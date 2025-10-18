Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.10.2025 07:10:37 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.10.2025

Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhalantie, Jyväskylä

Omakotitalon kattorakenteet palaa Vanhalantiellä. Pelastuslaitos kohteessa ja pelastustoiminta käynnissä. Henkilövahinkoja ei tähän tietoon ole sattunut.

Lisätietoja:  klo 8:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

