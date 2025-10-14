Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 21.10. kokouksen ennakkotiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 21. lokakuuta klo 16.15. Lautakunta aloittaa tässä kokouksessa toimialan palvelustrategian käsittelyn.
Palvelustrategiaehdotus vuosille 2026–2029
Lautakunnalle esitetään ehdotus sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategiaksi. Palvelustrategiassa kuvataan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen pitkän aikavälin tavoitteet ja linjaukset vuosille 2026–2029.
Palvelustrategia tukee uuden kaupunkistrategian toteutumista ja täydentää sen tavoitteita sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen osalta. Pelastustoimea ohjaa palvelustrategian rinnalla lisäksi pelastustoimen palvelutasopäätös.
Palvelustrategiaa on Helsingissä valmisteltu syksystä 2024 lähtien asukkaita, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja muita sidosryhmiä kuullen.
”Palvelustrategian lähtökohtana on, että kykenemme vastaamaan tulevina vuosinakin parhaalla mahdollisella tavalla helsinkiläisten palvelujen tarpeisiin", kertoo toimialajohtaja Juha Jolkkonen.
Palvelustrategiaan on nostettu onnistumisen kannalta neljä keskeistä teemaa: 1) palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus, 2) talouden ja toiminnan tasapaino, 3) osaavan henkilöstön riittävyys ja 4) turvallisuus ja varautuminen. Kullekin näille teemalle on asetettu tavoitteet ja kuvattu niihin liittyvät toimenpiteet.
”Tärkeä osa palvelustrategiaamme on myös asukkaille ja asiakkaille antamamme palvelulupaukset. Nämä lupaukset meidän tulee lunastaa yhdessä kumppaniemme kanssa ihan jokaisena päivänä”, jatkaa Jolkkonen.
Palvelulupaukset helsinkiläiselle ovat:
- Asiakaslähtöiset palvelut: Pääset hoitoon ja palveluun entistä sujuvammin. Hoitoasi ja palveluasi koordinoi tarvittaessa hoitovastaava tai omatyöntekijä. Käytössäsi on entistä helpommat digitaaliset palvelut. Jos et voi asioida digikanavissamme, sinulla on aina mahdollisuus asioida myös muilla tavoin.
- Talous tasapainossa: Hyödynnämme kaupungin, järjestöjen ja yritysten vahvuuksia, kun järjestämme palveluja helsinkiläisille. Käytämme rahaa vastuullisesti ja vaikuttavasti. Saat parhaat mahdolliset palvelut sillä rahalla, joka Helsingillä on käytettävissä.
- Osaava henkilöstö: Sinua palvelee osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö. Saat palvelua äidinkielelläsi suomeksi tai ruotsiksi sekä tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan muilla kielillä.
- Palveluja kaikissa olosuhteissa: Varmistamme, että saat välttämättömät palvelut kaikissa olosuhteissa ja turvallisuustilanteissa. Saat tietoa siitä, miten voit omatoimisesti varautua erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin
Lautakunta antaa palvelustrategiasta esityksen kaupunginhallitukselle. Lopullisen palvelustrategian hyväksyy kaupunginvaltuusto vuoden 2025 lopulla.
Lisätietoa:
- toimialajohtaja Juha Jolkkonen, p. 09 310 42215, juha.jolkkonen@hel.fi ja
- palvelustrategiapäällikkö Tiia Viljanen, p. 09 310 37161, tiia.m.viljanen@hel.fi
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan palvelustrategialuonnos 2026–2029
- Helsinki josta voimme olla ylpeitä – Kaupunkistrategia 2025–2029
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
