Suomalaisen juomateollisuuden tulevaisuus ratkaistaan nyt

Alkoholilain, alkoholiverolain ja virvoitusjuomaveron muutokset ovat mittaluokaltaan suuria ja niiden yhteisvaikutus voi joko tukea kotimaista elinkeinoelämää tai heikentää sen toimintaedellytyksiä. Panimoliitto painottaa, että päätöksillä on pitkäkestoiset vaikutukset kotimaiseen työhön ja investointeihin.

– “Lakimuutoksia ei voi tarkastella irrallaan toisistaan. On tärkeää nähdä niiden yhteisvaikutus eli se, miten verotus, kilpailuneutraliteetti ja sääntely yhdessä vaikuttavat suomalaisen juomateollisuuden toimintaedellytyksiin, työhön ja investointeihin”, painottaa toimitusjohtaja Lasse Pipinen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitosta.

Liian korkea alkoholiverotus ja sen automaattinen indeksointi uhkaavat lisätä matkustajatuontia ja ulkomailta tehtäviä verkko-ostoja. Tämä heikentäisi sekä verotuottoja että vaarantaa kotimaisia työpaikkoja. Suomi on jo nyt EU:n korkein alkoholiverotusmaa, minkä takia kotimaiset toimijat ovat jo valmiiksi ahtaalla.

Alkoholijuomien kotimaisen verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen salliminen on askel oikeaan suuntaan, mutta samalla on varmistettava, että kilpailu kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä pysyy reiluna ja tasapuolisena. Samat velvollisuudet kautta eri maiden toimijoiden.

Myös virvoitusjuomaveron korotukset, erityisesti sokerittomien juomien ja vesien osalta, ovat perusteettomia ja haitallisia sekä kuluttajille että kotimaiselle teollisuudelle.

“Niin sanottujen haittaverojen asettamisen tulisi olla poliittisen harkinnan tulos, ei automaattinen verojen keräys helpoimman kautta. Näiden päätösten myötä nähdään, miten päättäjät suhtautuvat tähän alaan ja sen kotimaisuusasteeseen sekä verotuottojen kehitykseen” sanoo Pipinen.

Kotimainen juomateollisuus tarvitsee nyt ennakoitavuutta ja reilut pelisäännöt – ei lisätaakkaa. Päätöksillä ratkaistaan, pysyvätkö työpaikat ja verotulot Suomessa.