Marius Suominen johti FBC Turun toiseen voittoon, LASB edelleen nollakerhossa

Kaikki näytti LASBin kannalta lupaavalta vielä kolmannen erän alussa. Sami Salminen oli pelin puolivälissä kuitannut vieraiden avausmaalin, ja nyt kapteeni Atte Raappana iski pomppivasta pallosta lahtelaiset 2–1-johtoon. Sitten astui kuitenkin esiin FBC Turun Marius Suominen ratkaisten pelin kolmella perättäisellä maalilla. Ensin syntyi Valtteri Koskisen syötöstä tasoitus, neljä ja puoli minuuttia ennen täyttä aikaa rangaistuslaukauksella turkulaisten johtomaali ja vielä seuraavassa vaihdossa illan voittomaaliksi jäänyt 4–2-osuma. LASBin loppurynnistys ilman maalivahtia tuotti vielä Pietari Porttikiven kavennuksen, mutta viimeiset kaksi ja puoli minuuttia FBC-vahti Gabriels Silins piti verkkonsa puhtaana.

Turussa toi avauserä vain SPV:n Eemeli Karjanlahden puolivahingossa ohjaaman maalin, mutta toisessa tapahtui. TPS selvitti vielä erän ensimmäisen alivoiman, mutta sitten kostautuivat kaksi yhtäaikaista jäähyä. Konsta Haukkala laukoi viidellä kolmea vastaan vieraille toisen ja vielä Juuso Keskinen viidellä neljää vastaan kolmannen maalin. Juuso Keskinen osui toisen tauon tilanteeksi 4-0 vieraille, ja kolmannen erän alussa oli Keskisen hattutemppu paketissa 5–0-maalilla. TPS pääsi palalle vasta viisi minuuttia ennen loppua tilanteessa 0-7, kun Kasper Kulmala pilasi tänään 19 kertaa torjuneen Teppo Liukkosen nollapelin. Juuso Keskisen illan saldo oli 3+1, ja Riku Hakanen syötti kolme osumaa.

SPV nousi voitollaan tasapisteisiin sarjakärki Oilersin ja kakkonen Westend Indiansin kanssa. TPS jatkaa yhdeksäntenä.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla OLS–Westend Indians, Hawks–LASB ja EräViikingit–Nokian KrP.