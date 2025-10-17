OLS:lle iso päänahka – Indiansin voittoputki päättyi Ouluun

OLS:n illan nimi oli joukkueensa kaikissa maaleissa mukana ollut Olli Lukkari. Eetu Ijäs ja Aaro Haverinen veivät hänen syötöistään kotijoukkueen kahdessa erässä 2–0-johtoon, joka kuitenkin näytti taas kerran sulavan, kun Juuso Kekki ja Christian Remes nostivat espoolaiset päätöserän puolivälin maaleillaan rinnalle. Tällä kertaa juhli kuitenkin viimeisenä OLS: Aaro Haverisen vapaaksi oivaltama Olli Lukkari laukoi kolme minuuttia ennen loppua pallon maalin kattoon ja isännät uudelleen edelle, ja 24 sekuntia ennen summeria sama mies viimeisteli vielä loppunumerot tyhjiin.

Hienon alkukauden pelannut Hawks-vahti Toni Wuorenjuuri kruunasi iltansa nollapelillä, kun sarjassa vähiten maaleja tehnyt LASB jäi nyt kokonaan ilman. Ottelun maalit nähtiin heti avauserän ensimmäisellä puolikkaalla, kun ensin Kalle Laakso kosketti maalin edestä Aaro Pohjanmaan nappisyötön verkkoon ja yhdeksän minuutin kohdalla iski vastaiskusta Felix Skand. Voitto oli sarjan hännille veikatulle nousijalle jo syksyn kolmas. Hawks on jäänyt yhdeksässä ottelussaan vain kolmesti ilman pistettäkään ja nousi päivän voitollaan jo seitsemänneksi ohi EräViikinkien.

Nokian KrP:lle illan voitto oli kolmas perättäinen, ja samalla se katkaisi EräViikinkien viiden ottelun vähintään yhden sarjapisteen putken. Tasaista oli pitkään tänäänkin, kun vasta ottelun puolivälissä Joona Rantala laukoi nokialaiset 2–0-johtoon, ja toisella tauolla KrP johti Juuso Aholan osuman myötä 3-0. Päätöserässä ero kuitenkin repesi, kun vieraat vastasivat EräViikinkien Benjamin Tenhosen kavennukseen neljällä lisämaalilla. Joonatan Kovanen oli saldollaan 1+3 illan pistehai, ja Joona Rantala merkkautti lukemat 2+1.

Erotuomari Anssi Silvosta tuli EräViikinkien ja Nokian KrP:n kohtaamisessa kaikkien aikojen kolmas oikeudenjakaja, joka saa täyteen 500 ottelua miesten liigassa. Samaan ovat aiemmin yltäneet vain Mikko Alakare ja Vesa Vilkki.

Sarjakärjessä ovat Oilers, SPV ja Westend Indians kaikki 20 pisteessä SPV:n pelattua yhdeksän ja kahden muun kahdeksan ottelua.

Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla SPV–OLS ja Oilers–FBC Turku.