Ikoninen Build-A-Bear saapuu Espooseen!
Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälään avataan upouusi Build-A-Bear-työpaja 25.10.2025! Ikonisessa nalletyöpajassa vierailijat pääsevät luomaan yksilöllisiä pehmoleluja valitsemalla itse kaiken alkaen pehmon ulkonäöstä aina haluttuihin vaatteeisiin, asusteisiin, ääneen ja jopa tuoksuun. Jokainen uusi pehmoleluystävä saa myös erityisen syntymätodistuksen, joka varmistaa, että pörrö on yhtä ainutlaatuinen kuin sen tekijä!
Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälän valikoima ja panokset elämyksellisyyteen laajenevat sinne avattavan Build-A-Bear-työpajan myötä. Avajaisia juhlitaan lauantaina 25.10.2025 kello 10.30 näyttävin menoin: tiedossa on ohjelmaa lapsille, avajaistarjouksia ja 50 yllätyksellistä goodie bag -lahjakassia ensimmäisille Build-A-Bear-asiakkaille.
Sellon XS Leluihin avattava Build-A-Bear-työpaja on vasta Suomen toinen nalletyöpaja – ensimmäinen avattiin Helsingin Stockmannin XS Leluille helmikuussa 2025. Uuden työpajan avaus merkitsee ikoniselle Build-A-Bear-brändille merkittävää Espoon-valloitusta, ja tuo mukanaan lisää personointi- ja elämysmahdollisuuksia Sellon XS Leluille.
Odotamme Build-A-Bear-työpajan tuovan espoolaisten lasten ja keräilijöiden ulottuville aivan uudenlaisen tavan nauttia arjesta, juhlia merkkipäiviä, kokea kansainvälisiä elämyksiä ja kehittää omaa ja matkassa mukana kulkevaa Build-A-Bear-hahmoaan niin trendien kuin oman luonteenkin muutosten mukaan – pitkälle ostohetkestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Linda LoukamoAnvol Oy / XS LelutPuh:0408202458linda.loukamo@anvol.eu
Triin SõberAnvol Oy / XS LelutPuh:040 8400158triin.sober@anvol.eu
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta XS Lelut
Labubu-villitys rantautuu Suomeen – myyntitapahtuma Helsingin Stockmannilla 1.7. klo 12.00!30.6.2025 14:46:17 EEST | Tiedote
Aitoa ja alkuperäistä Pop Martin Labubua voi olla vaikea löytää – nyt XS Lelut tuo otukset rysäyksellä saataville Helsingin Stockmannin myymäläänsä 1.7.2025.
XS Lelut kehittää työarkea - johtamista ilolla ja rohkeudella16.5.2025 19:05:28 EEST | Artikkeli
XS Lelut on lähtenyt kehitysmatkalle, jossa arjen johtamista vahvistetaan ilon, aitouden ja yhteistyön voimalla. Tavoitteena on rakentaa työyhteisö, jossa on lupa olla oma itsensä, kasvaa yhdessä ja tähdätä huipputuloksiin – rohkeasti ja hyvässä hengessä.
Anvol laajentaa 30-vuotista yhteistyötään Hasbron kanssa Suomeen28.3.2025 11:17:08 EET | Tiedote
Anvol, Baltian alueen johtava lelujen jakelija ja jälleenmyyjä, laajentaa yhteistyötään Hasbron kanssa Suomeen.
Suomen suurin XS Lelut -myymälä - Build-A-Bear kiinnostaa suomalaisia28.2.2025 09:57:17 EET | Artikkeli
XS Lelut avasi Suomen suurimman leluliikkeen Helsingin Stockmannille 15. helmikuuta. Vastaanotto on ollut asiakkaiden keskuudessa erinomainen.
XS Lelut avaa lippulaivamyymälänsä 15. helmikuuta Helsingin Stockmannilla14.1.2025 09:01:42 EET | Tiedote
Build-A-Bear- työpaja saapuu Suomeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme