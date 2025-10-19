SDP:n Eveliina Heinäluoma: Rakennusalan kriisille on vaihtoehto

SDP:n Kumpula-Natri: Hallitus roiskii suomalaisten varoja 18.10.2025 09:24:57 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri vaatii hallitukselta vastuuta suomalaisten verorahoista. On aika lopettaa ideologian varaan laskeva talouspolitiikka, kun tulokset näyttävät miinusta. Valtion omaisuutta ja suomalaisten verorahoja ei ole varaa roiskia kohdentamattomasti, linjaa Miapetra Kumpula-Natri. SDP:llä on ehdottaa konkreettisia kasvutoimia ja keskittymistä työllisyyden kasvattamiseen. Meidän on Suomessa tartuttava rohkeammin uuteen ja esimerkiksi kuunneltava nuoria ja innovatiivisia yrityksiä, jatkaa Kumpula-Natri.