Porin Satama Oy:n laiturihankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Karvianjoen lähivaluma-aluetta on kartoitettu mallinnuksen keinoin Kankaanpäässä 13.10.2025

LIFE Revives -hanke on teettänyt mallinnustyön Karvianjoen lähivaluma-alueen kuormitustekijöiden selvittämiseksi. Työssä on tunnistettu tehokkaimpia vesiensuojeluratkaisuja neljällä pienemmällä osavaluma-alueella: Lauhalassa, Paholuomassa, Kiviluomassa ja Pikkujoella. Mallinnuksen toteuttivat Tapio Palvelut Oy ja WaterHope, ja sen tuloksena syntyi raportti, jossa arvioidaan kuormitustekijöiden laatua ja määrää erityisesti uhanalaisen raakun elinolosuhteiden näkökulmasta. Hanke järjestää yleisötilaisuuden 4.11.2025 klo 17.30–19.30 Honkajoen Honkahovissa, jossa esitellään mallinnustyön tuloksia. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun ja kysymyksiin, ja kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!