SDP:n Kumpula-Natri: Hallitus roiskii suomalaisten varoja

– Esimerkiksi yhteisöveroalennus vie yli 830 miljoonaa euroa, eikä se tutkitusti ole investointien tai työllisyyden kannalta paras ratkaisu. Silläkin summalla olisi voitu kohdentaa panostuksia aidosti kasvua ja työllisyyttä luoviin toimiin: tutkimukseen, koulutukseen ja nuorten yritysten kasvuun. Tehoton veroale ja työllisyyden kannalta tehottomat toimet maksaa lopulta suomalaiset veronmaksajat, Kumpula-Natri hämmästelee.

SDP ehdottaa, että valtion omistuksia suunnataan listaamattomiin kasvuyrityksiin ja Teollisuussijoitusta eli Tesiä pääomitetaan 200 miljoonalla eurolla vuodessa vuoteen 2030 asti.

– Ilman riittävää pääomitusta, sinivalkoista leijonanloikkaa, lupaavat suomalaiset yritykset siirtyvät ulkomaisiin käsiin jo ennen kuin ensimmäinenkään innovaatio ehtii markkinoille. Tämä on sijoitus kotimaiseen omistajuuteen, elinvoimaiseen Suomeen sekä työpaikkoihin ja tulevaisuuteen, Kumpula-Natri painottaa.

Uudistuva talous on Suomen elinehto ja mahdollisuus sekä teknologian kehittämisessä että Suomen nykyisen teollisuuden menestymiselle.

– Suomessa on jo toista sataa deep tech start-uppia, joiden kasvumahdollisuuksille on luotava mahdollisuuksia. EU:n seuraavalla rahoituskaudella Suomen on varmistettava osuutensa kasvavista tutkimus- ja kehitysvaroista ja kaksoiskäyttöteknologian tuista sekä nyt luotava tähän kansallinen yhteisrahoitusmekanismi. Nämä toimet vahvistavat talouden perustaa sekä luovat työtä ja turvallisuutta, Kumpula-Natri korostaa.

– Inhimillistä luottamusta talouteen ja kulutukseen ei lisää helpotettu irtisanominen. Sdp ehdottaa mikroyritykselle ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen kannustetta. Osa-aikatyön kannattavuuden heikentäminen ei johtanut kokoaikatöihin, vaan työttömyyteen. SDP ehdottaa myös räätälöityä soviteltua päivärahaa parantamaan osa-aikatyön houkuttelevuutta ja työn tarjoamismahdollisuutta, kun ei kokopäiväiseen ole tarvetta. Kymmenen prosentin työttömyyden tullessa todeksi pitää suunta kääntää, päättää Kumpula-Natri.