Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 18.10.2025
Rakennuspalo, keskisuuri, Jukkosuontie, Kannonkoski
Rakennuksen pihapiirissa ulkorakennuksen yhteydessä ollut sauna syttyi palamaan. Pelastuslaitos kohteessa ja sammutustoiminta käynnissä. Ei henkilövahinkoja
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
