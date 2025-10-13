SDP

Antti Lindtman osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueiden kongressiin Amsterdamissa

17.10.2025 12:08:33 EEST | SDP | Tiedote

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ja muuta SDP:n johtoa osallistuu Euroopan Sosialidemokraattisen puolueen (ESP) kongressiin 17.–18.10.2025. Kongressin teemana on edistyksellisten voimien liikehdintä Euroopassa ja maailmalla.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Puheenjohtaja Lindtman tapaa myös kahdenvälisesti Amsterdamissa useita Euroopan sosialidemokraattisia johtajia, muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costan, Espanjan pääministeri Pedro Sánchezin ja Saksan valtiovarainministeri Lars Klingbeilin.

Kongressissa valitaan ESP:n uusi johto. SDP:n edustajaksi ESP:n presidiumin jäseneksi nimetään puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto.

SDP:n äänivaltaisina edustajina kongressiin osallistuvat puheenjohtaja Antti Lindtman, puoluesihteeri Mikkel Näkkäläjärvi, ESP:n presidiumin nykyinen jäsen Tytti Tuppurainen, SDP:n puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto ja SDP:n kansainvälisten asioiden sihteeri Tero Shemeikka.

