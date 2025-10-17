Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 17.10.2024

Jyväskylä Rakennuspalo Lohikoskentie

Sähkökiuas vian vuoksi lyönyt kipinää. Asukas soittanut hätänumeroon. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen ei kohteessa ole paloa. Pelastuslaitos varmisti tilat. 

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.10.2024 Jyväskylä rakennuspalo Palanderinkadulla Pelastuslaitos sai tehtävän rakennuspalosta Palanderinkadulla. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen liekit löivät ikkunasta ulos. Pelastuslaitos sai nopeasti palon nopeasti hallintaan. Asunnosta ei löydetty pelastettavia. 4 ihmistä altistui poistumisen aikana savulle ja heidät on toimitettu jatkotutkimuksiin. Asunto tuhoutui palossa täysin. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 6 yksikköä.

