suomenkielistä väestöä – mutta jolla on erityisen suuri merkitys ruotsinkielisille lapsille, joilla on toimintarajoitteita ja jotka ovat pitkään kaivanneet tarkoituksenmukaisia tiloja.

Lisätietoja:

Regina Koskinen, puh 040 578 9098