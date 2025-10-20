Nelonen Media

Haluatko miljonääriksi? -kausi alkaa kylmäävällä kilautuksella: ”Viimeiset sanat jäivät sanomatta”

20.10.2025 13:04:05 EEST | Nelonen Media | Tiedote

Haluatko miljonääriksi? -ohjelman 11. kauden avausjaksossa nähdään puhelu, jota jokainen pelaajan paikalla istuva pelkää.  

Numi Nummelin

Kauden avausjaksossa kuumalle penkille pääsee 32-vuotias nurmijärveläinen Tuomas Tanskanen. Tuomas etenee kysymykseen, joka vaatii urheilutietämystä: minkä lajin kaikkien aikojen suurimpia pelaajia on Hank Aaron? A) koripallo B) snooker C) amerikkalainen jalkapallo D) baseball.

Tuomas päättää kilauttaa kaverille. Hän soittaa opiskelukaverilleen Kimmolle, joka tietää paljon urheilusta. Tuomaksella ja Kimmolla on 30 sekuntia aikaa käydä kysymys ja vastausvaihtoehdot läpi.

Tuomaksen esittämä kysymys vetää Kimmon mietteliääksi.

– Hank Aaron? Ei ole kyllä nyt ihan hirveää varmuutta. Sanotko uudestaan ne lajit? Kimmo sanoo puhelimen toisessa päässä.

– Koripallo, snooker, amerikkalainen jalkapallo, baseball, Tuomas listaa nopeasti.

– Sanoisin, että kyllä se on baseball, koska muistan…Kimmo ehtii sanoa ennen linjan katkeamista.

Puhelun päättyminen kriittisellä hetkellä on jokaisen pelaajan pahin painajainen.

– Viimeset sanat jäivät sanomatta, mutta nyt sinun pitäisi sanoa viimeinen sana tässä kysymyksessä, mitä tehdään? juontaja Antti Holma kysyy Tuomakselta.

Miten Tuomaksen käy, se selviää Haluatko miljonääriksi? -ohjelman 11. kauden avausjaksossa keskiviikkona 22.10. klo 21.

Haluatko Miljonääriksi? Ruudussa ja Nelosella keskiviikkoisin klo 21.

Ohjelman kuvia voit ladata täältä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Haluatko miljonääriksi? -kausi alkaa heti kylmäävällä kilautuksella!
Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Tietty kulkuväline ennustaa epäonnea, mutta mikä? Tiedätkö vastauksen visaiseen Haluatko miljonääriksi? -kysymykseen?

