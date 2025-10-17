SDP EDUSKUNTA

SDP:n kansanedustaja Pinja Perholehto valittu Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) presidiumin jäseneksi - "Yhteinen haasteemme Euroopassa on nuorisotyöttömyys"

17.10.2025 14:13:30 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

SDP:n kansanedustaja ja puoluehallituksen jäsen Pinja Perholehto on valittu SDP:n edustajaksi Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) presidiumiin. Valinta tehtiin tänään 17.10. Amsterdamin kongressin yhteydessä. Perholehtoa ennen tehtävää on hoitanut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen yli kymmenen vuoden ajan.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Presidium tekee päätöksiä PES:n toiminnan johtamisesta ja poliittisista linjoista sekä ohjaa organisaation arkea kongressien välillä. Presidiumin kokoonpanoon kuuluu muun muassa puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä edustajat kustakin jäsenpuolueesta. 

“On suuri kunnia päästä edustamaan SDP:tä eurooppalaisessa sosialidemokraattisessa yhteisössä. Turvallisuuden lisäksi yksi yhteinen haasteemme Euroopassa on nuorisotyöttömyys. Suomessa lähes 70 000 nuorta on ilman työtä – se on luku, joka kertoo paitsi Orpon hallituksen epäonnistuneesta työllisyyspolitiikasta, myös siitä, miten moni jää nyt vaille toivoa,” Perholehto kuvaa. 

“Me sosialidemokraatit emme pelkää haastetta. Me rakennamme toivoa ja etsimme ratkaisuja – sekä Euroopassa että Suomessa,” Perholehto sanoo. 

