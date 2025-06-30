XS Lelut

Ikoninen Build-A-Bear saapuu Espooseen!

17.10.2025 13:13:16 EEST | XS Lelut | Uutinen

Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälään avataan upouusi Build-A-Bear-työpaja 25.10.2025! Ikonisessa nalletyöpajassa vierailijat pääsevät luomaan yksilöllisiä pehmoleluja valitsemalla itse kaiken alkaen pehmon ulkonäöstä aina haluttuihin vaatteeisiin, asusteisiin, ääneen ja jopa tuoksuun. Jokainen uusi pehmoleluystävä saa myös erityisen syntymätodistuksen, joka varmistaa, että pörrö on yhtä ainutlaatuinen kuin sen tekijä!

Build-A-Bear-työpajan nimenantopisteellä nimetään nallea.
Build-A-Bear-työpajassa nallelle saa oman syntymätodistuksen.

Kauppakeskus Sellon XS Lelut -myymälän valikoima ja panokset elämyksellisyyteen laajenevat sinne avattavan Build-A-Bear-työpajan myötä. Avajaisia juhlitaan lauantaina 25.10.2025 kello 10.30 näyttävin menoin: tiedossa on ohjelmaa lapsille, avajaistarjouksia ja 50 yllätyksellistä goodie bag -lahjakassia ensimmäisille Build-A-Bear-asiakkaille.

Sellon XS Leluihin avattava Build-A-Bear-työpaja on vasta Suomen toinen nalletyöpaja – ensimmäinen avattiin Helsingin Stockmannin XS Leluille helmikuussa 2025. Uuden työpajan avaus merkitsee ikoniselle Build-A-Bear-brändille merkittävää Espoon-valloitusta, ja tuo mukanaan lisää personointi- ja elämysmahdollisuuksia Sellon XS Leluille.

Odotamme Build-A-Bear-työpajan tuovan espoolaisten lasten ja keräilijöiden ulottuville aivan uudenlaisen tavan nauttia arjesta, juhlia merkkipäiviä, kokea kansainvälisiä elämyksiä ja kehittää omaa ja matkassa mukana kulkevaa Build-A-Bear-hahmoaan niin trendien kuin oman luonteenkin muutosten mukaan – pitkälle ostohetkestä.

