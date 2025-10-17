SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto valittu Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) presidiumin jäseneksi - "Yhteinen haasteemme Euroopassa on nuorisotyöttömyys"

SDP:n Riitta Kaarisalo: Onko pääministeri tilanteen tasalla, kun kykyä arvioida oman hallituksensa tuloksia ei ole? 16.10.2025 17:10:59 EEST | Tiedote

Kaikki mittarit ja tulokset osoittavat, että kehitys menee väärään suuntaan suhteessa hallituksen asettamiin tavoitteisiin ja kokoomuksen vaalien alla antamiinsa lupauksiin. Lupaus 100 000 työpaikasta on nyt 170 000 työpaikan päässä, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.