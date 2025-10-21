Ensimmäiset merkit lukivaikeuksista näkyvät jo vastasyntyneiden aivoissa
Aivotutkimus tarjoaa uutta tietoa lapsista, joita on tärkeä tukea jo ennen kouluikää ilmeneviä lukemisvaikeuksia. Lukutaitoa vahvistavia aivojen toimintoja voidaan tukea varhaisessa vaiheessa puhumalla, laulamalla ja esittämällä musiikkia lapsille.
Kielen ja lukutaidon kehityksen ongelmat ovat yleisiä. Tavallinen syy niihin on periytyvä lukemaan oppimisen vaikeus eli lukivaikeus. Lukivaikeudet voivat vaikuttaa merkittävästi lapsen koulunkäyntiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
Helsingin yliopistossa väittelevä Sergio Navarrete Arroyo havaitsi, että lukivaikeuden merkkejä voidaan havaita jo vastasyntyneiden aivoissa.
– Mittasimme noin 200 vastasyntyneen aivovasteita puheääniin ja niissä esiintyviin muutoksiin aivosähkökäyrän avulla (EEG). Samat lapset tutkittiin uudelleen 2- ja 4–5-vuotiaina. Lapset osallistuivat myös testeihin, jotka mittaavat esilukutaitoja, kuten kirjaintuntemusta, kielellistä työmuistia ja asioiden nopeaa nimeämistä. Nämä taidot ennustavat tulevaa lukutaitoa, Navarrete Arroyo kertoo.
Vanhempien lukivaikeudet ovat yhteydessä lukivaikeuksiin lapsilla
Tutkimuksessa haluttiin tietää, voidaanko puheen hermostollista käsittelyä heijastavien aivovasteiden avulla tunnistaa lapset, joilla on myöhemmin vaikeuksia oppia lukemaan. Keskeinen havainto oli, että vauvaikäisen valmius käsitellä puhetta on tärkeä ennustaja kielen ja lukutaidon kehitykselle.
– Havaitsimme, että lapset, joiden vanhemmilla esiintyy lukivaikeutta, käsittelevät puheääniä eri tavalla kuin muut ikätoverit. Kauan ennen lukemisen opetuksen alkamista eli vastasyntyneenä ja kahden vuoden iässä mitatut aivovasteet puheäänille olivat yhteydessä esilukutaitoihin 2–5 vuoden iässä. Esilukutaidot olivat heikompia lukivaikeusvanhempien lapsilla, Navarrete Arroyo lisää.
Varhaisella tuella on merkitystä
Jo vauvaiässä ja varhaislapsuudessa on tärkeää tukea niitä lapsia ja perheitä, joilla on myöhemmin riski kohdata oppimisvaikeuksia. Varhainen kuulokykyjen tukeminen puhumalla, laulamalla sekä musiikkia kuuntelemalla ja tekemällä vahvistavat lukutaidon kannalta tärkeitä aivojen toimintoja.
– Yhdessä arkipäivän havaintojen ja seulontojen kanssa aivotutkimukseen perustuvat menetelmät voisivat tulevaisuudessa auttaa opettajia ja terveydenhuollon ammattilaisia tarjoamaan oikeanlaista tukea oikeaan aikaan. Tukemalla aivojen ja kielen varhaista kehitystä rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle ja hyvinvoinnille, Navarrete Arroyo rohkaisee vanhempia, opettajia ja terveydenhuollon ammattilaisia.
Sergio Navarrete Arroyo väittelee 24.10.2025 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Neural Speech Processing in Dyslexia Risk: Early Predictors for Atypical Reading Development" . Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Athena, Hall 107, Siltavuorenpenger 3 A.
Yhteyshenkilöt
Sergio Navarrete ArroyoHelsingin yliopistosergio.navarretearroyo@helsinki.fi
Janne HuovilaViestinnän asiantuntijaPuh:0504620810janne.huovila@helsinki.fi
