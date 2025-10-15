Kokoomuksen Limnéll: Mahdollinen Trumpin ja Putinin tapaaminen Unkarissa olisi vakava varoitus Euroopalle

“Jos Donald Trump ja Vladimir Putin todella kohtaavat Unkarissa, se ei ole pelkkä uutinen. Se on viesti, jota koko Euroopan on syytä lukea tarkasti”, Limnéll sanoo.



Venäjä jatkaa laitonta hyökkäyssotaansa Ukrainassa, pommittaa siviilejä ja tuhoaa kriittistä infrastruktuuria. Samaan aikaan tapaamispaikaksi valikoituisi maa, joka on sekä EU:n että Naton jäsen, mutta jonka johto on toistuvasti haastanut lännen yhtenäisyyttä ja rakentanut siltoja Moskovaan.

”Unkarin pääministeri Viktor Orbán on vuosia toiminut Kremlin myötäilijänä Euroopan sisällä. Hän on vastustanut pakotteita, viivyttänyt Ukrainan tukipäätöksiä ja pyrkinyt muovaamaan Natoa omien poliittisten tavoitteidensa mukaiseksi”, Limnéll toteaa.



“Jos Budapestista tulee näyttämö, jolla Putin voi esitellä maailmalle, ettei hän ole eristyksissä, se on symbolisesti erittäin vaarallinen kehityskulku. Lännen on tunnistettava tämä viesti ajoissa”, hän jatkaa.



Limnéllin mukaan tapaaminen “rauhan” retoriikan alla voi helposti hämärtää todellisuutta.



“Trumpin ja Putinin tapaamisessa on toki rauhan etsinnän mahdollisuus, mutta paikka tekee kaiken toisin. Kun keskustelu käydään maassa, joka on järjestelmällisesti heikentänyt EU:n yhteistä rintamaa ja lähettänyt lämpimiä viestejä Moskovaan, se antaa vääränlaisen kuvan – että Venäjä on palaamassa hyväksyttyjen neuvottelukumppanien joukkoon”, Limnéll arvioi.



Limnéll korostaa, että kyse ei ole vain diplomatian yksityiskohdasta, vaan laajemmasta strategisesta kuvasta.

“Autoritaariset vallat hyödyntävät lännen sisäisiä halkeamia. Jos Budapest todella toimii näyttämönä, se on symboli siitä, miten helposti lännen yhtenäisyyttä voidaan testata. Ja kuinka nopeasti historia voi toistaa itseään, jos emme tunnista varoitusmerkkejä ajoissa”, Limnéll varoittaa.



Lopuksi Limnéll muistuttaa, että rauhan tavoittelu ei saa hämärtää oikeaa ja väärää:



“Euroopan on pysyttävä lujana. Rauhan tavoittelu ei saa johtaa siihen, että hyväksymme sodan tekijän takaisin salonkikelpoiseksi”, hän painottaa.