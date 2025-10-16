Eurojackpotin päävoitto Saksaan
Eurojackpotin perjantain arvonnassa (kierros 42/2025) löytyi yksi täysosuma, jolla 69,2 miljoonan potti matkasi Saksaan.
Eurojackpotin perjantain arvonnan oikea rivi on 18, 21, 34, 35 ja 46. Tähtinumerot ovat 2 ja 3.
Päävoiton lisäksi arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 5+1-tuloksia, joilla Saksaan ja Puolaan matkasi noin 1,2 miljoonan euron voitot.
5+0-tuloksia löytyi 11 kappaletta ja voittosummat kullakin osumalla oli 122 747 euroa. Näistä voitoista yhdeksän matkasi illan onnekkaimpaan maahan Saksaan. Lisäksi yhdet voitot osuivat Espanjaan ja Ruotsiin.
Suurimmat Suomeen tulleet voitot menivät kuudelle 4+2-tulokselle, joilla kullakin voitti 8 248,70 euroa.
Ensi viikon tiistaina Eurojackpotin päävoittona on 10 miljoonaa euroa.
Perjantai-Jokerin voittorivi on 5 5 9 4 2 6 3. Arvonnassa löytyi yksi 6 oikein -tulos, joka oli pelattu onnistuneesti tuplattuna. Pietarsaarelainen nettipelaaja nappasi rivillä 40 000 euron voiton.
Perjantain Lomatonnin voittorivi on New York 81. Lomatonneja voitettiin kuusi kappaletta.
