Mervi Kallio on seuraavan Hengaillaan-kauden uusi juontaja – Ylen kanavilla visaillaan taas 10.1.2026 alkaen
Tuomari Matti Röngän uusi juontajapari on hankkinut Hengaillaan-kannuksensa urheilutoimittajana ja lentoemäntänä
Ylen lauantai-iltojen suora tietovisa palaa ruutuun tammikuussa. Tuomarina toimiva Matti Rönkä saa uudeksi juontajaparikseen Mervi Kallion. Urheilutoimittajana tunnetuksi tullut, mutta maailmaa myös lentoemäntänä kiertänyt Kallio on innoissaan uudesta roolistaan viihdeohjelman puikoissa.
”Tuntuu jännittävältä ja kutkuttavalta, mutta hyvällä tavalla. Olen uuden edessä, en ole ennen tehnyt tämän tyyppistä viihdeohjelmaa”, Mervi Kallio sanoo.
Kysyttäessä, miltä tuntuu työskennellä Matti Röngän kanssa, Kallio vastaa: ”Mahtavalta. Hän on rautainen ammattilainen ja sellainen auktoriteetin ja uskottavuuden perikuva.”
”Mitä vaan voi tapahtua, mutta olet vaan ihan omana itsenäsi”, kommentoi Matti Rönkä vierestä ja jatkaa: ”Edellinen kausi oli todella kiva! Suoran lähetyksen tunnelma, myötämielinen yleisö ja kopeissaan kilpatunnelmaan kiihtyvät kilpailijat.”
Kysyttäessä tuomarilinjaa tulevalla kaudella, vastaa Rönkä pieni virne naamallaan: ”Ehkä olen entistä tiukempi!”
Kisaajissa nähdään tulevalla kaudella toivottuja vieraita ja yllättäviä pareja. Näyttelijä Mikko Nousiainen ja kirjailija Juha Itkonen, meteorologi Anniina Valtonen ja toimittaja Annastiina Heikkilä, näyttelijät Leea Klemola ja Kaarina Hazard sekä Mikko Penttilä ja Lina Schiffer, toimittaja-kirjailija Kimmo Ohtonheimo ja urheilutoimittaja Teemu Niikko, koomikko Eve Kulmala ja talousasiantuntija Jasmin Hamid, muusikko ja näyttelijä Timo Kahilainen ja artisti Dosdela eli Hanad Hassan sekä kielitieteilijä Janne Saarikivi ja kirjailija Tuomas Kyrö. Odotettavissa on jälleen suoran lähetyksen paineessa oikean vastauksen vimmattua hakemista sekä tiedolla brassailua.
Tulevalla Hengaillaan-kaudella yhden jakson artistivieraana nähdään Lordi, jonka Euroviisu-voitosta tulee 2026 kuluneeksi tasan 20 vuotta. Muut vierailevat bändit ovat Josén Pimeä Puoli, Emilia Sisco & The Northern Lights, Komiat ja Younghearted. Ohjelman musiikkituottaja Kalle Ruusukallio kokoaa jälleen finaaliin Hengaillaan All Stars -kokoonpanon juhlistamaan kauden päätöstä.
Ravintolavaunussa kokkailee ravintoloitsija ja keittiömestari Dani Hänninen. Aikanaan Hännisen keskiarvo riitti vain amiksen kokkilinjalle. Ainoa vaihtoehto osoittautuikin todella hyväksi valinnaksi. Hännisen suosikki-raaka-aineita ovat peruna ja sipuli, koska ne ovat niin monipuolisia. Hänninen on lähdössä mukaan innolla.
”Ajattelin tuoda suoraan lähetykseen mukaan pientä twistiä”, Hänninen sanoo.
Seikkailujaan videoinserteissä kirjeenvaihtajina jatkavat ensimmäisen kauden voittajat Anna Rimpelä ja Jani Halme. Laihialaisella Rimpelällä ja parikkalalaisella Halmeella riittää taatusti taas ihmeteltävää kauden kohteissa.
Hengaillaan jälleen 10.1.2026 alkaen lauantai-iltaisin Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa.
