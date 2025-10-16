Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 20.–23.10.2025: istuntokatsaus

17.10.2025 15:23:35 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 20.–23. lokakuuta mepit keskustelevat Lähi-idän rauhansopimuksesta ja EU:n roolista sen toimeenpanossa sekä parlamentin odotuksista Eurooppa-neuvoston lokakuun kokoukselle. Asialistalla ovat myös ehdotus Venäjän jäädytettyjen varojen hyödyntämisestä Ukrainalle sekä keskustelu venäläisen energian tuonnin lopettamisesta. Lisäksi parlamentti äänestää ajokorttisääntöjen uudistuksesta sekä kahdesta metsien monitorointia koskevasta esityksestä.

Lähi-idän rauhansopimus ja EU:n rooli 

Tiistaiaamuna mepit ja komission edustajat keskustelevat Lähi-idän rauhansopimuksesta ja EU:n roolista sen toimeenpanossa.

Parlamentin odotukset lokakuun Eurooppa-neuvoston kokoukselle 

Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat lokakuun 23. päivän EU-huippukokouksesta yhdessä Euroopan komission ja puheenjohtajamaa Tanskan kanssa.

Lisää tukea Ukrainalle ja jäädytettyjen Venäjän varojen käyttö 

Tiistaina mepit keskustelevat komission ja neuvoston kanssa niin sanotusta sotakorvauslainaehdotuksesta Ukrainan jälleenrakennuksen ja puolustuksen rahoittamiseksi.

EU:n ajokorttisääntöjen uudistus 

Meppien odotetaan hyväksyvän EU:n ajokorttisääntöihin muutoksia, joiden on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta.

Saharov-palkinnon saaja julkistetaan 

Keskiviikkona täysistunnossa julkistetaan vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saaja. Palkinto jaetaan joulukuun täysistunnossa.

Energiantuonnin lopettaminen Venäjältä 

Keskiviikkona täysistunto keskustelee energiantuonnin lopettamisesta Venäjältä sekä porsaanreikiin puuttumisesta.

Metsien monitorointi 

Tiistaina parlamentti äänestää kahdesta laista, jotka liittyvät metsien monitorointiin ja metsätiedon keräämiseen.

Valko-Venäjä: Sjarhei Tsihanouski ja Svjatlana Tsihanouskaja puhuvat parlamentille 

Keskiviikkona keskipäivällä pidettävässä juhlaistunnossa Valko-Venäjän oppositiojohtajat puhuvat täysistunnolle.

EU:n prioriteetit vuodelle 2026: mepit kommentoivat komission työohjelmaa 

Tiistai-iltapäivänä mepit esittävät komissiolle kysymyksiä sen ensi vuoden prioriteeteista, jotka on tarkoitus julkistaa samana päivänä, ja linjaavat omia prioriteettejaan.

Kellojen siirtäminen 

Mepit kysyvät komissiolta ja neuvostolta kellojen siirtämisestä kesä- ja talviajan välillä, minkä kansalaiset toivovat päättyvän.

Muita aiheita 

