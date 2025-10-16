Fysioterapiaa VR-laseissa – Jyväskylän yliopiston tutkijat kehittäneet uutta fysioterapiaa aivoinfarktipotilaille
Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä on kehittänyt ja testannut uutta virtuaalitodellisuuteen (VR) perustuvaa tapaa tehdä fysioterapiaharjoitteita. Harjoitteet on suunniteltu aivoinfarktista toipuville henkilöille, jotka kärsivät avaruudellisen hahmottamisen häiriöstä. Kyseessä on invalidisoiva tila, joka vaikuttaa huomiokykyyn ja tilan hahmottamiseen toispuoleisesti. Tämä on yksi ensimmäisistä kokeellisista tapaustutkimuksista, joissa kuntoutumista tuetaan lisäämällä virtuaalitodellisuudessa suoritettaviin fysioterapiapohjaisiin harjoitteisiin audiovisuaalisia vihjeitä.
Noin 30 prosenttia aivoinfarktista toipuvista henkilöistä kärsii avaruudellisen hahmottamisen häiriöistä, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi päivittäiseen elämään, esimerkiksi lisätä kaatumisriskiä ja heikentää itsenäistä toimintakykyä. Perinteinen kuntoutus perustuu usein fysioterapeutin ohjaamiin toistoja vaativiin harjoitteisiin, jotka voivat olla fyysisesti haastavia eivätkä välttämättä motivoi potilasta. Uudet virtuaalitodellisuusavusteiset harjoitteet ovat fysioterapeuttien kanssa yhteistyössä laadittuja ja potilaille kohdennettuja interaktiivisia tarttumistehtäviä, joissa potilaan mielenkiintoa pidetään yllä audiovisuaalisten vihjeiden avulla.
”Tavoitteenamme oli luoda virtuaalitodellisuuteen perustuva, innostava ja helposti mukautettavissa oleva työkalu kuntoutukseen siten, että fysioterapeutilla on prosessissa keskeinen rooli”, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja Andrew Danso Jyväskylän yliopiston Musiikin, mielen, kehon ja aivojen tutkimuksen huippuyksiköstä.
”Yhdistämällä ääni- ja kuvavihjeet fysioterapiaan pystyimme selvittämään, kuinka virtuaalitodellisuuden avulla voidaan kannustaa potilaita keskittymään kehon heikompaan puoleen ja saada harjoituksesta motivoiva kokemus.”
Motivoivaa ja miellyttävää fysioterapiaa virtuaalitodellisuudessa
JMIR XR & Spatial Computing -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa kaksi aivoinfarktista toipuvaa ja avaruudellisesta hahmotushäiriöstä kärsivää henkilöä osallistui kahteentoista virtuaalitodellisuusavusteiseen fysioterapiaistuntoon. Molemmat potilaat raportoivat virtuaalisen harjoittelun olleen positiivinen kokemus ja kuvasivat sitä elämykselliseksi sekä tavallisesta fysioterapiasta poikkeavaksi. Toinen osallistujista koki liikkuvuutensa parantuneen ja kävelynsä aiempaa varmemmaksi, ja fysioterapiaopiskelijat arvioivat järjestelmää turvalliseksi, käyttökelpoiseksi ja kiinnostavaksi.
Vaikka tulokset ovat vasta alustavia, tutkimus havainnollistaa virtuaalitodellisuuden potentiaalia työkaluna, jota voidaan mukauttaa yksilöllisten kuntoutustarpeiden mukaan. Jyväskylän yliopisto ja yhteistyökumppanit tulevat jatkossa tekemään testausta suuremmalla määrällä potilaita ja arvioimaan, onko annetuilla audiovisuaalisilla vihjeillä kliinistä vaikutusta kuntoutuksen tuloksiin.
Projekti on Suomen Akatemian rahoittama, ja sen yhteistyökumppanit tulevat Suomesta, Kanadasta, Singaporesta, Itävallasta ja Isosta-Britanniasta.
Tutustu julkaisuun
Danso, A., Nijhuis, P., Ansani, A., Hartmann, M., Minkkinen, G., Luck, G., Bamford, J. S., Faber, S., Agres, K. R., Glasser, S., Särkämö, T., Rousi, R., & Thompson, M. R. (2025). Development and User Experiences of a Novel Virtual Reality Task for Poststroke Visuospatial Neglect: Exploratory Case Study. JMIR XR & Spatial Computing, 2, e72439. https://doi.org/10.2196/72439
