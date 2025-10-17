Vaasan kaupunki - Vasa stad

Korkeamäen risteyssilta suljetaan tilapäisesti 22.10. – bussireiteillä poikkeuksia

17.10.2025 15:08:13 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Korkeamäen risteyssilta Hirventiellä suljetaan tilapäisesti keskiviikkona 22.10.2025 klo 8–16 risteyssillan kuntotarkastuksen vuoksi.

Ajoneuvoliikenne ohjataan kiertotietä Pitkämäentien ja Yhdystien kautta. Työt vaikuttavat myös valtatie 3:n liikenteeseen. Risteyssillan kävely- ja pyörätie on käytössä normaalisti.

Työhön sisältyy säävaraus, sillä tarkastusta ei voi tehdä sateella. Sateen sattuessa työt tehdään seuraavana päivänä torstaina 23.10.

Aiemmin lokakuussa kuntotarkastukset suoritettiin Kauppapuistikon ja Hietalahdenkadun kohdalla sijaitsevilla risteyssilloilla.

Vaikutuksia myös joukkoliikenteeseen

Korkeamäen sillan työt aiheuttavat myös tilapäisiä muutoksia joukkoliikenteeseen.

Linja 7 keskiviikkona 22.10.:

  • Keskustasta Liisanlehtoon: Rantamaantie - Moottoritie - Rinnakkaistie
  • Liisanlehdosta keskustaan: Kanavasillantie - Yhdystie - Rantamaantie - Hietalahdenkatu (Tässä suunnassa linjalta jää kokonaan ajamatta Suvilahden asuinalue)
  • Linja 7 ajaa Hesburgerin nurkalta liikenneympyrästä moottoritielle ja takaisin omalle reitilleen Hirventien sillan liittymästä. 

Linja 12 keskiviikkona 22.10.:

  • Keskustasta Suvilahteen: Rantamaantie - Moottoritie - Rinnakkaistie
  • Suvilahdesta keskustaan: Suvilahdentie - Rinnakkaistie - Yhdystie - Rantamaantie - Hietalahdenkatu
  • Linja 12 ajaa Hesburgerin nurkalta liikenneympyrästä moottoritielle ja takaisin omalle reitilleen Hirventien sillan liittymästä. 

Linja 30 maanantaista 20.10. alkaen:

  • Molemmat suunnat ajetaan Hietalahdenkatu - Rantamaantie - Yhdystie
  • Muutokset päivitetään reittioppaaseen ja ovat voimassa koko talviaikataulun ajan 31.5.2026 saakka.

