Tuottajavastuu pitää kiertotalouden pyörät pyörimässä
Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys toimii Suomessa paremmin kuin luvut antavat ymmärtää. Laitteiden pitkä käyttöikä ja harmaat markkinat vääristävät tilastoja, vaikka tuottajayhteisöt tekevät tehokasta työtä materiaalien talteen saamiseksi. SER-tuottajavastuun ohessa Tampereella järjestettävä Tuottajavastuuiltapäivä nostaa esiin toimivien kiertotalousmarkkinoiden merkityksen materiaalien hyötykäytölle.
Sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyksessä näkyvät tekniikan kehityksen, arjen keräystoiminnan sekä byrokraattisten tavoitteiden ristiriidat. Kierrätys toimii paremmin kuin tilastot kertovat.
”Uuden laitteen hankinnan yhteydessä palautettavista kuluttajatuotteista, kuten kylmälaitteista ja kodinkoneista kerätään talteen lähes 100 prosenttia, mutta silti pääsemme vain noin 46 prosentin kokonaiskeräysasteeseen”, tuottajayhteisö ERP Finlandin toimitusjohtaja ja Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan (TYNK) puheenjohtaja Olli Alanen sanoo.
Ongelmallisen asiasta tekee Euroopan unionissa asetettu tavoite 65 prosentin keräysasteesta, joka lasketaan vuosittain markkinoille saatettujen ja sieltä kerättyjen laitteiden tonnimäärien suhteesta. Tavoite ei Suomessa tuottajayhteisöjen kovasta työstä huolimatta toteudu.
Kiertotalouden paradoksi: pitkä käyttö vääristää tilastoja
Hyvä esimerkki tilastoja vääristävästä ja energiatehokkaasta laitteesta on ilmalämpöpumppu. Niiden vuotuiset myyntimärät vuosina 2015–2022 kasvoivat 3 600 tonnista 17 000 tonniin.
”Laitteiden käyttöikä on ainakin 20 vuotta, mikä on hyvä asia. Suomelle ongelma on siinä, että niin kauan kun laitteita käytetään, tonnimäärät eivät palaudu kiertoon ja tilastot vääristyvät todellisuutta huonommaksi”, Alanen jatkaa.
Samalla osa yrityksiltä kerättävästä SERistä häipyy harmaille markkinoille järjestelmän ohitse. Laitteet olisikin saatava yhä paremmin tuottajayhteisöjen haltuun, jotta niiden sisältämät materiaalit saadaan uudelleenkäyttöön.
”Lisäksi laskentaperusteita on muutettava niin, että kauan käytössä olleet tuotteet saavat kierrätykseen palautuessaan nykyistä suuremman painoarvon”, Alanen sanoo.
Ekomodulaatio antaa isomman vaihteen kierrätykselle
Tuottajayhteisöjen Neuvottelukunta TYNKin järjestämä Tuottajavastuuiltapäivä kokoaa Tampereelle ja etäyhteyksien päähän noin 200 kiertotalouden ammattilaista. SERin ohessa Tuottajavastuuiltapäivän yksi pääteemoista on kierrätysmarkkinat. Niitä tarkastellaan esimerkiksi niin sanotun ekomodulaation näkökulmasta. Portaittainen kiertotalouden ohjauskeino kirjattiin Suomen jätelakiin vuonna 2021.
”Tuottajavastuu on ollut olemassa yli 20 vuotta. Jätehuoltopuoli on tänä aikana kehittynyt kovasti, mutta vaikutukset tuotteiden suunnitteluun ovat jääneet vähäisemmiksi. Ekomodulaatio kehitettiinkin ympäristöystävällisemmän tuotesuunnittelun lisäkannustimeksi”, aiheesta puhuva Suomen Ympäristökeskus SYKEn kehittämispäällikkö Petrus Kautto kertoo.
Ekomodulaatiossa kyse on siitä, että tuottajat maksavat tuotteidensa jätehuollosta sitä enemmän, mitä ongelmallisempia tuotteet ovat jätehuollolle ja ympäristölle. Uuden ohjauskeinon vaikutuksesta on saatavissa pikkuhiljaa jo myös tutkimustietoa. Kautto esittelee Tuottajavastuuiltapäivässä SYKEn myöhemmin tänä vuonna julkaistavan selvityksen ekomodulaation nykytilasta.
”Ekomodulaatio on ajankohtainen ja tärkeä tutkimusaihe, sillä siihen kohdistuu monelta taholta suuria odotuksia. Monen toiveissa on, että ekomodulaatio parantaisi tuottajavastuun ohjausvaikutusta suunnitteluvaiheessa tuotteiden elinkaaren alkupäässä", Kautto sanoo.
Tuottajavastuu on suomalaisen kiertotalouden selkäranka
Tuottajavastuuiltapäivän ohessa tilaisuuden järjestävä TYNK juhlii samalla 10-vuotista taivaltaan. Neuvottelukuntaan kuuluu nykyisin 14 eri materiaaleja kierrättävää tuottajayhteisöä.
”Suomessa materiaalien tuottajayhteisöt tekevät keskenään aktiivisesti työtä erityisesti sääntelyn kehittämiseksi. Eri materiaaleilla on omat ominaispiirteensä, mutta tuottajavastuun sääntelyssä on paljon kaikille yhteisiä kysymyksiä, joita kannattaa edistää yhdessä”, TYNKin pääsihteeri Maija Hirsmäki sanoo.
TYNKin taipaleen aikana kiertotalous on noussut Suomessa marginaalista valtavirran ajatteluksi niin yrityksissä kuin julkishallinnossakin. Maapallon resurssit eivät riitä, ellei jo jalostettuja raaka-aineita hyödynnetä uudelleen nykyistä tehokkaammin. Samalla materiaalien tehokas uusiokäyttö parantaa EU:lle tärkeää materiaaliomavaraisuutta.
”Kun vastuu kierrättämisestä kuuluu tuottajille, siitä seuraa kustannustehokas ja kuluttajille edullinen järjestelmä. Tuottajayhteisöjen tekemä työ luo suomalaisen kiertotalouden perustan”, Hirsmäki sanoo.
TYNK ja Tuottajavastuuiltapäivä 2025
- Tuottajavastuu merkitsee sitä, että lakisääteiset tuottajayhteisöt vastaavat jäsentensä markkinoille saattamien materiaalien keräyksestä ja kierrätyksestä Suomen jätelainsäädännön mukaan.
- Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK perustettiin vuonna 2015 Suomessa toimivien tuottajayhteisöjen neuvottelufoorumiksi ja edunvalvojaksi.
- TYNKin jäseniä ovat Akkukierrätys Pb Oy, ERP Finland ry, FLIP ry, Recser Oy, SELT ry, SER-tuottajayhteisö ry, Sumi Oy, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy, Suomen Keräystuote Oy, Suomen Pakkaustuottajat Oy, Suomen Palautuspakkaus Oy, Suomen Rengaskierrätys Oy ja Suomen SUP-Tuottajayhteisö Oy.
- TYNK järjestää tuottajavastuualojen polttaviin aiheisiin pureutuvan Tuottajavastuuiltapäivän Tampere-talossa torstaina 6.11.2025 klo 12.00–16.30.
- Tapahtumaa voi seurata myös videoyhteyden välityksellä sekä sosiaalisen median kanavissa tunnuksella #TVIP2025.
- Ilmoittaudu mukaan! Päivän koko ohjelma ja ilmoittautuminen tapahtuman sivuilla: tuottajayhteiso.fi/tvip.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija HirsmäkiPääsihteeriTYNK - Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntainfo@tuottajayhteiso.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tuottajayhteisöjen neuvottelukuntaan (TYNK) kuuluu 13 tuottajayhteisöä sekä yksi juomapakkausten palautusjärjestelmän ylläpitäjä, jotka toteuttavat yhteistä edunvalvontaa ja tekevät tuottajavastuuta tunnetuksi. Tuottajavastuusta säädetään jätelaissa (646/2011) sekä sitä täydentävissä asetuksissa. Pääosa yrityksistä hoitaa tuottajavastuunsa liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tuottajayhteisöt huolehtivat markkinoille saatettujen tuottajavastuun piiriin kuuluvien tuotteiden jätehuollosta ja sen kustannuksista sekä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvän tiedon tuottamisesta kuluttajille. Tuottajavastuu koskee akkuja ja paristoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, ajoneuvoja, renkaita, pakkauksia, juomapakkauksia, paperia ja paperituotteita, tiettyjä kertakäyttöisiä muovituotteita sekä muovia sisältäviä kalastusvälineitä. Juomapakkausten tuottaja voi liittyä juomapakkausten palautusjärjestelmään.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK
Tuottajien ensisijainen oikeus on kiertotalouden ytimessä17.10.2025 14:20:27 EEST | Tiedote
Tuottajavastuujärjestelmien kautta kulkee vuodessa yli 2 miljoonaa tonnia jätettä kiertäen takaisin käyttöön ja vahvistaen Suomen kiertotaloutta. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK haluaa nostaa esiin tuottajien ensisijaisen oikeuden kiertotalouden ja tuottajavastuun peruspilarina.
Jätelaista kiertotalouslakiin – Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnalta konkreettisia ehdotuksia kiertotalouden kehittämiseksi4.3.2025 06:00:00 EET | Tiedote
Jätelakia ollaan parhaillaan päivittämässä kiertotalouslaiksi. Jätelaissa säädetty tuottajavastuu on kiertotalouden keskeinen moottori. Sen toimivuus riippuu selkeästä sääntelystä, tehokkaasta valvonnasta ja markkinoiden tukemisesta. Näihin seikkoihin tulee kiinnittää huomiota uutta lakia säädettäessä.
Kiertotalous vaatii toimivaa tuottajavastuuta, vahvoja rakenteita ja selkeää sääntelyä8.11.2024 14:15:35 EET | Tiedote
Eri materiaalien ja tavaroiden nykyistä tehokkaampi uudelleenkäyttö on välttämätöntä luonnonvarojen riittävyyden vuoksi. Se edellyttää kuluttajien tietoisuuden lisäämistä sekä selkeää lainsäädäntöä, joka tukee turvallista ja vastuullista kiertotalouden liiketoimintaa.
Tuottajavastuuiltapäivä nostaa uudelleenkäytön kiertotalouskeskustelun kärkeen31.10.2024 08:31:15 EET | Kutsu
Maapallon tulevaisuus ja vastuullinen kiertotalous edellyttävät sitä, että käytämme tavaroita ja materiaaleja nykyistä vähemmän ja entistä pidempään. Vastuullisen kuluttamisen tueksi tarvitaan tuotteiden uudelleenkäyttöä ja materiaalien uusiokäyttöä edistävää kiertotalouden lainsäädäntöä. Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK on mukana kehittämässä uutta kiertotalouslakia ympäristöministeriön asettamassa työryhmässä.
Miksi lajitteluinto laantuu, kun lapsuudenkoti jää taa?6.11.2023 08:22:41 EET | Tiedote
Tuottajavastuuiltapäivässä esitelty kiertotalousbarometri paljastaa yllättävän tiedon: laiskimmin jätteitään lajittelevat nuoret aikuiset. Kuluttajatason jätelajittelu olisi kuitenkin tärkeää. Mitä paremmin jätteet lajitellaan, sitä paremmin arvokkaat raaka-aineet saadaan kierrätettyä uusiokäyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme