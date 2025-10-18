Loton potti nousee kahteen miljoonaan euroon – Forssaan illan suurin voitto

Loton kierroksen 42/2025 oikea rivi on 6, 9, 18, 23, 31, 33 ja 38. Lisänumeroksi arvottiin 2 ja plusnumeroksi 29.

Arvonnan suurin voitto meni yhdelle 6+1-osumalle. 121 026 euron voitto lähti forssalaiselle nettipelaajalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 5 8 3 4 8 5 3. Lauantai-Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulos, jotka molemmat oli pelattu tuplattuna. Tuplausnumero osui kohdalleen ja näin 40 000 euron voitot lähtivät turkulaiselle nettipelaajalle ja oululaiselle nettipelaajalle.

Milli-pelin illan oikea rivi on 14, 17, 25, 29, 32, 34 ja lisänumero 22. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa.

Lomatonnin voittorivi on Kuala Lumpur 21. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon 14 kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.