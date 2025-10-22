KIKO King Konjac | Zero-Carb Sushi Base

Sushiateria kuluttaa jopa 200 litraa vettä – suomalaiskeksintö vähentää kulutuksen alle litraan

22.10.2025 08:33:00 EEST | KIKO King Konjac | Zero-Carb Sushi Base | Uutinen

Riisin viljely kuluttaa valtavia määriä makeaa vettä. Suomessa kehitetty KIKO King Konjac Zero-Carb Sushi Base tarjoaa saman sushielämyksen alle litralla vettä – yli 99 % pienemmällä vesijalanjäljellä.

KIKO on sushipohja, joka kuluttaa alle litran vettä annosta kohti.
LUKE:n elinkaarianalyysin mukaan suomalaisen KIKO-sushipohjan valmistus kuluttaa vain noin 0,09 l vettä per pala – yli 99 % vähemmän kuin riisin tuotanto. 2025 © KIKO King Konjac

Luonnonvarakeskus (Natural Resources Institute Finland) LUKE:n tekemän elinkaarianalyysin (LCA) mukaan yhden KIKO-sushipohjan valmistukseen kuluu vain noin 0,09 litraa vettä eli vain muutama kulaus. Suomalainen KIKO-sushipohja on siis tutkitusti poikkeuksellisen ekologinen elintarvike.

KIKO-sushipohjan pääraaka-aine on kiko-jyvä, joka valmistetaan perinteisestä japanilaisesta konjac-kasvista (amorphophallus konjac). Valkoisen riisin vaihtoehdoksi kehitetyn KIKO:n viljely ja valmistus vaatii vain vajaat 5,4 litraa vettä kiloa kohti. Riisin tuotantoon kuluu tieteellisten julkaisujen mukaan tyypillisesti 2 000–5 000 litraa kiloa kohden. KIKO on siis poikkeuksellisen vettä säästävä innovaatio – se kuluttaa jopa yli 650 kertaa vähemmän vettä kuin perinteinen riisi. Samalla sen hiilijalanjälki on 75 % pienempi ja metaanipäästöjä syntyy jopa 98 % vähemmän riisiin verrattuna.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi KIKO on terveellinen vaihtoehto. KIKOssa on jopa viisi kertaa enemmän kuitua ja 90 % vähemmän kaloreita kuin tavallisessa sushiriisissä, mausta tinkimättä: yli 400 maistajan paneeleissa 90,4 % antoi maulle arvosanan 4 tai 5 tähteä viidestä.

Hyvä maku, riisimäinen rakenne, ravintoarvot ja ympäristöystävällisyys ovat tulos pitkästä kehitystyöstä, joka on toteutettu yhdessä sushiammattilaisten kanssa. Innovaatio palkittiin loppuvuodesta 2024 SIAL Innovation Award -palkinnolla Pariisissa maailman arvostetuimmassa elintarvikeinnovaatiokilpailussa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä koskaan.

“Halusimme yhdistää pohjoismaisen terveyden ja hyvinvoinnin kasvavan trendin perinteikkääseen japanilaiseen makumaailmaan. Kyseessä on tulevaisuuden ruoka ja kokonaisvaltaisesti parempi vaihtoehto, joten luonnollisesti painotimme myös ympäristönäkökulmaa elintarvikkeen kehittämisessä. Saadut palkinnot, tutkimustulokset ja kuluttajien kiinnostus osoittavat, että pitkäjänteinen kehitystyö kannatti, kertoo innovaation keksijä ja toimitusjohtaja Sami Gauffin.

KIKO-sushipohjaan voi tutustua Ruoka & Viini -messuilla 23.-26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa osastolla 3b30. 

Lisätietoa

KIKO King Konjac – Sushi 2.0 – yhdistää kaksi ikonista japanilaisen keittiön herkkua:
maailmanlaajuisesti rakastetun sushin ja länsimaissa tuntemattomamman,
hyvinvoinnin symbolin, konjac-kasvin. Suomalaisinnovaatio, tarjoiluvalmis KIKO-pala on
lähes kaloriton (2 kcal /pala) vaihtoehto valkoiselle sushiriisille. Säilöntä- ja väriaineettomat
KIKO-palat sopivat vegaaneille, gluteenittomille, FODMAP-ruokavalioon, ketoilijoille,
keventäjille ja kaikille hyvää oloa ja makua arvostavalle. Tuote on palkittu kansainvälisesti
SIAL Innovation Award -palkinnolla. KIKO-sushia on saatavilla valmiina annoksina valituilla sushipisteillä sekä KIKO Zero-Carb Sushi Base 18 kpl -pakkauksena ruokakaupoista.
www.kingkonjac.com

