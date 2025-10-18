SDP:n Piritta Rantanen: Hallitus romutti osa-aikatyön kannustimet

– Orpon hallitus poisti työttömyysturvan suojaosan ja heikensi palkkatukea puhtaasti ideologisista syistä. Seurauksena osa-aikainen ja tilapäinen työ ei enää kannata, ihmiset joutuvat syrjään työelämästä ja nuorten tilanne pahenee viikko viikolta. Työttömyys on noussut ennätyslukemiin, ja hallitus katsoo sivusta, Rantanen ärähtää.

Rantasen mukaan suojaosan poisto on iskenyt suoraan työntekijöiden arkeen ja tehnyt työn vastaanottamisesta kannattamatonta.

– Aiemmin työtä vielä tehtiin sen minkä pystyttiin, nyt yhä useampi jää kokonaan pois. On käsittämätöntä, että hallituksen mielestä on pahempaa olla osa-aikaisesti töissä ja saada tukea kuin olla täysin työttömänä. Hallituksen viestin on selvä: älä tee työtä. Samaan aikaan nuorten työttömyys on kasvanut jo 70 000:een. Hallitus tarjoaa ratkaisuksi nuorisoseteliä, joka kattaa vain 6 prosenttia nuorista työttömistä, entä se 94 prosenttia, jätättekö te hallitus heidät siihen tienvarteen seisoskelemaan, Rantanen kysyy.

Rantanen muistuttaa, että edellinen hallitus sai työllisyyden kasvuun.

– Nyt on aika kuunnella SDP:n esittämiä toimivia ratkaisuja. Sen sijaan että hallitus pelottelee sosiaaliturvan kustannuksilla, sen tulisi huomata todelliset kustannukset. Lisääntynyt työttömyys maksaa Suomelle miljardeja, Rantanen huomauttaa.

SDP tarjoaa vaihtoehdon työn kannattavuuden palauttamiseksi. SDP esittää suhdanteisiin sidottua suojaosaa työttömyysturvaan, opiskelun sallimista työttömyysturvalla vuoden 2026 loppuun sekä lisäresursseja nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen.

– Näillä toimilla työn vastaanottamisesta tehdään taas kannattavaa ja osaamisen kehittämisestä mahdollisuus, ei este. Samalla autetaan ihmisiä siirtymään kokoaikatyöhön, vapautetaan työvoimaa tuottavampiin tehtäviin ja vahvistetaan koko yhteiskunnan työllisyyspohjaa. Jokainen työtunti pitää tehdä kannattavaksi, se on SDP:n vastuullisen työllisyyspolitiikan ydin, Rantanen päättää.