Viikonlopun säässä on talven merkkejä - talvirenkaille tarvetta Pohjois-Lapissa
Tulevaan viikonloppuun mahtuu sekä aurinkoista ulkoilusäätä että kuuraantuvia tienpintoja. Sunnuntaina Pohjois-Lappiin on odotettavissa lumisadetta.
Ilmatieteen laitoksen perjantaina 17.10. tekemän sääennusteen mukaan korkeapaineen selänne kurottaa lauantaina Saksasta eteläisen Skandinavian kautta maamme etelä- ja keskiosiin, missä säästä on tulossa enimmäkseen selkeä ja heikkotuulinen. Lämpötila pääsee perjantain ja lauantain välisenä yönä putoamaan viime yön kaltaisesti laajalti pakkaselle. Alimmat yölämpötilat voivat olla lähempänä kymmentäkin pakkasastetta kylmimmillä alueilla. Kuuraa pääsee jälleen muodostumaan, mahdollisesti viime yötä laajemmin erityisesti maan etelä- ja keskiosassa.
Lauantaipäivästä on tulossa aurinkoinen, ja ylimmät lämpötilat ovat +7 asteen tuntumassa. Lapissa kuitenkin vaikuttaa Pohjoisella Jäämerellä itään liikkuva matalapaine, joka tuo etenkin Keski- ja Pohjois-Lappiin heikkoja sateita. Sade on osin myös lunta tai räntää aamu- ja ilta-aikaan. Lämpötilat jäävät Lapissa laajalti alle +5 asteen.
Pohjois-Lappiin lisää lunta
Sunnuntaiksi Norjanmereltä saapuu matalapaine, jonka ennustetaan hieman voimistuvan saapuessaan Lapin ylle. Tämänhetkisen ennusteen mukaan lumisade alkaa Käsivarressa sunnuntain vastaisena yönä ja leviää aamupäivällä laajemmin Pohjois-Lapin alueelle. Ivalon suunnalta viimeisimmät sateet väistynevät vasta myöhään illalla, ja lunta voi kertyä paikoin yli viisikin senttiä Muonion leveyspiirin pohjoispuolelle.
”Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuutta sateiden tarkemman reitin suhteen, mutta talvirenkaat on hyvä olla vaihdettuna etenkin, jos on Pohjois-Lapissa tien päällä sunnuntaina”, toteaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö.
Sunnuntaipäivästä on yleisesti tulossa lauantaita pilvisempi koko maassa, ja lounaistuuli voimistuu laajalti kohtalaiseksi. Ylimmät lämpötilat ovat suurimmilta osin samansuuntaisia kuin lauantaina.
Ensi viikolla etelävirtausta ja lauhtuvaa säätä
Brittein saarten kohdalla sijaitseva laaja matalapaineen alue on alkuviikosta hivuttautumassa idemmäksi, minkä seurauksena virtaus kääntyy meillä tiistaihin mennessä puhaltamaan etelästä. Ylimmät lämpötilat nousevat viikon puoliväliin mennessä parilla asteella, mutta selvimmin lämpenevät yöt. Tuulisuus lisääntyy, ja Suomen yli liikkuu viikon puolivälin jälkeen useita sadealueita.
Lokakuun alkupuolisko on Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan keskilämpötilaltaan ollut tavanomaista lauhempi, Lapissa jopa harvinaisen lauha. Viikonlopun lämpötilat ovat hetkellisesti ajankohtaan nähden tyypillisten arvojen alapuolella, mutta ensi viikon lauhtuva sää nostaa lämpötilan jälleen pitkän ajan keskiarvojen yläpuolelle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi, puh. 029 539 1000 (vaihde).
Voit ottaa yhteyttä myös Ilmatieteen laitoksen viestintään: ilmatieteenlaitos.fi/medialle
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Tutkijat yhdistivät hiilidioksidimittaukset ja satelliittidatan – tuloksena tarkempaa tietoa peltojen hiilivirroista16.10.2025 08:47:08 EEST | Tiedote
Tutkijat kehittivät peltojen hiililaskentaa varten menetelmän, joka yhdistää satelliittihavainnot ja hiilidioksidin vuomittaukset. Menetelmällä saadaan nykyistä tarkempaa tietoa peltolohkojen kasvillisuuden kasvusta. Se auttaa parantamaan Suomen ja yritysten kasvihuonekaasuinventaarioita – tälle työlle on kiireellinen tarve.
Ensilumi on myöhässä – joko tällä viikolla sataa lunta?13.10.2025 12:49:56 EEST | Blogi
Tilastojen valossa ensilumi sataa Suomeen syyskuun loppupuolella.
Tuulinen viikonloppu tuo mukanaan viileämpää syyssäätä9.10.2025 14:48:10 EEST | Tiedote
Koululaisten syyslomat alkavat lämpötiloiltaan melko tavanomaisessa säässä. Lauantaina voimakas tuuli voi aiheuttaa vahinkoja maan lounaisosassa.
Humberto-hurrikaanin jäänteet tuovat Suomeen tuulisen ja epävakaan viikonlopun2.10.2025 15:08:45 EEST | Tiedote
Suomen yllä viikon verran majaillut korkeapaine väistyy viikonloppuna. Atlantilla trooppisena hirmumyrskynä alkanut Humberto on muuttunut matalapaineeksi, mikä tuo maahamme tuulta ja sateita.
Syyskuun keskilämpötila oli korkea erityisesti Lapissa1.10.2025 12:04:09 EEST | Tiedote
Syyskuun keskilämpötila oli Suomessa mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Lapissa syyskuu oli ennätyksellisen lämmin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme