SDP:n Perholehto: Vihreän talouskasvun siemeniä on ravittava

– Teknisten hiilinielujen kehittämiseen varattu 140 miljoonan euron määräraha oli alun perinkin muihin Pohjoismaihin verrattuna vaatimaton. Sen leikkaaminen budjettiriihen päätöksillä tukahdutti loputkin toivosta. Samaan aikaan tuulivoiman sijoittamista halutaan rajoittaa tarpeettoman suurilla etäisyysvaatimuksilla, jotka toteutuessaan merkitsisivät suurta haittaa sekä kestävälle energiamurrokselle että investoinneille.

– Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää uusia energian tuottamisen ja varastoimisen tapoja – ja näiden toteuttamiseksi tarvitaan puolestaan mahdollisuuksia rakentaa uutta ja investoida. Samalla on pidettävä kiinni siitä, että investointien edistäminen tai nopeutettu lupamenettely ei muodostu synonyymiksi sille, että vesistöt kärsivät yhä enemmän tai kiertotalouden mahdollisuudet jätetään huomiotta. Luvituksen resursoinnista on huolehdittava siten, että ympäristönsuojelu ja investoinnit pystytään sovittamaan yhteen reilusti.

– Suomalainen elinkeinoelämä on vahvasti sitoutunut vuoden 2035 ilmastotavoitteeseen. Se odottaa vastineeksi ennakoitavuutta, eikä poukkoilevaa politiikkaa. Päästövähennyksistä kiinni pitäminen on edellytys sille, että vihreän siirtymän investoinnit pysyvät houkuttelevina ja kannattavina, Perholehto sanoo.

– Kestävyysmurros voi olla Suomelle kasvun moottori, mutta sen mahdollistamiseksi tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimia. SDP on esittänyt esimerkiksi vihreiden investointien verohyvityksen laajentamista pidentämällä hyvityksen voimassaoloaikaa ja laskemalla hyvitykseen oikeutetun investoinnin alarajaa. Ehdotamme myös T&K-huojennuksen laajentamista investoinnit kattavaksi TKI-huojennukseksi. Kysymys kuuluu, kaikuvatko ehdotukset yhä hallituksen kuuroille korville, kysyy Perholehto.