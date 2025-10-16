Ilmatieteen laitos

Viikonlopun säässä on talven merkkejä - talvirenkaille tarvetta Pohjois-Lapissa

17.10.2025 14:16:03 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote

Tulevaan viikonloppuun mahtuu sekä aurinkoista ulkoilusäätä että kuuraantuvia tienpintoja. Sunnuntaina Pohjois-Lappiin on odotettavissa lumisadetta.

Ilmatieteen laitoksen perjantaina 17.10. tekemän sääennusteen mukaan korkeapaineen selänne kurottaa lauantaina Saksasta eteläisen Skandinavian kautta maamme etelä- ja keskiosiin, missä säästä on tulossa enimmäkseen selkeä ja heikkotuulinen. Lämpötila pääsee perjantain ja lauantain välisenä yönä putoamaan viime yön kaltaisesti laajalti pakkaselle. Alimmat yölämpötilat voivat olla lähempänä kymmentäkin pakkasastetta kylmimmillä alueilla. Kuuraa pääsee jälleen muodostumaan, mahdollisesti viime yötä laajemmin erityisesti maan etelä- ja keskiosassa. 
 
Lauantaipäivästä on tulossa aurinkoinen, ja ylimmät lämpötilat ovat +7 asteen tuntumassa. Lapissa kuitenkin vaikuttaa Pohjoisella Jäämerellä itään liikkuva matalapaine, joka tuo etenkin Keski- ja Pohjois-Lappiin heikkoja sateita. Sade on osin myös lunta tai räntää aamu- ja ilta-aikaan. Lämpötilat jäävät Lapissa laajalti alle +5 asteen. 

Pohjois-Lappiin lisää lunta 

Sunnuntaiksi Norjanmereltä saapuu matalapaine, jonka ennustetaan hieman voimistuvan saapuessaan Lapin ylle. Tämänhetkisen ennusteen mukaan lumisade alkaa Käsivarressa sunnuntain vastaisena yönä ja leviää aamupäivällä laajemmin Pohjois-Lapin alueelle. Ivalon suunnalta viimeisimmät sateet väistynevät vasta myöhään illalla, ja lunta voi kertyä paikoin yli viisikin senttiä Muonion leveyspiirin pohjoispuolelle. 
 
”Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta sateiden tarkemman reitin suhteen, mutta talvirenkaat on hyvä olla vaihdettuna etenkin, jos on Pohjois-Lapissa tien päällä sunnuntaina”, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö. 

Sunnuntaipäivästä on yleisesti tulossa lauantaita pilvisempi koko maassa, ja lounaistuuli voimistuu laajalti kohtalaiseksi. Ylimmät lämpötilat ovat suurimmilta osin samansuuntaisia kuin lauantaina.

Ensi viikolla etelävirtausta ja lauhtuvaa säätä 

Brittein saarten kohdalla sijaitseva laaja matalapaineen alue on alkuviikosta hivuttautumassa idemmäksi, minkä seurauksena virtaus kääntyy meillä tiistaihin mennessä puhaltamaan etelästä. Ylimmät lämpötilat nousevat viikon puoliväliin mennessä parilla asteella, mutta selvimmin lämpenevät yöt. Tuulisuus lisääntyy, ja Suomen yli liikkuu viikon puolivälin jälkeen useita sadealueita.  

Lokakuun alkupuolisko on Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan keskilämpötilaltaan ollut tavanomaista lauhempi, Lapissa jopa harvinaisen lauha. Viikonlopun lämpötilat ovat hetkellisesti ajankohtaan nähden tyypillisten arvojen alapuolella, mutta ensi viikon lauhtuva sää nostaa lämpötilan jälleen pitkän ajan keskiarvojen yläpuolelle. 

