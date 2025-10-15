Marius Suominen johti FBC Turun toiseen voittoon, LASB edelleen nollakerhossa
Kauden neljällä tappiolla aloittanut FBC Turku nappasi jo toisen perättäisen voittonsa, kun se kaatoi Lahdessa LASBn maalein 4-3. LASB sen sijaan hakee seitsemän yrityksen jälkeen edelleen avauspistettään. Perjantain toisessa ottelussa SPV löi vieraissa TPS:n 7-1.
Kaikki näytti LASBin kannalta lupaavalta vielä kolmannen erän alussa. Sami Salminen oli pelin puolivälissä kuitannut vieraiden avausmaalin, ja nyt kapteeni Atte Raappana iski pomppivasta pallosta lahtelaiset 2–1-johtoon. Sitten astui kuitenkin esiin FBC Turun Marius Suominen ratkaisten pelin kolmella perättäisellä maalilla. Ensin syntyi Valtteri Koskisen syötöstä tasoitus, neljä ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa rangaistuslaukauksella turkulaisten johtomaali ja vielä seuraavassa vaihdossa illan voittomaaliksi jäänyt 4–2-osuma. LASBin loppurynnistys ilman maalivahtia tuotti vielä Pietari Porttikiven kavennuksen, mutta viimeiset kaksi ja puoli minuuttia FBC-vahti Gabriels Silins piti verkkonsa puhtaana.
Turussa toi avauserä vain SPV:n Eemeli Karjanlahden puolivahingossa ohjaaman maalin, mutta toisessa tapahtui. TPS selvitti vielä erän ensimmäisen alivoiman, mutta sitten kostautuivat kaksi yhtäaikaista jäähyä. Konsta Haukkala laukoi viidellä kolmea vastaan vieraille toisen ja vielä Juuso Keskinen viidellä neljää vastaan kolmannen maalin. Juuso Keskinen osui toisen tauon tilanteeksi 4-0 vieraille, ja kolmannen erän alussa oli Keskisen hattutemppu paketissa 5–0-maalilla. TPS pääsi palalle vasta viisi minuuttia ennen loppua tilanteessa 0-7, kun Kasper Kulmala pilasi tänään 19 kertaa torjuneen Teppo Liukkosen nollapelin. Juuso Keskisen illan saldo oli 3+1, ja Riku Hakanen syötti kolme osumaa.
SPV nousi voitollaan tasapisteisiin sarjakärki Oilersin ja kakkonen Westend Indiansin kanssa. TPS jatkaa yhdeksäntenä.
F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla OLS–Westend Indians, Hawks–LASB ja EräViikingit–Nokian KrP.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Vasta rankkarit ratkaisivat – Oilers vahvempi syyslomaviikon lounasottelussa15.10.2025 16:31:46 EEST | Tiedote
F-liigassa pelattiin tänään poikkeuksellinen lounasottelu, kun Oilers ja EräViikingit iskivät yhteen jo klo 14 alkaneessa pääkaupunkiseudun derbyssä. Yleisö sai salibandya koko rahan edestä, sillä vasta rangaistuslaukauskisan viides pari toi Oilersille 6–5-kotivoiton.
Gabriels Silins torjui FBC Turulle kauden avauspisteet12.10.2025 19:32:10 EEST | Tiedote
FBC Turku avasi kymmenentenä joukkueena pistetilinsä kauden F-liigassa, kun OLS taipui Turussa rangaistuslaukauksilla 5-4.
TPS ainoana puhtaalla pelillä, Sanni Uimarihuhta upotti EräViikingit jatkoajalla11.10.2025 20:01:40 EEST | Tiedote
TPS jatkaa F-liigan naisten sarjassa ainoana puhtaan pelin joukkueena, kun se kaatoi tänään vieraissa ÅIF:n 12-1 ja EräViikingit koki kauden avaustappionsa taipuessaan Oulussa SSRA:lle jatkoajalla 4-3.
Hawks otti revanssin TPS:stä, Peliveljille toinen tappio11.10.2025 19:43:39 EEST | Tiedote
Hawks otti maukkaan revanssin Turussa koetusta jatkoaikatappiosta, kun TPS taipui tänään Helsingissä selvin lukemin 5-2. Lauantain toisessa ottelussa SPV koki kuuden voiton jatkoksi toisen perättäisen tappionsa mestari Oilersin viedessä pisteet Espooseen tuloksella 5-3.
Classic vei kärkiottelun – SPV:lle kauden avaustappio10.10.2025 21:42:54 EEST | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet koki syksyn seitsemännessä ottelussaan kauden avaustappionsa, kun Classic oli kotonaan vahvempi 4-3 ja nousi samalla sarjataulukon kärkeen. Perjantain muissa otteluissa kaksi nollakerholaista jäi yhä ilman pisteitä, kun EräViikingit nousi kahden maalin takaa 5–4-kotivoittoon Nurmon Jymystä ja Westend Indians löi FBC Turun 7-2.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme