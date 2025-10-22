Sushiateria kuluttaa jopa 200 litraa vettä – suomalaiskeksintö vähentää kulutuksen alle litraan

Luonnonvarakeskus (Natural Resources Institute Finland) LUKE:n tekemän elinkaarianalyysin (LCA) mukaan yhden KIKO-sushipohjan valmistukseen kuluu vain noin 0,09 litraa vettä eli vain muutama kulaus. Suomalainen KIKO-sushipohja on siis tutkitusti poikkeuksellisen ekologinen elintarvike.

KIKO-sushipohjan pääraaka-aine on kiko-jyvä, joka valmistetaan perinteisestä japanilaisesta konjac-kasvista (amorphophallus konjac). Valkoisen riisin vaihtoehdoksi kehitetyn KIKO:n viljely ja valmistus vaatii vain vajaat 5,4 litraa vettä kiloa kohti. Riisin tuotantoon kuluu tieteellisten julkaisujen mukaan tyypillisesti 2 000–5 000 litraa kiloa kohden. KIKO on siis poikkeuksellisen vettä säästävä innovaatio – se kuluttaa jopa yli 650 kertaa vähemmän vettä kuin perinteinen riisi. Samalla sen hiilijalanjälki on 75 % pienempi ja metaanipäästöjä syntyy jopa 98 % vähemmän riisiin verrattuna.



Ympäristöystävällisyyden lisäksi KIKO on terveellinen vaihtoehto. KIKOssa on jopa viisi kertaa enemmän kuitua ja 90 % vähemmän kaloreita kuin tavallisessa sushiriisissä, mausta tinkimättä: yli 400 maistajan paneeleissa 90,4 % antoi maulle arvosanan 4 tai 5 tähteä viidestä.



Hyvä maku, riisimäinen rakenne, ravintoarvot ja ympäristöystävällisyys ovat tulos pitkästä kehitystyöstä, joka on toteutettu yhdessä sushiammattilaisten kanssa. Innovaatio palkittiin loppuvuodesta 2024 SIAL Innovation Award -palkinnolla Pariisissa maailman arvostetuimmassa elintarvikeinnovaatiokilpailussa ensimmäisenä suomalaisyrityksenä koskaan.



“Halusimme yhdistää pohjoismaisen terveyden ja hyvinvoinnin kasvavan trendin perinteikkääseen japanilaiseen makumaailmaan. Kyseessä on tulevaisuuden ruoka ja kokonaisvaltaisesti parempi vaihtoehto, joten luonnollisesti painotimme myös ympäristönäkökulmaa elintarvikkeen kehittämisessä. Saadut palkinnot, tutkimustulokset ja kuluttajien kiinnostus osoittavat, että pitkäjänteinen kehitystyö kannatti”, kertoo innovaation keksijä ja toimitusjohtaja Sami Gauffin.

KIKO-sushipohjaan voi tutustua Ruoka & Viini -messuilla 23.-26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa osastolla 3b30.