Kokoomuksen Limnéll: Mahdollinen Trumpin ja Putinin tapaaminen Unkarissa olisi vakava varoitus Euroopalle
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnéll varoittaa, että mahdollinen Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Unkarissa olisi vakava viesti koko Euroopalle. Limnéllin mukaan kyse ei olisi vain uutistapahtumasta, vaan merkistä, joka heijastaisi laajempaa muutosta maailmanpoliittisessa asetelmassa.
“Jos Donald Trump ja Vladimir Putin todella kohtaavat Unkarissa, se ei ole pelkkä uutinen. Se on viesti, jota koko Euroopan on syytä lukea tarkasti”, Limnéll sanoo.
Venäjä jatkaa laitonta hyökkäyssotaansa Ukrainassa, pommittaa siviilejä ja tuhoaa kriittistä infrastruktuuria. Samaan aikaan tapaamispaikaksi valikoituisi maa, joka on sekä EU:n että Naton jäsen, mutta jonka johto on toistuvasti haastanut lännen yhtenäisyyttä ja rakentanut siltoja Moskovaan.
”Unkarin pääministeri Viktor Orbán on vuosia toiminut Kremlin myötäilijänä Euroopan sisällä. Hän on vastustanut pakotteita, viivyttänyt Ukrainan tukipäätöksiä ja pyrkinyt muovaamaan Natoa omien poliittisten tavoitteidensa mukaiseksi”, Limnéll toteaa.
“Jos Budapestista tulee näyttämö, jolla Putin voi esitellä maailmalle, ettei hän ole eristyksissä, se on symbolisesti erittäin vaarallinen kehityskulku. Lännen on tunnistettava tämä viesti ajoissa”, hän jatkaa.
Limnéllin mukaan tapaaminen “rauhan” retoriikan alla voi helposti hämärtää todellisuutta.
“Trumpin ja Putinin tapaamisessa on toki rauhan etsinnän mahdollisuus, mutta paikka tekee kaiken toisin. Kun keskustelu käydään maassa, joka on järjestelmällisesti heikentänyt EU:n yhteistä rintamaa ja lähettänyt lämpimiä viestejä Moskovaan, se antaa vääränlaisen kuvan – että Venäjä on palaamassa hyväksyttyjen neuvottelukumppanien joukkoon”, Limnéll arvioi.
Limnéll korostaa, että kyse ei ole vain diplomatian yksityiskohdasta, vaan laajemmasta strategisesta kuvasta.
“Autoritaariset vallat hyödyntävät lännen sisäisiä halkeamia. Jos Budapest todella toimii näyttämönä, se on symboli siitä, miten helposti lännen yhtenäisyyttä voidaan testata. Ja kuinka nopeasti historia voi toistaa itseään, jos emme tunnista varoitusmerkkejä ajoissa”, Limnéll varoittaa.
Lopuksi Limnéll muistuttaa, että rauhan tavoittelu ei saa hämärtää oikeaa ja väärää:
“Euroopan on pysyttävä lujana. Rauhan tavoittelu ei saa johtaa siihen, että hyväksymme sodan tekijän takaisin salonkikelpoiseksi”, hän painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Satonen: Suomella on kaikki edellytykset uuteen nousuun – tarvitsemme rohkeutta, pitkäjänteisyyttä ja uskoa suunnan kääntymiseen15.10.2025 14:54:17 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja työ- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen muistutti eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että hallituksen työllisyyspolitiikan tavoite on selvä: luoda edellytykset uusille työpaikoille ja talouskasvulle. Hallituksen tekemät uudistukset nostavat valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan pitkällä aikavälillä työllisyyttä 90000:lla ja parantavat julkista taloutta 2 miljardilla.
Kokoomuksen Kopra: Kokoomus kiittää historiallisesta päätöksestä – ”Velkajarru turvaa hyvinvoinnin tuleville sukupolville”14.10.2025 14:34:42 EEST | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään velkajarrun, joka luo Suomeen pysyvät ja yli hallituskausien ulottuvat pelisäännöt velkaantumisen hillitsemiseksi. Puolueista ainoastaan Vasemmistoliitto jättäytyi sovun ulkopuolelle. Jatkossa tulevat hallitukset sitoutuvat yhdessä taittamaan valtion velkasuhteen ensin kohti 60 prosentin EU-rajaa ja pitkällä aikavälillä pohjoismaista, alle 40 prosentin tasoa.
Kokoomuksen Valtola: SDP leikkaisi 139 miljoonaa koulutuksesta12.10.2025 17:01:00 EEST | Tiedote
SDP:n esittämä kahden miljardin euron juustohöyläleikkaus vaarantaisi koulutuksen ja kasvun edellytykset, varoittaa kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola.
Kokoomuksen Limnéll: Trumpin lupaus puolustaa Suomea oli enemmän kuin pelkkä “kyllä” – ja Moskova kuuntelee tarkasti10.10.2025 11:42:06 EEST | Tiedote
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin eilen Valkoisessa talossa antama lausunto Suomen puolustamisesta jää historiaan, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnéll.
Kokoomuksen Päivärinta iloitsee: Kotimaiselta elokuvalta ei leikata ensi vuonna!9.10.2025 18:09:54 EEST | Tiedote
Tänään eduskunnassa käsitellään kulttuuripoliittista selontekoa, jonka laatimisesta on kulunut lähes 15 vuotta. Nyt kokoomuslaisen pääministeri Petteri Orpon johdolla hallitus on tuonut eduskuntaan uuden selonteon, joka ulottuu vuoteen 2040 ja nostaa kulttuurin kansallisen strategian ytimeen. Erityinen uutinen on, että vaikka taloustilanne pakottaa säästöihin, kotimaiselta elokuvalta ei leikata ensi vuonna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme