Porin Satama Oy:n laiturihankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

17.10.2025 14:32:28 EEST | ELY-keskukset | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on antanut päätöksen, jonka mukaan Porin Satama Oy:n Mäntyluodon laiturihankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettelyä).

Porin Satama Oy suunnittelee Mäntyluodon satamaan noin 730 metriä pitkän laiturin rakentamista Eteläselän suuntaan. Uusi laituri korvaa nykyisen, noin 600 metriä pitkän vanhan laiturin, joka ei vastaa sataman tulevaisuuden tarpeita. Uusi laituri mahdollistaa muun muassa suurikokoisten merituulivoimakomponenttien käsittelyn laiturilla sekä lisää sataman käyttömahdollisuuksia nykyistä suuremmille aluksille.

Laiturin edustaa esitetään ruopattavan. Alustava ruoppauksen massamääräarvio on noin 1,1 miljoonaa kuutiometriä.

ELY-keskus arvioi, että hankkeesta todennäköisesti aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia, jotka laadultaan ja laajuudeltaan rinnastuvat YVA-lain liitteen 1 hankeluettelon mukaisiin hankkeisiin. Päätöksenteossa on otettu huomioon muun muassa suunnitellun laiturin koko, tarvittavat ruoppaus- ja läjitystoimenpiteet sekä yhteisvaikutukset mm. nykyisen satamatoiminnan kanssa, johon kuuluu esimerkiksi kauppamerenkulkuun käytettävien alusten liikenne.

Päätös on kokonaisuudessaan luettavissa www.ymparisto.fi/yva-paatokset-varsinais-suomi-ja-satakunta
kohdassa liikenne ja sovelletaan YVA-menettelyä.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Seppälä
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

