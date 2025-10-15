RKP:n Varhan valtuustoryhmä iloitsee uudesta Monitoimitalosta Paraisille
RKP iloitsee uudesta Monitoimitalosta Paraisille – merkittävä parannus erityistä tukea tarvitseville lapsille
RKP ottaa suurella ilolla vastaan päätöksen uuden Monitoimitalon rakentamisesta Kårkullanmäelle. Tämä tärkeä investointi korvaa nykyiset, vanhentuneet päivätoiminnan tilat Kirjalassa ja tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja esteettömät tilat sekä lapsille että aikuisille, joilla on toimintarajoitteita. Uudisrakennus ei ainoastaan paranna päivätoiminnan olosuhteita, vaan mahdollistaa myös vapaa-ajan toimintaa Kårkullanmäen viidelle yksikölle.
Samanaikaisesti suunnitellaan lastenyksikköä, jossa tarjotaan lyhytaikaishoitoa, pitkäaikaishoitoa ja tutkimusjaksoja erityistä tukea tarvitseville lapsille. Näiden toimintojen sijoittaminen saman katon alle tekee palvelusta sekä yhtenäisempää että kustannustehokkaampaa.
Erityisen merkittävää on, että tämä hanke parantaa sekä ruotsinkielisten että suomenkielisten lasten erityispalvelujen saatavuutta, johon on pitkään ollut puutteita sopivien tilojen ja resurssien osalta. Näiden palveluiden kysyntä on kasvanut, ja useat hyvinvointialueet ovat ilmaisseet tarpeen ruotsinkielisille paikoille lyhytaikaishoidossa ja tutkimusjaksoilla.
Uuteen lastenyksikköön suunnitellaan 14 paikkaa, joita käytetään sekä lyhytaikaiseen että pitkäaikaiseen hoitoon ja asumiseen alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.
– Tämä on erittäin tärkeä panostus lasten ja perheiden hyväksi koko alueella. RKP on pitkään tehnyt työtä ruotsinkielisten erityispalvelujen vahvistamiseksi, ja tämä projekti on konkreettinen askel eteenpäin. Se parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä arkea ja vahvistaa Paraisten yksikköä edelläkävijänä inklusiivisessa hoidossa, sanoo Regina Koskinen, RKP:n edustaja aluevaltuustossa.
RKP näkee tämän investoinnin selkeänä esimerkkinä siitä, miten kielellinen tasa-arvo ja korkealaatuinen hoiva voivat kulkea käsi kädessä. Uusi Monitoimitalo Kårkullanmäellä on tulevaisuuteen suuntautuva hanke, joka hyödyttää sekä ruotsin- että suomenkielistä väestöä – mutta jolla on erityisen suuri merkitys ruotsinkielisille lapsille, joilla on toimintarajoitteita ja jotka ovat pitkään kaivanneet tarkoituksenmukaisia tiloja.
Lisätietoja:
Regina Koskinen, puh 040 578 9098
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Byagemenskaperna är landsbygdens grundpelare – förutsättningarna för byaverksamhet måste tryggas15.10.2025 15:12:40 EEST | Pressmeddelande
I samband med evenemanget Välkommen till byn, som hölls i riksdagen den 15 oktober och presenterade byaverksamheten brett, samlades riksdagens byaverksamhetsnätverk. Nätverket betonar att fungerande lokalsamhällen har en avgörande betydelse, inte bara som grund för ett levande och livskraftigt Finland, utan också för befolkningens funktionsförmåga och samhällets mentala krisberedskap.
Undervisningsminister Adlercreutz: Vi tryggar finansieringen av studentexamen15.10.2025 14:26:00 EEST | Pressmeddelande
I statsbudgeten för 2025 minskades anslaget till Studentexamensnämnden med 787 000 euro jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka tio procent av utgifterna 2024. Den största delen av nämndens verksamhetskostnader består av arvoden till experter för att göra upp proven och bedömning av provprestationerna.
Opetusministeri Adlercreutz: Turvaamme ylioppilastutkinnon rahoituksen15.10.2025 14:26:00 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 talousarviossa Ylioppilastutkintolautakunnan määrärahaa pienennettiin 787 000 eurolla edellisvuoteen verrattuna, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia vuoden 2024 menoista. Suurin osa lautakunnan toimintamenoista koostuu asiantuntijoille maksettavista palkkioista kokeiden laatimisesta ja koesuoritusten arvostelusta.
Bergqvist: Bättre skydd för gravida i arbetslivet14.10.2025 18:12:20 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen förde idag remissdebatt om regeringens lagförslag som ska förbättra möjligheterna att beviljas särskild graviditetspenning. Riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist välkomnar förslaget, som moderniserar lagstiftningen och uppdaterar kriterierna för stödet.
Bergqvist: Parempi suoja raskaana oleville työelämässä14.10.2025 18:12:20 EEST | Tiedote
Eduskunta kävi tänään lähetekeskustelun hallituksen lakiesityksestä, jonka tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia saada erityisraskausraha. Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist pitää esitystä tervetulleena, sillä se nykyaikaistaa lainsäädäntöä ja päivittää etuuden myöntämiskriteerejä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme