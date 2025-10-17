SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallituksen pitäisi puuttua asunnottomuuden syihin

Suomessa on tehty vuosikausia onnistuneesti pitkäjänteistä työtä asunnottomuuden vähentämiseksi ja Marinin hallitus otti tavoitteeksi asunnottomuuden puolittamisen vuoteen 2027 mennessä. Orpon hallitus laimensi tavoitetta pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseen.

– Orpon hallitus vie asuntopolitiikkaa suuntaan, jossa ennaltaehkäisyyn ei panosteta ja ihmistä autetaan vasta siinä vaiheessa, kun tilanne on äitynyt jo todella pahaksi. Saksia heilutellut hallitus on heikentänyt asumistukea ja tiukentanut sosiaaliturvaa, puolittanut asumisneuvonnan tuen ja poistanut tuntuvan osan järjestöjen rahoituksesta, mikä on tehnyt aukkoja yhteiskunnan turvaverkkoon. Häätöjen määrä kasvoi viime vuonna koko maassa, Helsingissä lähes neljänneksen. Hallitus ajaa omilla toimillaan uusia ryhmiä asunnottomuuteen.

Asunnottomuus kääntyi Suomessa kasvuun Orpon hallituksen ensimmäisenä täytenä toimintavuotena 2024 ensi kertaa yli kymmeneen vuoteen.

-Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon romahduttaminen huonontaa asuntojen saatavuutta kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingissä. Tällä tulee olemaan myös kielteinen vaikutus kaupunkiseutujen kasvuun. Meidän on tehtävä kaikkemme kuntatasolla, jotta kaikilla ihmisillä olisi mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen. Samalla on todettava, ettei valtion roolia pystytä vain kuntatason päätöksillä paikkaamaan, toteaa Heinäluoma.