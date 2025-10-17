Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Noin tuhat Pasilan peruskoulun oppilasta, 150 päiväkodin ja 50 esiopetuksen lasta sekä 160 koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan jäsentä aloittaa arjen uusissa tiloissa syyslomaviikon jälkeen maanantaina 20.10.2025. Koko Pasilan aluetta palveleva uusi koulu- ja päiväkotirakennus sijaitsee Tulistimenkadulla Keski-Pasilassa, lukuisten asuinrakennusten ympäröimänä ja kauppakeskus Triplan välittömässä läheisyydessä.
Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut alueen purkukuntoisten vanhojen koulujen yhdistäminen yhdeksi toimivaksi, suureksi ja nykyaikaiseksi kouluksi. Uuden Pasilan peruskoulun ja päiväkodin rakentamisesta on vastannut kokonaisurakoitsijana Jatke Toimitilat Oy. Urakka käynnistyi maaliskuussa 2023 ja valmistui heinäkuussa 2025. Alkusyksyn aikana tilat on kalustettu ja viimeistelty käyttökuntoon perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja henkilökunnan tarpeisiin.
Avarat ja muunneltavat tilat tukevat nykyaikaista opetusta
Uudet ala- ja yläkoulun opetustilat sekä varhaiskasvatuksen tilat kattavat yhteensä noin 13 200 bruttoneliömetriä. Rakennuksen sisätilat ovat suunniteltu avariksi, muunneltaviksi ja nykyaikaisia opetustarpeita palveleviksi.
Kohde on rakennettu kaltevalle rinnetontille, ja sen arkkitehtoninen lähtökohta on ollut kantakaupunkimainen, monikerroksinen koulu tiiviillä tontilla. Rakennusta ympäröi vehreä kansipiha, joka on sekä perusopetuksen että päivähoidon käytössä. Osana urakkaa Jatke on toteuttanut myös alusrakenteet ympäröivälle puistoalueelle ja kevyen liikenteen väylille sekä Tulistimenkadun kevyen liikenteen osuuden.
Pasilan peruskoulu ja päiväkoti on jatkumoa Jatkeen lukuisille muille koulujen ja päiväkotien rakennushankkeille viime vuosina. Jatkeen rakentamana ovat aiemmin valmistuneet esimerkiksi Maatullin peruskoulu Puistolaan, Vantaan ammattiopiston Varian uusi Vehkalan toimipiste sekä Viherkallion päiväkoti Espooseen.
”Ylpeinä olemme luovuttaneet Pasilan peruskoulun ja päiväkodin Helsingin kaupungin käyttöön. Hankkeessa rakennettiin tilat peruskoulu- ja päiväkotitoimintaa varten koko Pasilan alueen tarpeisiin. Haastavat logistiset olosuhteet ovat olleet olennaista tässä hankkeessa. Rakennuksessa on myös saavutettu kunnianhimoiset tavoitteet elinkaariominaisuuksien suhteen. Tämä hanke on ydinosaamistamme, koulu- ja päiväkotihankkeet näyttelevät jatkossakin suurta roolia tarjottavien hankkeidemme valinnassa, kommentoi hanketta Jatke Toimitilat Oy:n yksikönjohtaja Juho Varelius.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho VareliusyksikönjohtajaJatke Toimitilat OyPuh:040 774 0002juho.varelius@jatke.fi
Kuvat
Jatke lyhyesti
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke17.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Jatke rakentaa Tuusulaan Rykmentinportin yritysalueelle uuden tuotantolaitoksen9.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Rykmentinportinkadulle Tuusulaan nousee Logicentersin rakennuttama uusi tuotanto- ja logistiikkarakennus. Tiloihin muuttaa yksi Tuusulan merkittävimmistä työnantajista, hammaskuvantamislaitteita valmistava DEXIS.
Porvoon K-Citymarketin rakennustyömaa sai elävöitystä taiteesta10.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Jatkeen rakentaman Taidetehtaan K-citymarketin työmaa-aitaan kiinnitettiin maanantaina Ateljee Eivorissa tehtyjä maalauksia. Aitamaalaukset tuovat iloa niin työmaan arkeen kuin ohikulkijoiden päiviin.
Jatke rakentaa Lietoon alueellisesti merkittävän logistiikkarakennuksen21.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Bruttoalaltaan noin 12 500 neliömetrin logistiikkarakennus tulee sisältämään merkittävän määrän pakkas- ja lämpösäädeltyjä tiloja. Keskuksen rakennuttaa Logicenters Warasto Finland Oy:n käyttöön.
Ammattiopisto Varian uusi toimipiste valmistui Jatkeen rakentamana15.8.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Elokuussa 2025 valmistunut Varian Vehkalan toimipiste tarjoaa uudet viihtyisät ja modernit tilat sosiaali- ja terveysalan, sähkö- ja automaatioalan, tieto- ja tietoliikennetekniikan alan, autoalan, lentokonealan ja logistiikka-alan opiskelijoille. Toimipiste on rakennettu palvelemaan ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden tarpeita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme