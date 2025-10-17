Salibandynaisten alavire jatkuu – nyt tuli tappio Sveitsille

Varovainen avauserä jäi vielä maalittomaksi, mutta ensimmäisenä osui toisessa Sveitsi. Seraina Fitzin laukaus putosi Natalia Pitkäkankaan peitosta Anja Wyssille, joka iski pallon Miia Maarasen maalin etukulmaan. Lisää tuli kolmannessa, ja nyt oli asialla Linn Larsson, joka irtosi Natalia Pitkäkankaan vartioinnista ja purjehti vapaasti maalille sipaisemaan pallon verkkoon. Sveitsin kolmas osuma syntyi lähivapaalyönnistä, joka aiheutui halvasti Suomen alaspäin lähettämän syötön karattua aina maalivahti Miia Maaraselle saakka palautukseksi.

Suomi alkoi vetää maalivahtia penkille jo viisi minuuttia ennen loppua, ja riskipeli tuotti Veera Kaupin taidokkaan kavennuksen mutta myös kaksi Isabelle Gerigin Suomen hukkaamista palloista tyhjiin liidättämää maalia.

Suomi kohtaa sunnuntain päätösottelussaan Ruotsin, ja tuokin ottelu nähdään suorana SalibandyTV:ssä.

Salibandya, Chur, Sveitsi

Naisten ja U19-naisten EFT-turnaus

Naiset: Sveitsi–Suomi 5-1 (0-0, 1-0, 4-1)

1. erä: Maaliton.

2. erä: 23.10 Anja Wyss (Seraina Fitzi) 1-0.

3. erä: 44.26 Linn Larsson (Isabelle Gerig) 2-0, 56.24 Wyss (Doris Berger) 3-0, 56.56 Veera Kauppi (Jenna Saario) 3-1 im, 58.08 Gerig 4-1 tm, 58.40 Gerig 5-1 tm.

Torjunnat:

Lara Heini Sveitsi 1+6+7=14

Miia Maaranen Suomi 3+3+2=8.

Jäähyt: Sveitsi 2 min, Suomi 0 min.

Erotuomarit: Jörgen Andersson ja Kevin Cardell, Ruotsi.

Yleisöä: 1 263.

Suomen parhaana palkittiin Olivia Pietilä.

Suomen U19-naiset jatkoivat omaa EFT-turnaustaan kaatamalla Sveitsin maalein 4-3. Eilisen Tshekki-pelin tapaan Suomi hukkasi kolmen maalin johdon, mutta Vilja Kuutniemen ylivoimamaali viisi minuuttia ennen loppua toi voiton.

Aino-Maisa Järvenpää kiskaisi avauserässä Suomen johtoon, ja toisessa erässä kaikki ehti näyttää jo hyvältä Suomen käyttäessä tasaisen pelin paikkansa Sveitsiä tehokkaammin. Heti erän alussa Janella Järvinen sai lakaista maalilta 2-0 Suomen purettua Sveitsin prässin hyvillä syötöillä, ja erän lopulla Oona Hirsimäki kanttasi keskeltä jo 3-0 Kiira Vahlmanin tuotua pallon vahvasti hyökkäysalueelle. Sitten ote kuitenkin lipsahti, ja vain runsas minuutti Hirsimäen maalin jälkeen Sveitsi oli kaventanut kahdesti molempien tilanteiden lähdettyä Suomen huonoista syötöistä.

Päätöserän puolivälissä Sveitsi tuli jo tasoihin, kun Suomi hävisi pallon laidassa ja hyvin pelannut maalivahti Tiia Liuski kauhoi tyhjää Livia Kurzin kaukolaukauksessa. Hetkeä myöhemmin Suomi pääsi kuitenkin pelaamaan ylivoimalla ja tulosta tuli. Elsa Holopainen tarjoili oikeasta siivestä läpi Sveitsin nelikon, ja Vilja Kuutniemi laukoi pallon sen enempää asettelematta yläriman alle. Sveitsin lopun yritys ilman maalivahtia ei tuottanut tekopaikkoja, kun pallo pysyi viimeisen minuutin Suomella.

U19-naiset: Sveitsi–Suomi 3-4 (0-1, 2-2, 1-1)

1. erä: 14.45 Aino-Maisa Järvenpää (Oona Hirsimäki) 0-1.

2. erä: 21.34 Janella Järvinen (Siiri Kainulainen) 0-2, 36.51 Hirsimäki (Kiira-Karoliina Vahlman) 0-3, 37.17 Livia Kurz (Anja Gross) 1-3, 38.01 Ella Carniello (Lina Meier) 2-3.

3. erä: 50.35 Kurz 3-3, 55.06 Vilja Kuutniemi (Elsa Holopainen) 3-4 yv.

Maalivahdit:

Amadea Notz Sveitsi,

Tiia Liuski Suomi.

Jäähyt: Sveitsi 2 min, Suomi 2 min.

Erotuomarit: Nikola Stankova ja Vaclav Patera, Tshekki.

Yleisöä: 417

Suomen parhaana palkittiin Aino-Maisa Järvenpää.