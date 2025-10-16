Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 20.–23.10.2025: istuntokatsaus

Lähi-idän rauhansopimus ja EU:n rooli

Tiistaiaamuna mepit ja komission edustajat keskustelevat Lähi-idän rauhansopimuksesta ja EU:n roolista sen toimeenpanossa.

Parlamentin odotukset lokakuun Eurooppa-neuvoston kokoukselle

Keskiviikkoaamuna mepit keskustelevat lokakuun 23. päivän EU-huippukokouksesta yhdessä Euroopan komission ja puheenjohtajamaa Tanskan kanssa.

Lisää tukea Ukrainalle ja jäädytettyjen Venäjän varojen käyttö

Tiistaina mepit keskustelevat komission ja neuvoston kanssa niin sanotusta sotakorvauslainaehdotuksesta Ukrainan jälleenrakennuksen ja puolustuksen rahoittamiseksi.

EU:n ajokorttisääntöjen uudistus

Meppien odotetaan hyväksyvän EU:n ajokorttisääntöihin muutoksia, joiden on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta.

Saharov-palkinnon saaja julkistetaan

Keskiviikkona täysistunnossa julkistetaan vuoden 2025 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saaja. Palkinto jaetaan joulukuun täysistunnossa.

Energiantuonnin lopettaminen Venäjältä

Keskiviikkona täysistunto keskustelee energiantuonnin lopettamisesta Venäjältä sekä porsaanreikiin puuttumisesta.

Metsien monitorointi

Tiistaina parlamentti äänestää kahdesta laista, jotka liittyvät metsien monitorointiin ja metsätiedon keräämiseen.

Valko-Venäjä: Sjarhei Tsihanouski ja Svjatlana Tsihanouskaja puhuvat parlamentille

Keskiviikkona keskipäivällä pidettävässä juhlaistunnossa Valko-Venäjän oppositiojohtajat puhuvat täysistunnolle.

EU:n prioriteetit vuodelle 2026: mepit kommentoivat komission työohjelmaa

Tiistai-iltapäivänä mepit esittävät komissiolle kysymyksiä sen ensi vuoden prioriteeteista, jotka on tarkoitus julkistaa samana päivänä, ja linjaavat omia prioriteettejaan.

Kellojen siirtäminen

Mepit kysyvät komissiolta ja neuvostolta kellojen siirtämisestä kesä- ja talviajan välillä, minkä kansalaiset toivovat päättyvän.

Muita aiheita

Myös asialistalla

Lisätietoa