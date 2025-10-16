Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen U17-nuorille neljäs perättäinen Pohjoismaiden mestaruus jenkkifutiksessa

18.10.2025 22:41:30 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomen U17-nuoret osoittivat jälleen vahvuutensa amerikkalaisessa jalkapallossa kaatamalla Ruotsin 34–6 Kööpenhaminassa pelatussa PM-loppuottelussa. Voitto toi Suomelle neljännen peräkkäisen Pohjoismaiden mestaruuden ja jo seitsemännen tittelin vuodesta 2008 lähtien pelatuista kymmenestä turnauksesta.

Ottelu alkoi Suomelta pallonmenetyksellä, mutta puolustus piti Ruotsin kurissa heti alusta. Puoliajalle mentiin sinivalkoisten johdossa 14–6, ja toisella puoliajalla Suomi karkasi vastustamattomasti.

– Puolustus voitti tämän turnauksen. Erikoispelaaminen oli vahvaa ja hyökkäys riittävää, summasi apupäävalmentaja J-P Kuusisto.

Suomen parhaana pelaajana palkittiin pelinrakentaja Joel Suominen, joka heitti loppuottelussa yli 200 jaardia. Suomi eteni finaaliin murskaamalla Tanskan 51–7 välierässä.

Suomen pisteet loppuottelussa:
• Osku Linja – 12p
• Joona Tuominen – 12p 
• Atte Mähönen – 6p
• William Rajala – 6p
• Lenni Jortikka – 2p
• Sii Ying Wu – 2p

Suomi voitti Ruotsin 34-6 U17 PM-turnauksen finaalissa
Suomi voitti Ruotsin 34-6 U17 PM-turnauksen finaalissa
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund DAFF
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruus ratkeaa Saksan Krefeldissä IFAF Final Four -lopputurnauksessa 25.–28. lokakuuta 2025. Turnauksen saksalaiset järjestäjät ilmoittivat merkittävästä otteluohjelman muutoksesta vain yhdeksän päivää ennen avausottelua: Suomen välieräottelu Italiaa vastaan pelataan Krefeldissä lauantaina 25. lokakuuta, ei Düsseldorfissa, kuten alun perin suunniteltiin. Muutoksen myötä kaikki turnauksen pelit pelataan samalla Grotenbergin stadionilla.

