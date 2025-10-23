Hannu Verrosen tositapahtumien innoittama Vakoojasota-romaani paljastaa pimitetyn operaation
Tuore esikoisromaani paljastaa huumoria unohtamatta Suomen tiedustelupalvelujen huippusalaisen operaation, josta on tähän asti vaiettu. Viralliset asiakirjat operaatiosta poltettiin toisen maailmansodan lopulla vuonna 1944, koska Suomi halusi suojella Neuvostoliittoon soluttautuneita agenttejaan ja näiden perheitä.
Hannu Verrosen romaani Vakoojasota on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Kirja julkistetaan ja sitä on samalla saatavilla Kalajoen kirjamessuiila Hiekkasärkkien kohtaamispaikka Loistossa perjantaina ja lauantaina 7.–8. marraskuuta 2025.
Vakoojasota on armotonta. Stalinin lähelle solutettu Suomen agentti Mikael Komarov on avainpaikalla, kun pyritään heikentämään Neuvostoliiton hyökkäysvoimaa. Miten Mikael kestää horjumatta, kun hänen vaimonsa, venäläinen monarkistiagentti Maria Vladislavovna pelaa omaa häikäilemätöntä peliään? Brittien huippuagentti Sidney Reilly joutuu pelkäksi pelinappulaksi, kun suomalaisilla ja venäläisillä agenteilla on vakoojasodassa omat henkilökohtaiset tavoitteensa.
Suomen tasavallan presidentti Kyösti Kallio ja sotamarsalkka Kustaa Mannerheim joutuvat talvisodan kynnyksellä jännittämään, mikä on vuosikymmeniä kestäneen verisen vakoojasodan lopputulos. Onko Mikael Komarov hyödyksi vai haitaksi hetkellä, jolloin häntä eniten tarvittaisiin? Pitääkö Moskovaan laittaa Suomesta agenttien rautainen kurinpitäjä Jaani Härkäneva?
Hannu Verronen on journalisti, joka on työskennellyt kymmeniä vuosia sanomalehdissä ja hänet tunnetaan ennen muuta isojen uutisjuttujen tekijänä ja kolumnistina. Kaunokirjalliset tekstinsä hän on pohjustanut tarkoin ja perusteellisin tutkimuksin. Hän on aiemmin kirjoittanut pienoiselämäkerran ylivieskalaisesta valtiopäivämiehestä Pietari Päivärinnasta ja toiminut pääkäsikirjoittajana Kalevala kakkonen -näytelmässä.
Esikoisromaaninsa Vakoojasota Verronen teki pääosin päivätyönsä ohella lukemattomin
työtunnein, kun kiehtova ja tärkeä aihe vei mukanaan. Aiheeseen sisälle pääsyä avitti omat sotilas- ja kamppailulajikokemukset. Hän sai tykistön varusmiehenä viestiupseerikoulutuksen, johon silloin kuului vakoiluasioihin tutustuminen ja niistä vaitiolositoumuksen allekirjoittaminen. Verrosella on korealaisen täyskontaktilajin Han Moo Don musta vyö ja hänet on palkittu eteläkorealaisten lajien Suomen parhaana seurajohtajana.
VERRONEN, HANNU : Vakoojasota
416 sivua
ISBN 9789524172554
Ilmestymisaika: Marraskuu 2025
