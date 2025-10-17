Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 17.10.2025 14:45:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.10.2024 Jyväskylä rakennuspalo Palanderinkadulla Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Palanderinkadulla. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen liekit löivät ikkunasta ulos. Pelastuslaitos sai nopeasti palon nopeasti hallintaan. Asunnosta ei löydetty pelastettavia. Lisätietoja: klo 15:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112