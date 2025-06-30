Ikoninen Build-A-Bear saapuu Espooseen!

Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälän valikoima ja panokset elämyksellisyyteen laajenevat sinne avattavan Build-A-Bear-työpajan myötä. Avajaisia juhlitaan lauantaina 25.10.2025 kello 10.30 näyttävin menoin: tiedossa on ohjelmaa lapsille, avajaistarjouksia ja 50 yllätyksellistä goodie bag -lahjakassia ensimmäisille Build-A-Bear-asiakkaille.



Sellon XS Leluihin avattava Build-A-Bear-työpaja on vasta Suomen toinen nalletyöpaja – ensimmäinen avattiin Helsingin Stockmannin XS Leluille helmikuussa 2025. Uuden työpajan avaus merkitsee ikoniselle Build-A-Bear-brändille merkittävää Espoon-valloitusta, ja tuo mukanaan lisää personointi- ja elämysmahdollisuuksia Sellon XS Leluille.

Odotamme Build-A-Bear-työpajan tuovan espoolaisten lasten ja keräilijöiden ulottuville aivan uudenlaisen tavan nauttia arjesta, juhlia merkkipäiviä, kokea kansainvälisiä elämyksiä ja kehittää omaa ja matkassa mukana kulkevaa Build-A-Bear-hahmoaan niin trendien kuin oman luonteenkin muutosten mukaan – pitkälle ostohetkestä.