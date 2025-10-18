SDP:n Suhonen jyrähti Vaasassa

Tämä porvarihallitus on romuttanut isolta osin sopimusyhteiskunnan, jota työntekijät ja ammattiliitot ovat olleet yhdessä rakentamassa paremman huomisen puolesta.

Merkkejä on jo nähtävissä, mitä tämä ideologinen oikeistohalllitus on saanut aikaiseksi päätöksillään: epävakautta työmarkkinoille, ennätystyöttömyyttä ja konkursseja. Niin työntekijöiden luottamus huomiseen kuin kansalaisten luottamus tulevaisuuteen on koetuksella.

Tänään jos koskaan meidän tulee rakentaa luottamus- ja sopimusyhteiskuntaa uudestaan, parempaan asentoon. Ja tämä uudelleen rakentaminen lähtee suurelta osin sieltä työpaikoilta, täältä liittojen ja ammattiosastojen tilaisuuksista, sekä tietysti lopulta poliittisten päättäjien paremmasta ymmärryksestä, jossa sitä työntekijää ei kuriteta, vaan kuunnellaan ja arvostetaan, joka näkyy lopulta siellä päätöksissä.

Meidän on yhteisesti löydettävä tie, jolla tätä maata rakennetaan yhdessä, työntekijöitä ja ammattiliittoja arvostaen. Kuten tiedämme, mitä suurempi on jäsenmäärä liitoissa, sitä vaikuttavampaa on työntekijöiden arvostaminen ja huomioiminen päätöksissä.