Kaupiton Suomi kompastui EFT-avauksessaan – Tshekki pitkästä aikaa parempi

Tähtikaksosiaan Veera Kauppia ja Oona Kauppia tänään lepuuttanut Suomi oli jo avauserässä vaikeuksissa hyvin liikkuneen vastustajan puristuksessa mutta ylsi kahdesti johtoon. Meri-Helmi Höynälä nosti avausosuman Veera Vileniuksen laukauksen kakkospallosta, ja Tshekin kuitattua karvausmaalilla sivalsi vielä Sofia Mittentag Ulla Valtolan poikkipassista taukotilanteeksi 2-1.

Toinen erä oli suomalaisittain musta. Anna Bruchackova uitti läpiajosta tasoituksen, ja kohta Michaela Kubeckova sai nostaa Tshekin johtoon Iida Mettälän menetettyä jo toistamiseen tänään kohtalokkaasti pallon oman maalin takana. Painottomalle puolelle hiipinyt Denisa Ratajova lakaisi poikkisyötöstä eron kahteen Suomen viisikon tuijotettua palloa, ja erän lopussa kolisi omissa vielä kerran. Muuri jäi Tshekin lähivapaalyönnissä toispuoleiseksi, ja toiselle tauolle lähdettiin tylyissä lukemissa 2-5.

Puolustajat Natalia Pitkäkangas ja Alma Laitila sekä hyökkääjistä Sara Piispa tulivat pelin vanhetessa penkiltä Suomen pelaavaan kokoonpanoon, mutta pelin kuva ei muuttunut päätösjaksollakaan. Suomi ei kyennyt luomaan isoja maalipaikkoja, ja yritys kuudella viittä vastaan tuotti vain Tshekin tyhjiin nostaman osuman. Viimeisellä minuutilla Tshekki kruunasi voittonsa vielä seitsemännellä osumalla maalilleen palanneen Juulia Katajan taakse.

Lauantaina Suomi kohtaa Sveitsin, ja ottelu nähdään suorana SalibandyTV:ssä.

Salibandya, Chur, Sveitsi

Naisten ja U19-naisten EFT-turnaus

Naiset: Suomi–Tshekki 2-7 (2-1, 0-4, 0-2)

1. erä: 10.35 Meri-Helmi Höynälä (Veera Vilenius) 1-0, 12.59 Michaela Kubeckova (Anna Bruchackova) 1-1, 13.34 Sofia Mittentag (Ulla Valtola) 2-1.

2. erä: 22.19 Bruchackova (Sarka Stankova) 2-2, 24.09 Kubeckova (Karolina Klubalova) 2-3, 32.42 Denisa Ratajova (Vanessa Rebecca Keprtova) 2-4, 37.26 Keprtova (Karolina Stujova) 2-5.

3. erä: 58.10 Stankova 2-6 tm, 59.29 Linda Fuchsova (Barbora Huskova) 2-7.

Maalivahdit:

Juulia Kataja Suomi ja

Jana Christianova Tshekki.

Jäähyt: Suomi 2 min, Tshekki 0 min.

Erotuomarit: Jörgen Andersson ja Kevin Cardell, Ruotsi.

Yleisöä: 240.

Suomen parhaana palkittiin Emilia Pietilä.

Suomen U19-naiset aloittivat oman EFT-turnauksesa Churissa kaatamalla aamuottelussa Tshekin lopulta rangaistuslaukauksilla 5-4. Enemmänkin oli tarjolla, sillä Suomi johti parhaimmillaan jo kolmella maalilla.

Suomi näytti karkaavan uniselta Tshekiltä jo avauserässä, kun Vilja Kuutniemi iski keskeltä avausmaalin, ja siivestä etuyläkulmaan eron kahteen sekä vielä Leea Kaisti uitti rangaistuslaukauksesta kliinisesti 3–0-taukojohdon. Toisesta erästä alkaen vei peliä kuitenkin Tshekki, joka kavensi ensin ylivoimalla ja sitten vielä 2–1-hyökkäyksestä napattuaan Suomen huolimattoman poikkisyötön. Puolustuksen selustaan hiipinyt Zara Gauffin-Kauste jatkoi kolmannessa erässä Suomen vielä 4–2-johtoon Ella Virtasen pitkästä kaaripallosta, mutta loppu oli heikko. Natalie Sandströmin otettua hölmön jäähyn pelin viivyttämisestä Tshekki kavensi ylivoimalla, ja tasoitus syntyi viimeisellä minuutilla kuudella viittä vastaan.

Rangaistuslaukauskisassa Suomi pesi kasvojaan, kun Aino-Kaisa Järvenpää, Natalie Sandström sekä Elsa Holopainen viimeistelivät varmasti ja Vilhelmiina Niemelä torjui kaksi vastustajan yritystä. Kisa päättyi pallon karkaamiseen Tshekin viimeiseltä yrittäjältä kesken harhautuksen.

U19-naiset: Suomi–Tshekki 5-4 rl (3-0, 0-2, 1-2, 1-0)

1. erä: 6.13 Vilja Kuutniemi (Ella Virtanen) 1-0, 13.59 Kuutniemi (Zara Gauffin-Kauste) 2-0, 14.21 Leea Kaisti 3-0 rl.

2. erä: 24.07 Petra Skodova (Barbora Jaskova) 3-1 yv, 38.05 Nikola Pieczonkova (Lucie Svajcrova) 3-2.

3. erä: 47.54 Gauffin-Kauste (Virtanen) 4-2, 51.13 Monika Blahova (Zuzana Stipkova) 4-3 yv, 58.56 Svajcrova (Pieczonkova) 4-4 im.

Torjunnat:

Vilhelmiina Niemelä Suomi 3+6+8=17,

Katerina Vrlova Tshekki 2+3+1=6.

Jäähyt: Suomi 2×2 min, Tshekki 0 min.

Erotuomarit: Erik Hasselberg ja Christian Friemel, Sveitsi.

Yleisöä: 115.