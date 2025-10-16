Varhan aluevaltuuston 22.10.2025 kokouksen esityslista julkaistu
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 22.10.2025 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikkona 22.10. pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Talousarvion ja -suunnitelman 2026-2028 valmistelulinjaukset
- Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2026
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokousta ei nauhoiteta.
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0407520759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
