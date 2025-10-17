Satakunnan päällystystyöt viikolla 43
Viikolla 43 Satakunnassa päällystetään vielä Säkylässä ja Porissa. Näiden jälkeen päällystyskausi Lounais-Suomessa tulee päätökseen.
Viikolla 43 päällystyskohteena olevia teitä:
- Valtatie 12 Eura – Köyliönjärvi, Säkylä, työt jatkuvat, päivätyö
- Seututie 272 Vt8 – Ämttöö, Pori, työt kahdessa vuorossa läpi vuorokauden
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Työt ajoittuvat pääosin päivä- ja ilta-aikaan valtatiellä 12. Seututiellä 272 tehdään myös ilta- ja yöaikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Kiitämme tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä ja työmaiden huomioon ottamisesta kuluneen kauden aikana ja toivomme turvallisia ajokilometrejä.
Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Peab Industri Oy: projektipäällikkö Miska Hänninen, p. 050 594 8954
Tietoja julkaisijasta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.
