Yli puolen miljoonan voittaja: ”Nyt ei kyllä harmita yhtään”
Viime lauantaina Lotossa löytyi Kauhajoen K-Citymarketissa pelatun päävoiton lisäksi poikkeuksellisen suuren voiton tuonut toisen voittoluokan osuma.
Loton toisen voittoluokan osuma oli pelattu Tuusulan K-Supermarket Hyrrässä. Onnekkaalla rivillä voittaja nappasi 505 574 euron voiton. Veikkaus pääsi onnittelemaan puolimiljonääriä puhelimitse.
- Tämä oli iloinen yllätys, kiitos vaan teille, voittaja iloitsi puhelimessa.
Voittaja kertoi yllättävän voiton paljastuneen pelin uusimisen yhteydessä.
- Yritin uusia peliäni kaupassa, mutta sainkin tietää, että uusiminen ei onnistu ja pitää ottaa yhteyttä Veikkaukseen. Minulle tuli sellainen tunne, että mitähän tämä nyt on. Menin siitä lähimpään Veikkauksen pelisaliin ja siellä tämä sitten paljastui. Se tuntui kyllä aivan uskomattomalta, eikä heti mennyt koko asia edes perille, voittaja kertoo yllätyksen paljastumisesta.
Voittaja ei ollut ollenkaan pahoillaan, että päävoitto jäi saamatta.
- Tämä oli jo niin iso voitto, että nyt ei kyllä harmita yhtään, voittaja kertoo puhelun päätteeksi.
Yli puolen miljoonan voitto Loton toisessa voittoluokassa on harvinaisen suuri. Loton toisen voittoluokan voiton saa, jos arvotuista numeroista kuusi osuu oikein ja myös lisänumero osuu oikein.
- Useammassa edeltävässä arvonnassa ei ole löytynyt yhtään 6+1-tulosta. Tuusulassa pelattu rivi oli viime lauantain arvonnan ainoa 6+1-tulos. Loton sääntöjen mukaan, jos yhdellä tai useammalla peräkkäisellä kierroksella ei ole yhtään oikeaa tulosta jossakin voittoluokassa 2–4, tämän voittoluokan kierroskohtaisesta kokonaisvaihdosta lasketut jakosummat siirretään seuraavalle kierrokselle jaettavaksi kyseisen voittoluokan kesken. Harvinaisen suuri voitto selittyy juuri tällä tavalla, kommentoi Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
