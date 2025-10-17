Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke

Noin tuhat Pasilan peruskoulun oppilasta, 150 päiväkodin ja 50 esiopetuksen lasta sekä 160 koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan jäsentä aloittaa arjen uusissa tiloissa syyslomaviikon jälkeen maanantaina 20.10.2025. Koko Pasilan aluetta palveleva uusi koulu- ja päiväkotirakennus sijaitsee Tulistimenkadulla Keski-Pasilassa, lukuisten asuinrakennusten ympäröimänä ja kauppakeskus Triplan välittömässä läheisyydessä.



Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut alueen purkukuntoisten vanhojen koulujen yhdistäminen yhdeksi toimivaksi, suureksi ja nykyaikaiseksi kouluksi. Uuden Pasilan peruskoulun ja päiväkodin rakentamisesta on vastannut kokonaisurakoitsijana Jatke Toimitilat Oy. Urakka käynnistyi maaliskuussa 2023 ja valmistui heinäkuussa 2025. Alkusyksyn aikana tilat on kalustettu ja viimeistelty käyttökuntoon perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja henkilökunnan tarpeisiin.



Avarat ja muunneltavat tilat tukevat nykyaikaista opetusta

Uudet ala- ja yläkoulun opetustilat sekä varhaiskasvatuksen tilat kattavat yhteensä noin 13 200 bruttoneliömetriä. Rakennuksen sisätilat ovat suunniteltu avariksi, muunneltaviksi ja nykyaikaisia opetustarpeita palveleviksi.

Kohde on rakennettu kaltevalle rinnetontille, ja sen arkkitehtoninen lähtökohta on ollut kantakaupunkimainen, monikerroksinen koulu tiiviillä tontilla. Rakennusta ympäröi vehreä kansipiha, joka on sekä perusopetuksen että päivähoidon käytössä. Osana urakkaa Jatke on toteuttanut myös alusrakenteet ympäröivälle puistoalueelle ja kevyen liikenteen väylille sekä Tulistimenkadun kevyen liikenteen osuuden.

Pasilan peruskoulu ja päiväkoti on jatkumoa Jatkeen lukuisille muille koulujen ja päiväkotien rakennushankkeille viime vuosina. Jatkeen rakentamana ovat aiemmin valmistuneet esimerkiksi Maatullin peruskoulu Puistolaan, Vantaan ammattiopiston Varian uusi Vehkalan toimipiste sekä Viherkallion päiväkoti Espooseen.



”Ylpeinä olemme luovuttaneet Pasilan peruskoulun ja päiväkodin Helsingin kaupungin käyttöön. Hankkeessa rakennettiin tilat peruskoulu- ja päiväkotitoimintaa varten koko Pasilan alueen tarpeisiin. Haastavat logistiset olosuhteet ovat olleet olennaista tässä hankkeessa. Rakennuksessa on myös saavutettu kunnianhimoiset tavoitteet elinkaariominaisuuksien suhteen. Tämä hanke on ydinosaamistamme, koulu- ja päiväkotihankkeet näyttelevät jatkossakin suurta roolia tarjottavien hankkeidemme valinnassa, kommentoi hanketta Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Juho Varelius.