Veikkaus Oy

Yli puolen miljoonan voittaja: ”Nyt ei kyllä harmita yhtään”

18.10.2025 08:00:00 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Viime lauantaina Lotossa löytyi Kauhajoen K-Citymarketissa pelatun päävoiton lisäksi poikkeuksellisen suuren voiton tuonut toisen voittoluokan osuma.

Oransseja leivoksia, joiden päälle on kiinnitetty lottopallonumeroita.
Voittajakahvien antimiin kuuluvat esimerkiksi lottopalloleivokset.

Loton toisen voittoluokan osuma oli pelattu Tuusulan K-Supermarket Hyrrässä. Onnekkaalla rivillä voittaja nappasi 505 574 euron voiton. Veikkaus pääsi onnittelemaan puolimiljonääriä puhelimitse.

- Tämä oli iloinen yllätys, kiitos vaan teille, voittaja iloitsi puhelimessa.

Voittaja kertoi yllättävän voiton paljastuneen pelin uusimisen yhteydessä.

- Yritin uusia peliäni kaupassa, mutta sainkin tietää, että uusiminen ei onnistu ja pitää ottaa yhteyttä Veikkaukseen. Minulle tuli sellainen tunne, että mitähän tämä nyt on. Menin siitä lähimpään Veikkauksen pelisaliin ja siellä tämä sitten paljastui. Se tuntui kyllä aivan uskomattomalta, eikä heti mennyt koko asia edes perille, voittaja kertoo yllätyksen paljastumisesta.

Voittaja ei ollut ollenkaan pahoillaan, että päävoitto jäi saamatta.

- Tämä oli jo niin iso voitto, että nyt ei kyllä harmita yhtään, voittaja kertoo puhelun päätteeksi.

Yli puolen miljoonan voitto Loton toisessa voittoluokassa on harvinaisen suuri. Loton toisen voittoluokan voiton saa, jos arvotuista numeroista kuusi osuu oikein ja myös lisänumero osuu oikein.

- Useammassa edeltävässä arvonnassa ei ole löytynyt yhtään 6+1-tulosta. Tuusulassa pelattu rivi oli viime lauantain arvonnan ainoa 6+1-tulos. Loton sääntöjen mukaan, jos yhdellä tai useammalla peräkkäisellä kierroksella ei ole yhtään oikeaa tulosta jossakin voittoluokassa 2–4, tämän voittoluokan kierroskohtaisesta kokonaisvaihdosta lasketut jakosummat siirretään seuraavalle kierrokselle jaettavaksi kyseisen voittoluokan kesken. Harvinaisen suuri voitto selittyy juuri tällä tavalla, kommentoi Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.

Avainsanat

Veikkauslotto

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Kuvat

Oransseja leivoksia, joiden päälle on kiinnitetty lottopallonumeroita.
Voittajakahvien antimiin kuuluvat esimerkiksi lottopalloleivokset.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Veikkauksen liigajoukkueiden vetodata paljastaa: pelaamalla Porin Ässien voittoa kaikkiin alkukauden otteluihin olisi voittanut Pitkävedosta16.10.2025 13:07:14 EEST | Tiedote

Veikkauksen Pitkävedon alkukauden data paljastaa miten olisi käynyt, jos olisi veikannut oman suosikkiseuransa voittoa jokaiseen alkukauden aikana pelattuun jääkiekon Liiga-otteluun. Parhaiten olisi lykästänyt veikkaamalla Mikkelin Jukurien puolesta, toiseksi parhaiten veikkaamalla Porin Ässien puolesta ja heikointa vedonlyöntimenestys olisi ollut Tampereen Ilveksen kelkassa. Rauman Lukkoa pelaamalla olisi jäänyt myös tappiolle.

Veikkauksen liigajoukkueiden vetodata paljastaa: Pelaamalla Mikkelin Jukurien voittoa kaikkiin alkukauden otteluihin olisi voittanut Pitkävedosta16.10.2025 12:21:24 EEST | Tiedote

Veikkauksen Pitkävedon alkukauden data paljastaa miten olisi käynyt, jos olisi veikannut oman suosikkiseuransa voittoa jokaiseen alkukauden aikana pelattuun jääkiekon Liiga-otteluun. Parhaiten olisi lykästänyt veikkaamalla Mikkelin Jukurien puolesta ja heikointa vedonlyöntimenestys olisi ollut Tampereen Ilveksen kelkassa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye