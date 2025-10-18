Waldorf Astoria Helsinki avaa ovensa Kruununhaassa – ikoninen luksusbrändi saapuu Pohjoismaihin

Waldorf Astoria tekee pohjoismaisen debyyttinsä avaamalla ketjun ylellisen hotellin aivan Helsingin sydämeen. M&L Groupin omistama historiallinen kiinteistö, jonka hotellitoimintaa operoi Hilton Waldorf Astoria -brändin alaisuudessa, koostuu neljästä kauniisti entisöidystä arkkitehtien Evert Lagerspetzin ja Armas Siitosen suunnittelemasta rakennuksesta. Waldorf Astoria Helsinki -hotellissa on 116 tyylikkäästi sisustettua huonetta, joista 32 on sviittejä. Vieraat voivat nauttia ajattomasta eleganssista, pohjoismaisesta hienostuneisuudesta sekä henkilökohtaisesta palvelusta, joka on ollut brändin tunnusmerkki jo yli vuosisadan ajan.

Kaikissa Waldorf Astoria Helsingin huoneissa henkii hienostunut yhdistelmä pohjoismaista minimalismia ja modernia estetiikkaa. Huolella valittu sisustus ja maanläheiset sävyt luovat rauhoittavan, aisteja puhuttelevan tunnelman kunnianosoituksena Helsingin muotoiluperinnölle, joka on yhtä aikaa moderni ja lämpimän kutsuva. Hotellin 32 sviittiä tarjoavat rauhallisen ja yksityisen rentoutumispaikan, sillä useista sviiteistä löytyy omat saunat, höyryhuoneet ja kattoterassit porealtaineen. Ullakkosviiteissä on jätetty esille Museoviraston suojelemat alkuperäiset puupalkit. Myös ullakkosviitit tarjoavat ainutlaatuisen yksityisen spa-elämyksen, joka on saanut inspiraationsa Helsingin arkkitehtonisesta perinnöstä.

Waldorf Astoria Helsinki sijaitsee yhdessä Helsingin historiallisimmista kaupunginosista vain lyhyen kävelymatkan päässä kaupungin keskeisistä maamerkeistä, kuten Helsingin tuomiokirkosta ja Kauppatorilta. Alueen rauhalliset kadut, autenttiset kivijalkaliikkeet ja merenrannan läheisyys luovat täydellisen yhdistelmän viehättävyyttä ja mukavuutta.

Ainutlaatuisia elämyksiä

Kulinaarinen huippuosaaminen : Waldorf Astoria tuo Helsinkiin ikonisen Peacock -baarin, joka on kunnianosoitus legendaariselle Peacock Alley -baarille Waldorf Astoria New Yorkissa, brändin synnyinpaikassa. Waldorf Astoria Helsingin Peacock -baari muuttuu iltaisin tyylikkäästä lounaspaikasta maailmanluokan baariksi, jossa tarjoillaan nimikkodrinkkejä ja kevyttä purtavaa. Hotelliin avataan uusi ravintola alkuvuodesta 2026.

Nordic Wellness Spa : Waldorf Astoria Spa kätkee lasikattoisen atriumin alle rauhallisen keitaan, joka on täydellinen rentoutumiseen kylpylän rauhoittavan suihkulähteen äärellä. Kylpylässä on saatavilla perinteisiä hyvinvointielämyksiä, kuten kylmäallas, suomalainen sauna, höyryhuone ja porealtaat sekä neljä hoitohuonetta. Vieraat voivat lisäksi käyttää huippuluokan kuntosalia ja liikuntastudiota.

Henkilökohtainen concierge : Kuten kaikissa Waldorf Astoria -hotelleissa ympäri maailmaa, jokaisella vieraalla on oma henkilökohtainen concierge, joka huolehtii kaikista toiveista ja tarpeista. Tavoitteena on tehdä jokaisesta vierailusta ainutlaatuinen.

Vieraat voivat järjestää ikimuistoisia tilaisuuksia kauniisti sisustetuissa kokoustiloissa. Tiloihin kuuluu myös juhlasali, jossa on valoisuutta tuovat, lattiasta kattoon ulottuvat antiikkiset peilit, art deco -tyyliset kattokruunut ja upeat, alkuperäiset koristepilarit.

Hiltonin EMEA-alueen johtaja (President EMEA) Simon Vincent sanoo: ”Waldorf Astoria -hotellit sijaitsevat maailman ikonisimmissa kohteissa Roomasta Kairoon ja Amsterdamista New Yorkiin. Waldorf Astoria Helsingin avaamisen myötä esittelemme ylpeästi Hiltonin ensimmäisen luksushotellin Pohjoismaissa. Waldorf Astoria Helsinki asettaa uuden standardin alueen luksushotellien palveluille yhdistäen Waldorf Astorian tunnusomaisen eleganssin ja suomalaisen ainutlaatuisen kulttuurin. Helsinki on kansainvälisesti kiinnostava kohde ja vuonna 2024 kansainvälisten yöpymisten määrä kasvoi 17 prosenttia. Viime vuonna kaupunkiin saapui yli 2,2 miljoonaa vierailijaa. Odotamme innolla, että saamme toivottaa monet heistä tervetulleiksi hotelliin.”

Hiltonin luksusbrändien globaali johtaja (Senior Vice President and Global Head, Hilton Luxury Brands) Dino Michael sanoo: ”Waldorf Astoria Helsinki on enemmän kuin pelkkä hotelli – se on kunnianosoitus ajattomalle eleganssille ja hienostuneelle ylellisyydelle Suomen pääkaupungin sydämessä. Hotellin avautuminen merkitsee uutta lukua ikonisen brändimme jatkuvassa kansainvälisessä menestyksessä. Henkilökohtaisesta palvelusta ja unohtumattomista kokemuksista tunnetun hotellin jokainen yksityiskohta heijastaa hienostuneisuuden perinteitämme ja tarjoaa vieraille portin Helsingin rikkaaseen perintöön ja elinvoimaiseen kulttuuriin.”

Kiinteistön omistajan M&L Groupin toimitusjohtaja (Executive Director) Jocelyn Kum sanoo: ”Yli kymmenen vuoden ajan yhteistyömme Hiltonin kanssa on perustunut yhteisiin arvoihin ja johdonmukaiseen sitoutumiseen huippulaadun varmistamiseksi. Waldorf Astoria Helsinki on merkittävä virstanpylväs tässä suhteessa, ja olemme iloisia voidessamme tuoda ikonisen luksusbrändin kaupunkiin samalla, kun tuemme Helsingin kasvavaa vetovoimaa vaativien kansainvälisten matkailijoiden keskuudessa.”

Waldorf Astoria Hotels & Resorts on Hiltonin luksusbrändi, jonka hotellit sijaitsevat maailman halutuimmissa kohteissa viidellä eri mantereella. Waldorf Astoria Helsinki yhdistyy brändin globaaliin 36 hotellin ketjuun sisältäen hiljattain avatun Waldorf Astoria Osakan, Waldorf Astoria Costa Rica Punta Caciquen sekä uudelleen avatun Waldorf Astoria New Yorkin. Tulevaisuudessa brändi tekee odotetun ja ensimmäisen markkinoille tulonsa maailman metropoleissa kuten Lontoossa, Sydneyssä, Hanoissa, Jakartassa, Tangerissa, Kuala Lumpurissa ja Jaipurissa.

Waldorf Astoria Helsinki on osa Hilton Honorsia, joka on Hiltonin 25 maailmanluokan brändin palkittu kanta-asiakasohjelma. Hiltonin omien kanavien kautta varaavat Hilton Honors -jäsenet voivat hyödyntää esimerkiksi joustavaa maksuliukusäädintä, jonka avulla jäsenet voivat valita lähes minkä tahansa pisteiden ja rahan yhdistelmän majoituksen varaamiseen, eksklusiivisia jäsenetuja sekä maksutonta Wi-Fi-yhteyttä. Jäsenet pääsevät myös käyttämään kontaktitonta teknologiaa alan johtavan Hilton Honors -mobiilisovelluksen kautta, jossa Hilton Honors -jäsenet voivat kirjautua sisään, valita huoneensa ja käyttää puhelinta avaimena Digital Key -ominaisuuden avulla.

Varaa majoituksesi ja koe uusi luksuksen standardi Pohjoismaissa osoitteessa https://www.hilton.com/en/hotels/helwcwa-waldorf-astoria-helsinki/.