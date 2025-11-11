A. H. Tammsaaren viimeinen romaani sivaltaa myös nykyhetkeä menneestä käsin
Viron kansalliskirjailija A. H. Tammsaaren (1878–1940) vuonna 1939 ilmestynyt viimeinen romaani on yhteiskuntakriittinen puheenvuoro omasta ajastaan ja samalla nykyajasta.
A. H. Tammsaaren romaani Hornanperän uusi paholainen on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Päähenkilö, maalaisjörrikkä Jürka, on oikeasti itse Paholainen, jonka Jumala on lähettänyt maan päälle tekemään koetta. Jürkan onnistuminen tai epäonnistuminen ihmisenä ratkaisee, pitääkö Hänen, Kaikkivaltiaan, tuhota vai säästää ihmiskunta.
Jürka asettuu vaimoineen mökkiin kylän laidalle aloittelemaan elämää maan päällä. Naapurin Ants sanoo auttavansa tulokasta, mutta sitoo tämän ovelasti velkaorjuuteen. Kiristystä, petosta – myös seksiä ja väkivaltaa: murhapoltto, kuolema, valehautaus ja salavuoteus seuraavat toisiaan. Sävellaji on molli, tarina lopultakin traaginen – mutta koko ajan välkkyy myös komiikka ja huumori, usein hirsipuuhuumori.
Juhani Salokannel on suomentanut runsaasti virolaista kirjallisuutta. Tammsaaren teoksista hänen viimeisimpiin suomennoksiinsa kuuluvat Korpiojan isäntä (Aviador Kustannus 2022) ja Rakastin saksalaista (Aviador Kustannus 2019).
TAMMSAARE, A. H. : Hornanperän uusi paholainen
322 sivua
ISBN 9789523813991
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
