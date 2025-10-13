Antti Lindtman osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueiden kongressiin Amsterdamissa

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus seuraa toimettomana vierestä, kun vilpilliset firmat vievät urakat rehellisten nenän edestä 3.10.2025 16:55:46 EEST | Tiedote

- Kokoomuksen Jukka Kopran sanoin: teot ovat kauneinta puhetta. Siksi onkin mielenkiintoista, että kokoomus ei edistä alipalkkauksen kriminalisointia tai järjestöjen kanneoikeutta. Sen sijaan kokoomuksen johtama hallitus seuraa toimettomana vierestä, kun epärehelliset yritykset voittavat urakat niiltä yrityksiltä, jotka toimivat sääntöjen mukaan ja pitävät huolta työntekijöistään, SDP:n Matias Mäkynen huomauttaa.